Cần lưu ý gì khi làm cầu thang xoắn kính trong phong thủy?
GĐXH - Trong thiết kế kiến trúc, cầu thang xoắn kính có thể được sử dụng ở nhiều không gian khác nhau như nhà ở, khách sạn, nhà hàng hay các công trình kiến trúc hiện đại, giúp tạo điểm nhấn thu hút và nâng tầm thẩm mỹ cho nội thất.
Cầu thang xoắn kính là gì?
Cầu thang xoắn kính là loại cầu thang được thiết kế theo hình dạng xoắn ốc, thường sử dụng kính cường lực làm bậc thang hoặc lan can. Cấu trúc này giúp tiết kiệm diện tích, đồng thời mang lại vẻ đẹp hiện đại, thanh lịch cho không gian.
Ưu điểm của cầu thang xoắn kính là gì?
Tiết kiệm diện tích: Với thiết kế cầu thang xoắn ốc, cầu thang xoắn kính không chiếm nhiều không gian như cầu thang thẳng. Điều này giúp tối ưu hóa diện tích, đặc biệt phù hợp với những căn nhà có diện tích nhỏ, giúp không gian thoáng hơn.
Tính thẩm mỹ cao: Kính cường lực trong suốt hoặc mờ giúp cầu thang xoắn trở nên thanh lịch, sang trọng. Khi kết hợp với ánh sáng tự nhiên hoặc ánh đèn, kính tạo hiệu ứng lung linh, độc đáo, làm nổi bật không gian. Thiết kế của cầu thang xoắn kính phù hợp với nhiều phong cách thiết kế kiến trúc khác nhau, từ cổ điển đến hiện đại.
Độ bền và an toàn: Kính cường lực có khả năng chịu lực tốt, khó vỡ và an toàn khi sử dụng. Phần khung của cầu thang thường được làm từ các vật liệu chắc chắn như thép không gỉ, inox hoặc gỗ, đảm bảo độ bền và tính ổn định cao.
Tính linh hoạt trong thiết kế: Cầu thang xoắn kính có thể được thiết kế theo nhiều kiểu dáng, màu sắc và độ cong khác nhau, phù hợp với phong cách nội thất và sở thích của gia chủ.
Cần lưu ý gì khi làm cầu thang xoắn kính liên quan đến phong thủy?
Khi làm cầu thang xoắn kính hay bất kỳ loại cầu thang nào cũng cần quan tâm đến yếu tố phong thủy. Cần lưu ý một số điều sau đây:
Vị trí đặt cầu thang: Trong phong thủy, cầu thang không nên đặt ở giữa nhà, đặc biệt không nên đối diện cửa chính hoặc nhà vệ sinh, vì điều này có thể ảnh hưởng đến luồng khí trong nhà.
Hướng xoắn của cầu thang: Theo phong thủy, nên thiết kế cầu thang xoắn ốc xoay theo chiều kim đồng hồ để tạo sự lưu thông năng lượng tích cực, mang lại may mắn cho gia chủ. Bên cạnh đó, nên xoắn theo hướng vào trong nhà để thu hút năng lượng.
Kích thước và số bậc thang: Mỗi bậc thang nên có độ cao trong khoảng từ 16 - 19cm, độ rộng ít nhất là 22cm để việc di chuyển thuận tiện, thoải mái hơn. Số bậc cầu thang thường được tính theo quy luật "sinh - lão - bệnh - tử", sao cho bậc cuối cùng rơi vào cung "sinh" để mang lại điều tốt lành. Khuyến khích số lượng bậc thang là 17 hay 21 bậc.
Một số mẫu cầu thang xoắn kính phong cách hiện đại
Cầu thang xoắn kính có tính ứng dụng cao trong nhiều không gian khác nhau, từ nhà ở, văn phòng, đến các công trình công cộng nhờ vào thiết kế hiện đại và linh hoạt. Sau đây là những gợi ý mẫu cầu thang xoắn kính phong cách hiện đại, đẹp mắt:
Cầu thang xoắn kính kết hợp lan can inox
Cả hai chất liệu là kính và inox đều mang vẻ đẹp hiện đại, khi kết hợp với nhau sẽ tạo nên một chiếc cầu thang xoắn kính sang trọng, tinh tế, giúp ngôi nhà sáng sủa và tạo cảm giác không gian thoáng đãng, rộng rãi hơn.
Loại cầu thang xoắn kính này khá phù hợp với những ngôi nhà có diện tích khiêm tốn, hoặc chủ nhà theo đuổi phong cách hiện đại.
