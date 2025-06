Tin sáng 28/6: Dự báo thời tiết hôm nay 28/6, miền Bắc tăng mưa lớn cả về diện và lượng; Cơ quan nào giúp UBND cấp xã quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế?

Dự báo thời tiết hôm nay 28/6, miền Bắc tăng mưa lớn cả về diện và lượng

VietNamnet cho hay, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm 28-29/6, khu vực Bắc Bộ có mưa diện rộng, với mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn (>100mm/3h).

Các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Cảnh báo, từ đêm 29-30/6, ở Bắc Bộ tiếp diễn có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Mưa lớn ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến 2/7.

Riêng thời tiết Hà Nội 28/6, có lúc có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to, nền nhiệt cao nhất giảm còn 31 độ.

Nhiều khu vực trên cả nước có mưa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Ảnh minh họa: Nguyễn Huế

Cơ quan khí tượng lưu ý, các khu vực trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Cơ quan nào giúp UBND cấp xã quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế?

Từ ngày 1/7/2025, Phòng Văn hóa - Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp xã tham mưu, giúp UBND cấp xã thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.

Đây là một trong những nội dung của Thông tư 20/2025/TT-BYT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về y tế thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và UBND xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

Theo Thông tư, Phòng Văn hóa - Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.

Theo Thông tư, Phòng Văn hóa - Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã tham mưu.

Phòng Văn hóa - Xã hội chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức và công tác của Ủy ban nhân dân cấp xã; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực y tế của Sở Y tế.

Phòng Văn hóa - Xã hội tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế gồm: y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; bà mẹ, trẻ em; dân số; phòng, chống tệ nạn xã hội (không bao gồm cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy); bảo trợ xã hội; y, dược cổ truyền; dược, mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; thiết bị y tế; bảo hiểm y tế và các lĩnh vực khác ở địa phương theo quy định của pháp luật.

Hai máy bay va chạm tại Nội Bài, hàng trăm hành khách bị ảnh hưởng

Thông tin trên Báo Sức khỏe & Đời sống, Cảng vụ Hàng không miền Bắc cho biết, vào 14h23 chiều 27/6, đơn vị nhận thông tin về vụ việc hai máy bay va chạm xảy ra tại nút giao đường lăn S và S3 tại sân bay Nội Bài.

Cụ thể, máy bay B787 số hiệu VN-A863, thực hiện chuyến bay VN7205 từ Hà Nội đi TP.HCM, trong quá trình lăn ra đường băng đã va quệt phần cánh phải vào đuôi đứng của máy bay A321 số hiệu VN-A338, thực hiện chuyến bay VN1804 đi Điện Biên, đang dừng chờ.

Tại hiện trường, thời điểm xảy ra va chạm không có mưa, điều kiện ánh sáng đảm bảo quan sát. Nguyên nhân ban đầu được xác định do máy bay A321 đỗ sai vị trí điểm dừng.

Hai máy bay va chạm tại sân bay Nội Bài chiều 27/6.

Hậu quả, máy bay B787 bị hư hỏng phần đầu cánh bên phải, còn A321 hư hỏng phần cánh đứng. Một số mảnh vỡ đã được lực lượng chức năng thu nhặt tại khu vực va chạm.

Chuyến bay VN1804 có 127 hành khách, chuyến VN7205 có 259 hành khách. Hành lý được đưa trở lại nhà ga T1 để làm thủ tục hỗ trợ chuyển chuyến. Hai tàu bay được kéo về vị trí 44 và 76 để trả khách và kiểm tra kỹ thuật.

Ngay sau sự cố, sân bay Nội Bài phối hợp với các đơn vị lập biên bản hiện trường, giải phóng đường lăn, điều tiết hoạt động bay để không ảnh hưởng chung. Khu vực xảy ra sự cố được vệ sinh và rà soát đảm bảo an toàn khai thác.

Đại diện Vietnam Airlines cho biết đã khẩn trương triển khai các biện pháp xử lý theo quy trình, hỗ trợ hành khách và tổ bay, đồng thời bố trí phương án bay thay thế để tiếp tục hành trình.

Khởi tố vụ án thí sinh dùng camera truyền đề thi môn Ngữ văn ra ngoài

Ngày 27/6, Công an tỉnh Lâm Đồng ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước; Chiếm đoạt bí mật Nhà nước" xảy ra sáng 26/6 trong thời gian thi môn Ngữ văn tại Hội đồng thi trường Trung học phổ thông Thăng Long.

