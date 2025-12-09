Hà Nội: Giá bán khó tin loạt nhà mặt phố tại 3 phường Ba Đình, Ngọc Hà và Giảng Võ

Tại thời điểm đầu tháng 12/2025, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin rao bán nhà mặt phố tại khu vực 3 phường mới tại quận Ba Đình cũ được đăng tải khá rầm rộ. Nổi bật nhất là phường Ngọc Hà.

Phường Ngọc Hà sau sáp nhập được hình thành trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Vĩnh Phúc, phường Liễu Giai, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cống Vị, Kim Mã, Ngọc Khánh thuộc quận Ba Đình cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Nghĩa Đô thuộc quận Cầu Giấy cũ, phần còn lại của phường Đội Cấn và phường Ngọc Hà thuộc quận Ba Đình cũ. Hiện nay, phường Ngọc Hà cũng có số lượng rao bán nhà mặt phố sôi nổi nhất trong 3 phường mới thuộc quận Ba Đình cũ, giá nhà mặt phố tại khu vực này hiện đang dao động phổ biến từ 300 cho đến 800 triệu đồng/m2, thậm chí có những căn có giá bán lên tới hơn 900 triệu đồng/m2. Đơn cử có thể kể đến tòa nhà mặt phố rộng 235m2, thiết kế 15 tầng nằm trên đường Liễu Giai, phường Ngọc Hà (tức phường Liễu Giai, quận Ba Đình cũ) hiện đang được rao bán với giá 228 tỷ đồng, tương đương 970,21 triệu đồng/m2.

Hiện nay phường Ba Đình được sắp xếp từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Quán Thánh, phường Trúc Bạch, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cửa Nam, Điện Biên, Đội Cấn, Kim Mã, Ngọc Hà, một phần diện tích tự nhiên của phường Thụy Khuê, phần còn lại của phường Cửa Đông và phường Đồng Xuân thuộc quận Ba Đình cũ. Theo khảo sát, đây là khu vực có số lượng nhà mặt phố rao bán khá rầm rộ. Giá nhà mặt phố rao bán tại đây dao động phổ biến từ 300 đến hơn 900 triệu đồng/m2. Đơn cử có thể kể đến căn nhà thiết kế 8 tầng, rộng 45m2 nằm trên mặt phố Đào Tấn, phường Ba Đình (tức phường Kim Mã, quận Ba Đình cũ) hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 42 tỷ đồng, tương đương 933,33 triệu đồng/m2.

Hiện nay, phường Giảng Võ được hình thành từ việc sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Giảng Võ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cát Linh, Láng Hạ, Ngọc Khánh, Thành Công thuộc quận Ba Đình cũ, phần còn lại của phường Cống Vị và phần còn lại của phường Kim Mã thuộc quận Ba Đình cũ. Dù có số lượng nhà mặt phố rao bán khiêm tốn hơn so với 2 phường trên, tuy nhiên giá rao bán cũng đã thiết lập mặt bằng mới khi dao động từ 350 đến hơn 800 triệu đồng/m2. Chẳng hạn, căn nhà thiết kế 6 tầng, rộng 110m2, nằm trên mặt phố Giảng Võ, phường Giảng Võ hiện đang được rao bán với giá 89 tỷ đồng, tương đương 809,09 triệu đồng/m2.

Như vậy, sau thời điểm sáp nhập, nhà mặt phố tại 3 phường Ba Đình, Ngọc Hà và Giảng Võ đang có giá bán tương đối cao, dao động phổ biến từ 300 cho đến hơn 900 triệu/m2.

Theo anh Vũ Văn Tôn, một môi giới bất động sản thổ cư tại Hà Nội, năm nay ghi nhận sự sôi động ở phân khúc nhà triệu đô, nhà mặt phố. Mặc dù lợi nhuận từ cho thuê không cao, nhưng trước tình hình lạm phát và sự biến động của tỉ giá đồng Việt Nam so với ngoại tệ, nhiều nhà đầu tư bất động sản chuyển hướng mua nhà triệu đô như một kênh giữ giá trị tài sản.

Bên cạnh đó, nhà mặt phố thường có vị trí đắc địa, những tuyến phố trung tâm vốn chật hẹp, giá đất tăng đều qua từng năm, khiến mặt bằng trở thành tài sản "kim cương".

Giá chung cư 3 phường Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ tăng nóng, người mua nhà lại 'toát mồ hôi' GĐXH - Hiện nay, thị trường căn hộ chung cư tại 3 phường mới: Ba Đình, Ngọc Hà và Giảng Võ được hình thành từ quận Ba Đĩnh cũ tiếp tục "nóng".