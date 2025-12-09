Mới nhất
Hà Nội: Giá bán khó tin loạt nhà mặt phố tại 3 phường Ba Đình, Ngọc Hà và Giảng Võ

Thứ ba, 10:11 09/12/2025
Vũ Hồng Thủy
Vũ Hồng Thủy
GĐXH - Hiện nay, giá nhà mặt phố tại 3 phường mới: Ba Đình, Ngọc Hà và Giảng Võ được hình thành từ quận Ba Đình tiếp tục khiến người mua nhà bất ngờ, giá bán chạm ngưỡng 900 triệu đồng/m2.

Tại thời điểm đầu tháng 12/2025, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin rao bán  nhà mặt phố tại khu vực 3 phường mới tại quận Ba Đình cũ được đăng tải khá rầm rộ. Nổi bật nhất là phường Ngọc Hà.

Phường Ngọc Hà sau sáp nhập được hình thành trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Vĩnh Phúc, phường Liễu Giai, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cống Vị, Kim Mã, Ngọc Khánh thuộc quận Ba Đình cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Nghĩa Đô thuộc quận Cầu Giấy cũ, phần còn lại của phường Đội Cấn và phường Ngọc Hà thuộc quận Ba Đình cũ. Hiện nay, phường Ngọc Hà cũng có số lượng rao bán nhà mặt phố sôi nổi nhất trong 3 phường mới thuộc quận Ba Đình cũ, giá nhà mặt phố tại khu vực này hiện đang dao động phổ biến từ 300 cho đến 800 triệu đồng/m2, thậm chí có những căn có giá bán lên tới hơn 900 triệu đồng/m2. Đơn cử có thể kể đến tòa nhà mặt phố rộng 235m2, thiết kế 15 tầng nằm trên đường Liễu Giai, phường Ngọc Hà (tức phường Liễu Giai, quận Ba Đình cũ) hiện đang được rao bán với giá 228 tỷ đồng, tương đương 970,21 triệu đồng/m2.

Hiện nay phường Ba Đình được sắp xếp từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Quán Thánh, phường Trúc Bạch, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cửa Nam, Điện Biên, Đội Cấn, Kim Mã, Ngọc Hà, một phần diện tích tự nhiên của phường Thụy Khuê, phần còn lại của phường Cửa Đông và phường Đồng Xuân thuộc quận Ba Đình cũ. Theo khảo sát, đây là khu vực có số lượng nhà mặt phố rao bán khá rầm rộ. Giá nhà mặt phố rao bán tại đây dao động phổ biến từ 300 đến hơn 900 triệu đồng/m2. Đơn cử có thể kể đến căn nhà thiết kế 8 tầng, rộng 45m2 nằm trên mặt phố Đào Tấn, phường Ba Đình (tức phường Kim Mã, quận Ba Đình cũ) hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 42 tỷ đồng, tương đương 933,33 triệu đồng/m2.

Hiện nay, phường Giảng Võ được hình thành từ việc sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Giảng Võ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cát Linh, Láng Hạ, Ngọc Khánh, Thành Công thuộc quận Ba Đình cũ, phần còn lại của phường Cống Vị và phần còn lại của phường Kim Mã thuộc quận Ba Đình cũ. Dù có số lượng nhà mặt phố rao bán khiêm tốn hơn so với 2 phường trên, tuy nhiên giá rao bán cũng đã thiết lập mặt bằng mới khi dao động từ 350 đến hơn 800 triệu đồng/m2. Chẳng hạn, căn nhà thiết kế 6 tầng, rộng 110m2, nằm trên mặt phố Giảng Võ, phường Giảng Võ hiện đang được rao bán với giá 89 tỷ đồng, tương đương 809,09 triệu đồng/m2.

Như vậy, sau thời điểm sáp nhập, nhà mặt phố tại 3 phường Ba Đình, Ngọc Hà và Giảng Võ đang có giá bán tương đối cao, dao động phổ biến từ 300 cho đến hơn 900 triệu/m2.

Theo anh Vũ Văn Tôn, một môi giới bất động sản thổ cư tại Hà Nội, năm nay ghi nhận sự sôi động ở phân khúc nhà triệu đô, nhà mặt phố. Mặc dù lợi nhuận từ cho thuê không cao, nhưng trước tình hình lạm phát và sự biến động của tỉ giá đồng Việt Nam so với ngoại tệ, nhiều nhà đầu tư bất động sản chuyển hướng mua  nhà triệu đô như một kênh giữ giá trị tài sản.

Bên cạnh đó, nhà mặt phố thường có vị trí đắc địa, những tuyến phố trung tâm vốn chật hẹp, giá đất tăng đều qua từng năm, khiến mặt bằng trở thành tài sản "kim cương".

Giá chung cư 3 phường Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ tăng nóng, người mua nhà lại 'toát mồ hôi'

GĐXH - Hiện nay, thị trường căn hộ chung cư tại 3 phường mới: Ba Đình, Ngọc Hà và Giảng Võ được hình thành từ quận Ba Đĩnh cũ tiếp tục "nóng".

GĐXH - Hiện nay, thị trường căn hộ chung cư tại 3 phường mới: Ba Đình, Ngọc Hà và Giảng Võ được hình thành từ quận Ba Đĩnh cũ tiếp tục "nóng".

