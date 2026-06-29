Xếp hàng dài nhận vé vào xem Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, người dân mong tận mắt thấy tương lai của Hà Nội
GĐXH - Trong ngày đầu mở cửa phục vụ triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm tại Bảo tàng Hà Nội, dù phải chờ đợi khá lâu nhưng không ít người dân vẫn háo hức bởi đây là lần đầu tiên được trực tiếp tiếp cận bức tranh phát triển của Hà Nội trong một thế kỷ tới. Đồng thời mong muốn hiểu rõ hơn những tác động của quy hoạch đối với cuộc sống của mình.
Chiều 29/6, không gian triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm diễn ra tại Bảo tàng Hà Nội.
Ghi nhận của phóng viên tại đây cho thấy, khu vực trước sảnh Bảo tàng Hà Nội luôn trong tình trạng đông kín người. Từng hàng dài người dân kiên nhẫn xếp hàng chờ nhận vé miễn phí để vào tham quan khu trưng bày Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.
Chùm ảnh ghi nhận của phóng viên:
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