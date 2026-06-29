Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Đăng nhập
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Xếp hàng dài nhận vé vào xem Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, người dân mong tận mắt thấy tương lai của Hà Nội

Thứ hai, 16:56 29/06/2026 | Thời sự
Bảo Loan
Bảo Loan
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong ngày đầu mở cửa phục vụ triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm tại Bảo tàng Hà Nội, dù phải chờ đợi khá lâu nhưng không ít người dân vẫn háo hức bởi đây là lần đầu tiên được trực tiếp tiếp cận bức tranh phát triển của Hà Nội trong một thế kỷ tới. Đồng thời mong muốn hiểu rõ hơn những tác động của quy hoạch đối với cuộc sống của mình.

Xếp hàng dài xem Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm hấp dẫn - Ảnh 1.Video giới thiệu toàn cảnh Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm

GĐXH - Tại Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026, TP Hà Nội đã chính thức giới thiệu Quy hoạch tổng thể Thủ đô thông qua bộ phim trình chiếu về định hướng phát triển không gian, kinh tế - xã hội cùng tầm nhìn chiến lược dài hạn của Thủ đô trong thế kỷ tới.

Chiều 29/6, không gian triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm diễn ra tại Bảo tàng Hà Nội.

Ghi nhận của phóng viên tại đây cho thấy, khu vực trước sảnh Bảo tàng Hà Nội luôn trong tình trạng đông kín người. Từng hàng dài người dân kiên nhẫn xếp hàng chờ nhận vé miễn phí để vào tham quan khu trưng bày Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Chùm ảnh ghi nhận của phóng viên:

Xếp hàng dài xem Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm hấp dẫn - Ảnh 2.

Tại khu vực phát vé của Bảo tàng Hà Nội, không khí vừa trật tự vừa sôi nổi. Nhiều gia đình đưa cả người cao tuổi cùng đến tham quan.

Xếp hàng dài xem Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm hấp dẫn - Ảnh 3.

Không ít người tranh thủ ghi lại khoảnh khắc trước khi bước vào khu triển lãm được đánh giá là một trong những sự kiện quy hoạch có quy mô lớn nhất của Thủ đô.

Xếp hàng dài xem Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm hấp dẫn - Ảnh 4.

Vừa cầm trên tay tấm vé sau gần một giờ chờ đợi, ông Trần Lê Tiến (trú phố Phan Đình Phùng, Hà Nội) không giấu được sự phấn khởi. Ông Tiến cho biết: “Tôi rất mong chờ được tận mắt xem quy hoạch của Hà Nội trong 100 năm tới. Đây là cơ hội hiếm có để người dân hiểu rõ thành phố sẽ phát triển như thế nào”, ông cho biết.

Xếp hàng dài xem Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm hấp dẫn - Ảnh 5.

Ông Tiến bày tỏ: “Tôi rất ủng hộ chủ trương quy hoạch của thành phố vì đây là việc cần thiết để Hà Nội phát triển lâu dài. Tuy nhiên, điều người dân chúng tôi mong muốn là Đảng, Nhà nước và thành phố sẽ có những chính sách hợp lý, bảo đảm quyền lợi, đặc biệt là an sinh đối với những người yếu thế nếu thuộc diện phải di dời hoặc chịu tác động bởi quy hoạch”.

Xếp hàng dài xem Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm hấp dẫn - Ảnh 6.

Ghi nhận của phóng viên tại khu vực diễn ra triển lãm, lượng khách đến tham quan trong ngày đầu vượt xa dự kiến, người dân chen chúc tham quan từng chi tiết của Hà Nội trong những thập kỷ tới.

Xếp hàng dài xem Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm hấp dẫn - Ảnh 7.

Thông tin tới phóng viên, ông Nguyễn Tiến Đà, Giám đốc Bảo tàng Hà Nội, cho biết đơn vị đã chủ động xây dựng phương án phục vụ theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội và Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội. Theo đó, Bảo tàng mở cửa miễn phí, đồng thời bố trí lực lượng hướng dẫn, phân luồng và điều tiết nhằm phục vụ người dân thuận lợi, an toàn nhất.

Xếp hàng dài xem Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm hấp dẫn - Ảnh 8.

