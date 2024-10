Cần thủ tiết lộ vật dụng giúp sống sót một cách kỳ diệu khi trôi dạt 32 giờ trên biển

Nằm tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc (Bệnh viện Đà Nẵng) để theo dõi sức khỏe, anh Đặng Huy Hùng (31 tuổi, trú tại quận Sơn Trà, người sống sót kỳ diệu sau 32 giờ trôi dạt trên biển) vẫn chưa hết bàng hoàng khi mình vừa "từ cõi chết trở về".

Trên NLĐO, anh Hùng kể lại, khoảng 21 giờ ngày 13/10, khi đang câu cá ở bờ kè chân cầu Thuận Phước (quận Hải Châu) thì mồi câu mắc vào ghềnh đá nên anh lội ra gỡ. Lúc này, do bị trượt chân, anh Hùng ngã xuống nước. "Khu vực này nước sâu khoảng tầm 2m. Tôi biết bơi nhưng bơi yếu" – anh Hùng kể.

Anh Hùng diễn tả tư thế ôm chặt balo trong lúc trôi trên biển. Ảnh: NLĐO

Khi rớt xuống nước, chiếc balo đang đeo trên người trồi ra phía trước, anh Hùng bấu lại và ôm chặt vào người. May mắn ba lô là vải dù nên không thấm nước. Do trời tối nên không xác định được hướng vào bờ. Sau một hồi vùng vẫy, anh Hùng đuối sức và bắt đầu thả lỏng người để trôi tự do. Khi thấy miếng xốp, anh Hùng lấy nhét vào áo với hy vọng để cơ thể dễ nổi lên mặt nước.

Trong suốt đêm 13/10, trời mưa to, anh Hùng uống nước mưa. Ngày 14/10, anh thấm mệt và bắt đầu mê man, không nhớ gì nữa.

Đến 5 giờ ngày 15/10, anh Hùng trôi dạt vào bờ biển Nguyễn Tất Thành (quận Thanh Khê) – cách khu vực gặp nạn khoảng 4km.

Người dân đi tập thể dục phát hiện anh Hùng tưởng là thi thể nên hô hoán, kêu người đến kéo vào bờ và đắp chiếu. Sau đó, phát hiện anh Hùng có cử động nhúc nhích ở ngón út nên nhiều người đã tiến hành sơ cấp cứu và đưa vào Bệnh viện Đà Nẵng.

Chiếc ba lô đựng dụng cụ câu cá mà anh Hùng ôm trước ngực. Ảnh: NLĐ)

Chia sẻ về tình hình sức khỏe bệnh nhân, trên Thanh Niên, BSCK2 Hà Sơn Bình (Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đà Nẵng) cho biết, sức khỏe của bệnh nhân Đặng Huy Hùng hiện đang tiến triển tốt. Dù còn mệt nhưng bệnh nhân tỉnh táo và có thể nói chuyện bình thường.

BS Bình cho hay, bệnh nhân Đặng Huy Hùng được chuyển nhập viện trong tình trạng toàn thân lạnh cứng, hạ đường máu, rối loạn điện giải… Sau khi được điều trị tích cực, vấn đề hô hấp đã hồi phục, xét nghiệm cho thấy lượng oxy đã lên đủ. Bệnh nhân cũng được điều trị rối loạn điện giải, điều trị những vấn đề có thể xảy ra ở phổi do nằm dài ngày ở trên biển…

Đây là trường hợp sống sót rất ngoạn mục và là trường hợp thứ 2 bệnh viện đã cấp cứu trong vòng vài tháng qua. Trước đó, có một trường hợp trôi dạt trên biển Trường Sa, khi nhập viện nạn nhân đã bị cháy nắng, bỏng độ 1 toàn thân…

"Anh này đã học được kỹ năng sinh tồn trên biển rằng dù rất khát cũng không uống ngụm nước biển nào và chờ mưa xuống mới uống nước mưa nên sống sót", BS Bình nói.

Sau khi được cấp cứu, trong vòng nửa ngày, anh Hùng đã hồi tỉnh và kể lại quá trình mình gặp nạn khi đang câu cá. Ảnh: Hoàng Sơn

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 13/10, anh Hùng rời nhà đi câu cá tại bờ kè đá dưới chân cầu Thuận Phước. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, chị Diệp (vợ anh Hùng) gọi điện thoại cho chồng nhưng mất liên lạc nên ra bờ kè đá tìm. Tuy nhiên, chị Diệp không tìm thấy anh Hùng.

Chị Diệp nghĩ chồng đi câu cùng bạn, ra nơi mất sóng hoặc điện thoại hết pin nên mất liên lạc. Nhưng đến 4 giờ sáng hôm sau vẫn không thấy chồng về, chị Diệp đi tìm. Thấy xe máy anh Hùng dựng trên bờ nhưng không có người, chị liền báo công an.

Lực lượng chức năng, bạn bè trong hội câu cá và Đội thiện nguyện cứu hộ cứu nạn SOS Đà Nẵng đi bộ dọc bờ kè đá, dùng xuồng chạy ra khu vực biển cửa sông Hàn tìm kiếm nhưng vẫn không có kết quả.

Đến 5 giờ sáng ngày 15/10, một người dân đi tập thể dục ở bờ biển Nguyễn Tất Thành giao với đường Tôn Thất Đạm (Q.Thanh Khê) phát hiện anh Hùng trôi dạt vào bờ.

Khi được phát hiện, anh Hùng bị cát vùi lấp và lạnh cứng nên người dân tưởng anh đã tử vong. Sau đó, một người dân đã thấy ngón tay út của anh Hùng cử động nên đã hô hấp nhân tạo, đốt lửa và dùng chăn sưởi ấm cho anh.

Sau đó, anh Hùng được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng. Tính đến thời điểm được phát hiện và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, anh Hùng đã có hơn 32 giờ bị trôi dạt trên biển.

Trong 32 giờ dầm mình trong nước lạnh, anh Hùng đã bị sóng biển cuốn đi với khoảng cách 4 km, từ vị trí chân cầu Thuận Phước (Quận Hải Châu) đến bờ biển Nguyễn Tất Thành giao với đường Tôn Thất Đạm (Quận Thanh Khê).