Hà Nội cải tạo 7 tuyến đường, di chuyển hàng loạt cây xanh

Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng Hà Nội) vừa thông tin về dự án cải tạo hạ tầng, tổ chức giao thông cấp bách tại một số nút giao, tuyến đường nhằm giảm thiểu ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố.

Dự án đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 5377/QĐ-UBND ngày 29/10/2025. Theo đó, 7 tuyến đường được triển khai cải tạo gồm: Hoàng Đạo Thúy, Hoàng Minh Giám, Khuất Duy Tiến, Giảng Võ, Láng Hạ, Lê Văn Lương và Tố Hữu.

Đây là những tuyến đường có lưu lượng phương tiện lớn, trong đó trục Giảng Võ - Láng Hạ - Lê Văn Lương - Tố Hữu thường xuyên xảy ra ùn ứ, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm. Việc cải tạo nhằm nâng cao năng lực thông hành, điều tiết phương tiện tại các nút giao, hạn chế ùn tắc và bảo đảm an toàn giao thông.

Cụ thể, tại đường Hoàng Đạo Thúy, dự án điều chỉnh, mở rộng mặt đường hai bên tuyến, đoạn từ nút giao Trần Duy Hưng đến nút giao phố Nhân Hòa, với chiều dài hơn 1km. Đường Hoàng Minh Giám cũng được mở rộng mặt đường trên đoạn từ trước cổng tòa nhà N2B, Khu đô thị Trung Hòa đến nút giao phố Hoàng Ngân.

Trên đường Khuất Duy Tiến, phương án tập trung mở rộng mặt đường xe chạy, bổ sung làn đường hai bên dải phân cách giữa, khu vực dưới gầm cầu cạn đường Vành đai 3. Chiều dài cải tạo mỗi bên tuyến khoảng 1,46km.

Đối với đường Giảng Võ, các hạng mục cải tạo tập trung tại nút giao Giảng Võ - Cát Linh và Giảng Võ - Núi Trúc, trong đó mở rộng các nhánh rẽ để tăng khả năng lưu thông qua nút.

Tại đường Láng Hạ, dự án triển khai trên hai đoạn, gồm đoạn từ ngõ 2 Láng Hạ đến hết phạm vi công viên Indira Gandhi, dài khoảng 720m và đoạn từ nút giao phố Hoàng Ngọc Phách đến nút giao phố Vũ Ngọc Phan, dài khoảng 330m.

Trên đường Lê Văn Lương, mặt đường hai bên tuyến được điều chỉnh, mở rộng từ nút giao Nguyễn Ngọc Vũ đến nút giao Hoàng Minh Giám, chiều dài khoảng 1,3km. Còn tại đường Tố Hữu, phạm vi cải tạo kéo dài khoảng 3,15km, từ đầu hầm chui Lê Văn Lương đến nút giao đường Vạn Phúc. Các vị trí nút giao trên tuyến cũng được điều chỉnh, mở rộng các lối rẽ.

Di chuyển cây xanh, trồng bổ sung nhiều cây bóng mát

Cùng với việc cải tạo mặt đường, dự án còn triển khai phương án di chuyển cây xanh và hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên các tuyến đường.

Theo Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, phương án xử lý cây xanh phục vụ thi công đã được UBND TP Hà Nội chấp thuận tại Văn bản số 13833/VP-ĐT ngày 10/7/2026.

Cụ thể, cây xanh tại các tuyến Tố Hữu, Lê Văn Lương, Láng Hạ, Giảng Võ, Hoàng Minh Giám và Hoàng Đạo Thúy sẽ được đánh chuyển về vườn ươm, sau đó đưa về trồng tại phạm vi vỉa hè xây mới.

Đối với những cây không phù hợp với định hướng chủng loại cây xanh của thành phố, phương án là di chuyển đến trồng cố định trên địa bàn xã Kiều Phú.

Ngoài ra, dự án sẽ trồng bổ sung cây bóng mát với các chủng loại gồm giáng hương, bằng lăng, bàng lá nhỏ và sao đen. Việc này nhằm đồng bộ hệ thống cây xanh trên các tuyến đường theo Đề án quản lý, phát triển hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa trên địa bàn TP Hà Nội được phê duyệt tại Quyết định số 143/2026/QĐ-UBND ngày 12/10/2026.

Song song với đó, các hệ thống chiếu sáng, thoát nước, cấp nước, trụ cứu hỏa, nhà chờ xe buýt cùng những công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm, nổi khác cũng được dịch chuyển, hoàn thiện để bảo đảm đồng bộ với mặt đường sau khi điều chỉnh.

Thi công chủ yếu vào ban đêm để hạn chế ùn tắc

Về phương án tổ chức thi công, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông đang phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở Xây dựng và đơn vị liên quan xây dựng phương án phân luồng nhằm giảm thiểu ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Theo phương án dự kiến, việc thi công cơ bản được triển khai trên phần vỉa hè hiện trạng. Khu vực thi công sẽ được rào chắn bằng hàng rào tôn, hạn chế tối đa việc chiếm dụng lòng đường.

Các hạng mục di chuyển cây xanh, hệ thống chiếu sáng và mở rộng mặt đường được thực hiện theo từng phân đoạn dài khoảng 200-300m. Nhà thầu sẽ thi công dứt điểm từng đoạn trước khi chuyển sang khu vực tiếp theo.

Đáng chú ý, thời gian thi công chủ yếu vào ban đêm, từ 22h30 đến 5h sáng hôm sau. Trong thời gian này, một làn đường sát vỉa hè sẽ được rào tạm bằng cọc tiêu và dây phản quang để phục vụ thi công.

Riêng những vị trí được rào chắn cứng bằng hàng rào tôn sẽ tổ chức thi công liên tục 24/24h nhằm bảo đảm tiến độ dự án.

Hệ thống biển báo, rào chắn phục vụ thi công phải tuân thủ quy định tại TCVN 14661:2026 về thi công trên đường đang khai thác và QCVN 41:2024/BGTVT về báo hiệu đường bộ.