Như VTC chia sẻ, sáng 26/6, tại phòng thi 2206 thuộc điểm thi trên, giám thị coi thi môn Ngữ văn phát hiện thí sinh N.P.T.S. (18 tuổi, trú tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) có biểu hiện bất thường, nghi sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận thi cử nên đã báo cáo trưởng điểm thi kiểm tra, lập biên bản đình chỉ thi.

Lực lượng chức năng lập biên bản tạm giữ tang vật mà thí sinh S. dùng để gian lận trong thi cử.

Xét thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm hình sự, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chuyển hồ sơ cho Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền.

Bước đầu, cơ quan điều tra đánh giá chỉ có 2 người là S. và Q. liên quan đến vụ việc, chưa phát hiện việc gửi đề thi cho tổ chức, cá nhân khác hoặc đăng tải, chia sẻ, phát tán trên không gian mạng.

Hai ô tô tông nhau trên cao tốc TP.HCM - Long Thành, giao thông ùn ứ

Tối 27/6, lực lượng chức năng đang điều tiết giao thông, xử lý hiện trường vụ tai nạn giữa 2 ô tô ở đoạn cuối cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giấy, qua địa bàn TP.Thủ Đức (TP.HCM) gây ùn ứ giao thông.

Hơn 17 giờ cùng ngày, dòng phương tiện lưu thông trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, hướng từ Đồng Nai về TP.HCM. Lúc qua khỏi nút giao Đỗ Xuân Hợp (thuộc P.Phú Hữu) thì 2 ô tô cùng chiều tông nhau rồi dừng giữa đường.

Ảnh hưởng từ vụ tai nạn làm giao thông ùn ứ kéo dài. Ảnh CTV

Ảnh hưởng từ vụ tai nạn làm giao thông qua khu vực ùn ứ kéo dài từ cầu Long Thành (Đồng Nai) đến gần đoạn cuối cao tốc ở nút giao An Phú (TP.Thủ Đức, TP.HCM). Ở chiều ngược lại, các phương tiện vào đường dẫn cao tốc, hướng về Đồng Nai, giao thông thông thoáng. Hiện các đơn vị chức năng đang xử lý hiện trường, điều tiết giao thông qua khu vực.

Khởi tố tài xế taxi thu 4,2 triệu đồng cho một cuốc xe ở Hà Nội

Cũng theo Báo Sức khỏe & Đời sống, liên quan đến vụ việc hai người dân vùng cao bị thu tới 4,2 triệu đồng cho 1 cuốc taxi từ bến xe Mỹ Đình đến đầu cao tốc Nội Bài – Lào Cai (Hà Nội), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Thái Ngọc Anh (32 tuổi, ở phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, sự việc được chia sẻ trên mạng xã hội thông qua câu chuyện của anh Xuân Trường (trú tại Hà Nội). Theo chia sẻ, chiều 13/6, trên đường về quê qua đoạn rẽ vào cao tốc Nội Bài – Lào Cai, anh Trường bắt gặp một nam, một nữ đang đi bộ, vác theo bao tải dưới trời nắng gắt. Dừng xe hỏi thăm, anh biết được họ đang tìm đường về quê ở Lào Cai và chủ động cho họ đi nhờ đến trạm soát vé để đón xe khách.

Bị can Thái Ngọc Anh. Ảnh: CACC

Trên đường đi, anh Trường được hai người này kể lại rằng họ vừa đưa con nhỏ đi điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Từ bệnh viện ra bến xe Mỹ Đình, họ được một người chạy xe ôm tiếp cận và gợi ý chở đuổi theo xe khách vừa rời bến. Xe ôm chở họ đi một đoạn thì nói rằng xe khách đang đợi ở Km23, nhưng cần chuyển sang taxi mới đến được rồi chở họ đến xe taxi. Hai người đã bị thu 700.000 đồng tiền xe ôm. Chưa dừng lại, tài xế taxi chỉ chở đến đầu cao tốc rồi bất ngờ dừng lại, yêu cầu trả 4,2 triệu đồng tiền cước. Do không mang đủ tiền mặt, người cháu phải gọi về quê nhờ người thân chuyển khoản 4 triệu đồng, sau đó đưa thêm 200.000 đồng bằng tiền mặt cho tài xế.