Cầu thang xoắn kính kết hợp lan can gỗ
Đây là sự kết hợp giữa phong cách thiết kế hiện đại và cổ điển, tạo cảm giác ấm cúng nhưng cũng không kém phần sang trọng. Ngoài ra, cả hai chất liệu này cũng khá dễ vệ sinh, tạo sự thoải mái, tiện lợi cho chủ nhà.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
Không cần chờ đến 15 âm, bạn có thể cúng Rằm tháng 7 vào những ngày này đều tốt đẹp, phù hợp với từng con giápỞ - 2 giờ trước
GĐXH – Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, không nhất thiết chờ đúng ngày 15 âm lịch mới cúng Rằm tháng 7. Dưới đây là những ngày, giờ tốt phù hợp theo từng con giáp mà mọi người có thể lựa chọn để làm lễ cúng Rằm tháng 7 sớm.
Món quà nên tặng cha mẹ dịp Lễ Vu Lan để gia tăng sức khỏe, tuổi thọ và sự an vuiỞ - 4 giờ trước
GĐXH - Lễ Vu Lan thường được cho là ngày để chúng ta sống chậm lại, yêu thương nhiều hơn, trân quý và đền đáp lại công sinh thành, nuôi dưỡng của ba mẹ, là dịp để gọi điện hỏi thăm, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đấng sinh thành.
Tháng 7 âm lịch – ‘tháng cô hồn’ 2025 có phải kiêng hết tháng? Lời khuyên bất ngờ từ chuyên giaỞ - 17 giờ trước
GĐXH – Tháng 7 âm lịch hằng năm thường được gọi là “tháng cô hồn” và nhiều người tin rằng đây là giai đoạn phải kiêng kỵ để tránh xui xẻo. Tuy nhiên, chia sẻ của chuyên gia dưới đây có thể khiến bạn bất ngờ.
Loại quả gây nhiễu loạn trường khí trên ban thờ nhưng lâu nay mọi người vẫn thắp hươngỞ - 17 giờ trước
GĐXH - Hoa quả là lễ vật quan trọng, không thể thiếu trên bàn thờ vào những ngày quan trọng như giỗ, lễ Tết… Thế nhưng, theo quan niệm phong thủy dân gian, bạn cũng cần lưu ý không phải loại quả nào cũng có thể thắp hương lên bàn thờ.
Đồ vật này trong nhà càng cũ kĩ càng mang lại sự giàu cóỞ - 22 giờ trước
GĐXH - Một số vật dụng nếu được gìn giữ lâu năm, chăm sóc đúng cách thì càng lâu đời lại càng tích tụ nhiều năng lượng tích cực, giúp thu hút tài lộc, bình an và may mắn cho gia đình.
Cây cảnh đẹp tên là cây Bao Thanh Thiên và cách đặt cây trong nhà để tô điểm và bảo vệ gia đình khỏi điều xấuỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Để tận dụng tối đa sức mạnh phong thủy của cây Bao Thanh Thiên, bạn cần chọn đúng vị trí đặt cây trong nhà. Việc này không chỉ giúp cây phát huy tác dụng mà còn đảm bảo không gian sống của bạn luôn được hài hòa và cân đối.
Hướng dẫn cách bỏ bát hương cũ chuẩn phong thủy, không phạm đại kỵỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Việc xử lý bát hương cũ mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, thể hiện lòng thành kính, giữ gìn phong tục truyền thống và cầu mong bình an cho gia đình. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn chi tiết về cách xử lý khi bát hương cũ.
Trước ngày Rằm tháng 7 âm lịch có một ngày lễ rất đặc biệt, nhiều người không nên bỏ lỡỞ - 1 ngày trước
GĐXH – Ít ai biết rằng, trước ngày Rằm tháng Bảy âm lịch còn có một dịp lễ “cầu duyên” đặc biệt trong năm.
Nếu bát hương xuất hiện một trong những dấu hiệu sau, chứng tỏ điềm báo may mắn và sự giàu có đang ập đến nhà bạnỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tín ngưỡng thờ cúng, bát hương được xem là biểu tượng linh thiêng, nơi kết nối giữa con người và thế giới tâm linh. Một bát hương mang lại tài lộc không chỉ thể hiện sự thành tâm mà còn phải đảm bảo nhiều yếu tố phong thủy và tâm linh.
3 nơi quan trọng trong nhà cần giữ hương thơm để thu hút tài lộc và phú quýỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Người xưa tin rằng theo phong thủy, một ngôi nhà giàu sang, hưng thịnh thường có ba nơi tỏa ra hương thơm đặc trưng.
Trước ngày Rằm tháng 7 âm lịch có một ngày lễ rất đặc biệt, nhiều người không nên bỏ lỡỞ
GĐXH – Ít ai biết rằng, trước ngày Rằm tháng Bảy âm lịch còn có một dịp lễ “cầu duyên” đặc biệt trong năm.