Cần lưu ý gì khi làm cầu thang xoắn kính trong phong thủy?

Thứ tư, 12:30 27/08/2025
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong thiết kế kiến trúc, cầu thang xoắn kính có thể được sử dụng ở nhiều không gian khác nhau như nhà ở, khách sạn, nhà hàng hay các công trình kiến trúc hiện đại, giúp tạo điểm nhấn thu hút và nâng tầm thẩm mỹ cho nội thất.

Cầu thang xoắn kính là gì?

Cầu thang xoắn kính là loại cầu thang được thiết kế theo hình dạng xoắn ốc, thường sử dụng kính cường lực làm bậc thang hoặc lan can. Cấu trúc này giúp tiết kiệm diện tích, đồng thời mang lại vẻ đẹp hiện đại, thanh lịch cho không gian.

Ưu điểm của cầu thang xoắn kính là gì?

Tiết kiệm diện tích: Với thiết kế cầu thang xoắn ốc, cầu thang xoắn kính không chiếm nhiều không gian như cầu thang thẳng. Điều này giúp tối ưu hóa diện tích, đặc biệt phù hợp với những căn nhà có diện tích nhỏ, giúp không gian thoáng hơn.

Cần lưu ý gì khi làm cầu thang xoắn kính trong phong thủy? - Ảnh 1.

Với thiết kế cầu thang xoắn ốc, cầu thang xoắn kính không chiếm nhiều không gian như cầu thang thẳng.

Tính thẩm mỹ cao: Kính cường lực trong suốt hoặc mờ giúp cầu thang xoắn trở nên thanh lịch, sang trọng. Khi kết hợp với ánh sáng tự nhiên hoặc ánh đèn, kính tạo hiệu ứng lung linh, độc đáo, làm nổi bật không gian. Thiết kế của cầu thang xoắn kính phù hợp với nhiều phong cách thiết kế kiến trúc khác nhau, từ cổ điển đến hiện đại.

Độ bền và an toàn: Kính cường lực có khả năng chịu lực tốt, khó vỡ và an toàn khi sử dụng. Phần khung của cầu thang thường được làm từ các vật liệu chắc chắn như thép không gỉ, inox hoặc gỗ, đảm bảo độ bền và tính ổn định cao.

Tính linh hoạt trong thiết kế: Cầu thang xoắn kính có thể được thiết kế theo nhiều kiểu dáng, màu sắc và độ cong khác nhau, phù hợp với phong cách nội thất và sở thích của gia chủ.

Cần lưu ý gì khi làm cầu thang xoắn kính liên quan đến phong thủy?

Khi làm cầu thang xoắn kính hay bất kỳ loại cầu thang nào cũng cần quan tâm đến yếu tố phong thủy. Cần lưu ý một số điều sau đây:

Vị trí đặt cầu thang: Trong phong thủy, cầu thang không nên đặt ở giữa nhà, đặc biệt không nên đối diện cửa chính hoặc nhà vệ sinh, vì điều này có thể ảnh hưởng đến luồng khí trong nhà.

Cần lưu ý gì khi làm cầu thang xoắn kính trong phong thủy? - Ảnh 2.

Khi làm cầu thang xoắn kính hay bất kỳ loại cầu thang nào cũng cần quan tâm đến yếu tố phong thủy.

Hướng xoắn của cầu thang: Theo phong thủy, nên thiết kế cầu thang xoắn ốc xoay theo chiều kim đồng hồ để tạo sự lưu thông năng lượng tích cực, mang lại may mắn cho gia chủ. Bên cạnh đó, nên xoắn theo hướng vào trong nhà để thu hút năng lượng.

Kích thước và số bậc thang: Mỗi bậc thang nên có độ cao trong khoảng từ 16 - 19cm, độ rộng ít nhất là 22cm để việc di chuyển thuận tiện, thoải mái hơn. Số bậc cầu thang thường được tính theo quy luật "sinh - lão - bệnh - tử", sao cho bậc cuối cùng rơi vào cung "sinh" để mang lại điều tốt lành. Khuyến khích số lượng bậc thang là 17 hay 21 bậc.

Một số mẫu cầu thang xoắn kính phong cách hiện đại

Cầu thang xoắn kính có tính ứng dụng cao trong nhiều không gian khác nhau, từ nhà ở, văn phòng, đến các công trình công cộng nhờ vào thiết kế hiện đại và linh hoạt. Sau đây là những gợi ý mẫu cầu thang xoắn kính phong cách hiện đại, đẹp mắt:

Cầu thang xoắn kính kết hợp lan can inox

Cả hai chất liệu là kính và inox đều mang vẻ đẹp hiện đại, khi kết hợp với nhau sẽ tạo nên một chiếc cầu thang xoắn kính sang trọng, tinh tế, giúp ngôi nhà sáng sủa và tạo cảm giác không gian thoáng đãng, rộng rãi hơn. 

Cần lưu ý gì khi làm cầu thang xoắn kính trong phong thủy? - Ảnh 3.

Nhờ làm từ chất liệu inox có độ sáng bóng cao, mẫu cầu thang inox luôn góp phần thêm sáng tạo cho thiết kế, kiểu dáng.

Loại cầu thang xoắn kính này khá phù hợp với những ngôi nhà có diện tích khiêm tốn, hoặc chủ nhà theo đuổi phong cách hiện đại.

Cầu thang xoắn kính kết hợp lan can gỗ

Đây là sự kết hợp giữa phong cách thiết kế hiện đại và cổ điển, tạo cảm giác ấm cúng nhưng cũng không kém phần sang trọng. Ngoài ra, cả hai chất liệu này cũng khá dễ vệ sinh, tạo sự thoải mái, tiện lợi cho chủ nhà.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Những tầng ở chung cư không nên mua Những tầng ở chung cư không nên mua

GĐXH - Theo các chuyên gia phong thuỷ, khi đi mua chung cư, bạn nên để ý chọn tầng cho hợp mệnh với bản thân và tránh những tầng không đẹp, kiêng kỵ trong phong thủy.

Huyền Trang (T/h)
Top