Hà Nội: Bất ngờ với giá cho thuê nhà mặt phố tại các phường Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt

GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê của các căn nhà mặt phố tại 3 phường mới: Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.

GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê của các căn nhà mặt phố tại 3 phường mới: Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.

Bỉm Bobby, Goo.n, Pampers: Cuộc đua bỉm trẻ em năm 2025, thương hiệu nào chiếm niềm tin phụ huynh?

Bỉm Bobby, Goo.n, Pampers: Cuộc đua bỉm trẻ em năm 2025, thương hiệu nào chiếm niềm tin phụ huynh?

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Thị trường tã – bỉm cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ phát triển mạnh với vô số lựa chọn, khiến nhiều phụ huynh bối rối: đâu là loại bỉm phù hợp nhất, vừa an toàn cho da bé, vừa tiện lợi và hợp túi tiền?

Xe máy điện giá 42 triệu đồng đẹp cổ điển, pin khỏe, trang bị cao cấp sánh ngang SH Mode, chi phí như Vision

Xe máy điện giá 42 triệu đồng đẹp cổ điển, pin khỏe, trang bị cao cấp sánh ngang SH Mode, chi phí như Vision

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện đẹp long lanh vừa ra mắt đang khiến Honda Vision phải dè chừng bởi thiết kế đẹp không kém SH Mode và LEAD.

Giá chung cư 3 phường Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ tăng nóng, người mua nhà lại 'toát mồ hôi'

Giá chung cư 3 phường Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ tăng nóng, người mua nhà lại 'toát mồ hôi'

Giá cả thị trường - 19 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, thị trường căn hộ chung cư tại 3 phường mới: Ba Đình, Ngọc Hà và Giảng Võ được hình thành từ quận Ba Đĩnh cũ tiếp tục "nóng".

Lãi suất ngân hàng khi gửi 100 triệu đồng cao nhất tới 6,9%: Bất ngờ số tiền lãi nhận được?

Lãi suất ngân hàng khi gửi 100 triệu đồng cao nhất tới 6,9%: Bất ngờ số tiền lãi nhận được?

Giá cả thị trường - 20 giờ trước

GĐXH - Gửi từ 100 triệu đồng hiện có thể hưởng lãi suất cao nhất lên đến 6,7-6,9%/năm tại Nam A Bank, Viet A Bank và Cake by VPBank.

Giá iPhone 14 giảm kịch sàn, rẻ kỷ lục, xứng danh iPhone ngon bổ rẻ nhất Việt Nam

Giá iPhone 14 giảm kịch sàn, rẻ kỷ lục, xứng danh iPhone ngon bổ rẻ nhất Việt Nam

Giá cả thị trường - 22 giờ trước

GĐXH - Giá iPhone 14 có thể coi là ngon bổ rẻ nhất Việt Nam hiện nay bởi trang bị vẫn đủ mạnh để dùng lâu dài, không gì có thể vượt qua.

Giá bạc hôm nay (8/12): Thị trường quốc tế kéo giá bạc trong nước 'đi ngang', giá giao dịch ở mức 59 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay (8/12): Thị trường quốc tế kéo giá bạc trong nước 'đi ngang', giá giao dịch ở mức 59 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 23 giờ trước

GĐXH - Đầu tuần, giá giao ngay trên thị trường quốc tế lùi về vùng 57 USD/oz, kéo theo giá trong nước có dấu hiệu "đi ngang" ở vùng 58–59 triệu đồng/kg.

Hatchback giá 360 triệu đồng thiết kế thể thao, công suất 218 mã lực, rẻ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 có khuấy đảo thị trường khi bán tại Trung Quốc

Hatchback giá 360 triệu đồng thiết kế thể thao, công suất 218 mã lực, rẻ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 có khuấy đảo thị trường khi bán tại Trung Quốc

Giá cả thị trường - 23 giờ trước

GĐXH - Hatchback chạy điện thiết kế thể thao, công suất tới 218 mã lực đang gây chú ý khi mở bán với giá chỉ hơn 360 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay 8/12: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji ra sao?

Giá vàng hôm nay 8/12: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji ra sao?

Giá cả thị trường - 23 giờ trước

GĐXH - Giá vàng miếng SJC tuần trước biến động mạnh, giảm 1,5 triệu đồng/lượng.

Xe máy điện giá 25 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế đẹp như SH, trang bị đỉnh cao, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha dậy sóng thị trường

Xe máy điện giá 25 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế đẹp như SH, trang bị đỉnh cao, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha dậy sóng thị trường

Giá cả thị trường - 23 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện được ví như ‘SH phiên bản giá rẻ’ vừa chính thức lên kệ đại lý Việt với mức giá chỉ từ 25 triệu đồng, thiết kế khiến khách hàng phát sốt.

Bỉm trẻ em Merries,Moony, Huggies đâu mới là loại bỉm được ưa chuộng trên thị trường hiện nay

Bỉm trẻ em Merries,Moony, Huggies đâu mới là loại bỉm được ưa chuộng trên thị trường hiện nay

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Trong những năm gần đây, thị trường tã – bỉm cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ tại Việt Nam phát triển nhanh không khác gì một "cuộc đua" giữa các thương hiệu lớn. Nhưng với hàng tá lựa chọn, làm sao để mẹ tìm được loại bỉm phù hợp nhất, vừa an toàn cho da, vừa tiện lợi, vừa hợp túi tiền?

