Cảnh báo thông tin 'check quy hoạch Hà Nội' không chính thống
GĐXH - Trong khi Triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm thu hút đông đảo người dân đến tìm hiểu, trên mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều ứng dụng, dịch vụ quảng cáo tra cứu quy hoạch có thu phí hoặc không rõ nguồn gốc. Lãnh đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội khuyến cáo người dân chỉ tra cứu thông tin từ các kênh chính thức để tránh nhầm lẫn, rủi ro.
Triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm do Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức đã và đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân Thủ đô.
Đây là dịp để người dân trực tiếp tìm hiểu những định hướng phát triển của Thủ đô trong giai đoạn mới.
Tuy nhiên, hiện nay, trên mạng xã hội, nhiều nguồn thông tin về "check quy hoạch" với nhiều ứng dụng tra cứu chưa rõ ràng, hoặc mất phí để tra cứu, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Trọng Kỳ Anh khuyến cáo người dân cần thận trọng với các thông tin quy hoạch được lan truyền trên mạng xã hội hoặc các ứng dụng không do cơ quan nhà nước phát triển.
Theo ông Kỳ Anh, đây không phải là nguồn thông tin chính thống và có thể gây hiểu nhầm trong quá trình tra cứu.
Ông Kỳ Anh nhấn mạnh, thông tin quy hoạch chính xác phải được công bố bởi các cơ quan quản lý nhà nước như Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội hoặc chính quyền địa phương.
Hiện Sở đang hoàn thiện cơ sở dữ liệu quy hoạch để tích hợp lên các nền tảng số chính thức như ứng dụng iHanoi, HanoiWork và Cổng thông tin điện tử của Sở, giúp người dân dễ dàng tra cứu, tiếp cận thông tin một cách minh bạch và thuận tiện.
Ông cho rằng, trong thời gian các hệ thống dữ liệu đang được hoàn thiện, người dân có nhu cầu tìm hiểu thông tin quy hoạch có thể gửi đề nghị đến UBND phường nơi có đất hoặc khu vực liên quan để được cung cấp thông tin theo quy định.
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