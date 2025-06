Miền Bắc mưa lớn rồi lại thay đổi hình thái thời tiết

Dự báo diễn biến thời tiết các khu vực trên cả nước

Theo dự báo thời tiết, nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục có mưa dông kéo dài. Trong đó vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa rất to.

Nguyên nhân gây mưa cho Bắc Bộ là vùng hội tụ gió trên mực 5000m vẫn hoạt động mạnh về đêm. Khu vực từ Bắc Kạn đến Thái Nguyên sang đến Điện Biên và Sơn La có mưa to. Có nơi mưa trên 150mm, có thể gây ra tình trạng ngập úng, sạt lở đất và lũ quét.

Dự báo mưa to tiếp tục về đêm trong những ngày tới, đặc biệt từ 28/6 Bắc Bộ có mưa to trên diện rộng. Đặc biệt tại trung du và vùng núi, lượng mưa dự báo có thể đạt ngưỡng từ 150-300mm/đợt, có nơi trên 500mm.

Trước khi có mưa to, ban ngày miền Bắc có nắng nóng, thời tiết khá oi bức. Mức nhiệt cao nhất trong ngày từ 31-35 độ, kèm theo độ ẩm khá cao trên 70%.

Thời tiết miền Trung tiếp tục có nắng, trời ít mưa. Nhiệt độ các thành phố phổ biến 33-35 độ. Khu vực Đà Nẵng, Huế, Quảng Ngãi chiều tối có mưa dông cục bộ.

Thời tiết Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa về trưa và chiều tối. Có nơi mưa to trên 80mm, nguy cơ gây ra ngập úng đi kèm lốc sét, gió giật mạnh.

Thời tiết hôm nay tại Hà Nội

Theo dự báo thời tiết hôm nay, thời tiết Hà Nội: Có mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-33 độ.

Dự báo thời tiết hôm nay tại các khu vực trên cả nước

Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực Tây Bắc có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to (mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ; có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, riêng khu Tây Bắc 27-30 độ.

Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực Việt Bắc có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to (mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ.

Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Thanh Hóa-Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Thời tiết từ Đà Nẵng – Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ.

Thời tiết khu vực Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ.

Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ.