Xếp hàng dài nhận vé vào xem Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, người dân mong tận mắt thấy tương lai của Hà Nội

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Chiều 29/6, không gian triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm diễn ra tại Bảo tàng Hà Nội.

Ghi nhận của phóng viên tại đây cho thấy, khu vực trước sảnh Bảo tàng Hà Nội luôn trong tình trạng đông kín người. Từng hàng dài người dân kiên nhẫn xếp hàng chờ nhận vé miễn phí để vào tham quan khu trưng bày Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Chùm ảnh ghi nhận của phóng viên:

Tại khu vực phát vé của Bảo tàng Hà Nội, không khí vừa trật tự vừa sôi nổi. Nhiều gia đình đưa cả người cao tuổi cùng đến tham quan.

Không ít người tranh thủ ghi lại khoảnh khắc trước khi bước vào khu triển lãm được đánh giá là một trong những sự kiện quy hoạch có quy mô lớn nhất của Thủ đô.

Vừa cầm trên tay tấm vé sau gần một giờ chờ đợi, ông Trần Lê Tiến (trú phố Phan Đình Phùng, Hà Nội) không giấu được sự phấn khởi. Ông Tiến cho biết: “Tôi rất mong chờ được tận mắt xem quy hoạch của Hà Nội trong 100 năm tới. Đây là cơ hội hiếm có để người dân hiểu rõ thành phố sẽ phát triển như thế nào”, ông cho biết.

Ông Tiến bày tỏ: “Tôi rất ủng hộ chủ trương quy hoạch của thành phố vì đây là việc cần thiết để Hà Nội phát triển lâu dài. Tuy nhiên, điều người dân chúng tôi mong muốn là Đảng, Nhà nước và thành phố sẽ có những chính sách hợp lý, bảo đảm quyền lợi, đặc biệt là an sinh đối với những người yếu thế nếu thuộc diện phải di dời hoặc chịu tác động bởi quy hoạch”.

Ghi nhận của phóng viên tại khu vực diễn ra triển lãm, lượng khách đến tham quan trong ngày đầu vượt xa dự kiến, người dân chen chúc tham quan từng chi tiết của Hà Nội trong những thập kỷ tới.

Thông tin tới phóng viên, ông Nguyễn Tiến Đà, Giám đốc Bảo tàng Hà Nội, cho biết đơn vị đã chủ động xây dựng phương án phục vụ theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội và Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội. Theo đó, Bảo tàng mở cửa miễn phí, đồng thời bố trí lực lượng hướng dẫn, phân luồng và điều tiết nhằm phục vụ người dân thuận lợi, an toàn nhất.

Ông Đà cho biết: "Dự kiến riêng trong chiều nay, lượng khách đến tham quan có thể vượt 3.000 người, trong khi năng lực đón tiếp của Bảo tàng khoảng 2.500 người cùng một thời điểm. Chúng tôi sẽ phân luồng hợp lý để bảo đảm an toàn, tránh quá tải".

Lý giải việc nhiều người phải xếp hàng nhận vé dù triển lãm mở cửa miễn phí, ông Đà cho hay việc phát vé không nhằm hạn chế khách tham quan mà để kiểm soát số lượng người vào theo từng khung giờ, tránh tình trạng tập trung quá đông trong không gian trưng bày.

Theo kế hoạch, Bảo tàng Hà Nội mở cửa phục vụ hằng ngày từ 9 giờ đến 17 giờ, thông trưa; riêng thứ Hai hằng tuần tạm dừng đón khách để bảo quản hiện vật và bảo dưỡng hệ thống.

Khu trưng bày dự kiến mở cửa trong khoảng hai tháng. Sau thời gian này, thành phố sẽ căn cứ nhu cầu thực tế để xem xét việc kéo dài hoặc điều chỉnh thời gian phục vụ.

Việc hàng nghìn người dân chủ động đến tham quan ngay trong ngày đầu mở cửa cho thấy sự quan tâm lớn của cộng đồng đối với định hướng phát triển của Thủ đô.

Không chỉ muốn chiêm ngưỡng mô hình, bản đồ và các ý tưởng quy hoạch, nhiều người cũng kỳ vọng được tiếp cận thông tin chính thống về những thay đổi có thể tác động trực tiếp đến nơi mình đang sinh sống, qua đó thêm đồng hành với quá trình xây dựng Hà Nội trong thế kỷ mới.

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