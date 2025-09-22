Cảnh báo chiêu trò 'quay số trúng thưởng' lừa tiền học sinh trên mạng xã hội

Mới đây, Công an xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) tiếp nhận tin trình báo của một học sinh lớp 10 về việc bị lừa đảo chiếm đoạt hơn 2 triệu đồng qua trò chơi "quay số trúng thưởng" trên mạng xã hội.

Cụ thể, chiều 21/9, Công an xã Lộc Hà tiếp nhận đơn trình báo của em N.T. (SN 2009, trú tại xã Lộc Hà) về việc bị lừa đảo qua mạng xã hội Facebook.

Theo trình báo, vào chiều 8/9, em T. sử dụng tài khoản Facebook cá nhân thì thấy một tài khoản có tên “Duy Thiếu Gia 86” đang livestream trò chơi quay số, với nhiều người tham gia. Tò mò và tin tưởng, em đã nhắn tin để tìm hiểu và được hướng dẫn chuyển khoản 200.000 đồng vào tài khoản mang tên Võ Quốc Duy để “kéo vốn chơi”.

Sau lần chuyển tiền đầu tiên, đối tượng thông báo "kèo bị gãy" và đề nghị em T. ứng trước 2 triệu đồng để chơi kèo tiếp theo với cam kết nếu thua sẽ được hoàn tiền. Tin lời, em T. đã vay mượn bạn bè để gửi thêm. Tiếp đó, đối tượng tiếp tục viện lý do “ghi sai nội dung chuyển khoản” và yêu cầu em T. chuyển thêm 500.000 đồng để “sửa”, nhưng sau khi thương lượng, em chỉ gửi thêm 300.000 đồng.

Tổng cộng, em T. đã chuyển cho đối tượng 2,5 triệu đồng. Sau đó, các đối tượng cắt đứt liên lạc và chặn mọi liên hệ với em T.. Nhận thấy dấu hiệu lừa đảo, T. đã đến cơ quan công an trình báo vụ việc.

Vụ việc cho thấy, các đối tượng lừa đảo thường đánh vào tâm lý nhẹ dạ, tò mò, ham lợi nhuận nhanh của giới trẻ.

Công an xã Lộc Hà cảnh báo người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không chuyển tiền vào các trò chơi đỏ đen, cá cược trá hình hay quay số trúng thưởng trên mạng xã hội.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ xử lý kịp thời.