Ông Đà cho biết: "Dự kiến riêng trong chiều nay, lượng khách đến tham quan có thể vượt 3.000 người, trong khi năng lực đón tiếp của Bảo tàng khoảng 2.500 người cùng một thời điểm. Chúng tôi sẽ phân luồng hợp lý để bảo đảm an toàn, tránh quá tải".

Xếp hàng dài xem Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm hấp dẫn - Ảnh 9.

Lý giải việc nhiều người phải xếp hàng nhận vé dù triển lãm mở cửa miễn phí, ông Đà cho hay việc phát vé không nhằm hạn chế khách tham quan mà để kiểm soát số lượng người vào theo từng khung giờ, tránh tình trạng tập trung quá đông trong không gian trưng bày.

Xếp hàng dài xem Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm hấp dẫn - Ảnh 10.

Theo kế hoạch, Bảo tàng Hà Nội mở cửa phục vụ hằng ngày từ 9 giờ đến 17 giờ, thông trưa; riêng thứ Hai hằng tuần tạm dừng đón khách để bảo quản hiện vật và bảo dưỡng hệ thống.

Xếp hàng dài xem Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm hấp dẫn - Ảnh 11.

Khu trưng bày dự kiến mở cửa trong khoảng hai tháng. Sau thời gian này, thành phố sẽ căn cứ nhu cầu thực tế để xem xét việc kéo dài hoặc điều chỉnh thời gian phục vụ.

Xếp hàng dài xem Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm hấp dẫn - Ảnh 12.

Việc hàng nghìn người dân chủ động đến tham quan ngay trong ngày đầu mở cửa cho thấy sự quan tâm lớn của cộng đồng đối với định hướng phát triển của Thủ đô.

Xếp hàng dài xem Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm hấp dẫn - Ảnh 13.

Không chỉ muốn chiêm ngưỡng mô hình, bản đồ và các ý tưởng quy hoạch, nhiều người cũng kỳ vọng được tiếp cận thông tin chính thống về những thay đổi có thể tác động trực tiếp đến nơi mình đang sinh sống, qua đó thêm đồng hành với quá trình xây dựng Hà Nội trong thế kỷ mới.

Xếp hàng dài xem Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm hấp dẫn - Ảnh 14.Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội: Quy hoạch tổng thể Thủ đô phát triển "rừng trong phố, phố trong rừng", mở không gian kinh tế tầm thấp và taxi bay

GĐXH - Theo Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội, quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm xác định nhiều định hướng đột phá như lấy hạ tầng dẫn dắt phát triển, hình thành không gian kinh tế tầm thấp cho taxi bay và thiết bị bay không người lái, đồng thời phát triển đô thị theo mô hình "rừng trong phố, phố trong rừng", "làng trong thành phố, thành phố trong làng".

Xếp hàng dài xem Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm hấp dẫn - Ảnh 15.Video giới thiệu toàn cảnh Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm

GĐXH - Tại Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026, TP Hà Nội đã chính thức giới thiệu Quy hoạch tổng thể Thủ đô thông qua bộ phim trình chiếu về định hướng phát triển không gian, kinh tế - xã hội cùng tầm nhìn chiến lược dài hạn của Thủ đô trong thế kỷ tới.

Xếp hàng dài xem Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm hấp dẫn - Ảnh 16.Công bố Quy hoạch Thủ đô: Triển khai đồng thời khối lượng dự án hạ tầng lớn nhất từ trước đến nay, cam kết xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, cạnh tranh hàng đầu

GĐXH - Tại Hội nghị công bố Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026 diễn ra sáng 29/6, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định thành phố đang hội tụ đầy đủ các điều kiện về thể chế, hạ tầng và đổi mới quản trị để bước vào giai đoạn phát triển mới, đồng thời công bố danh mục 276 dự án kêu gọi đầu tư trên nhiều lĩnh vực trọng điểm.

Xếp hàng dài xem Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm hấp dẫn - Ảnh 17.Toàn cảnh mô phỏng Hà Nội trong 100 năm tới tại sự kiện công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô

GĐXH - Sáng nay (29/6), tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, UBND TP Hà Nội chính thức công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026. Chiều cùng ngày, Hà Nội tổ chức không gian triển lãm quy hoạch tại Bảo tàng Hà Nội với hệ thống sa bàn, bản đồ quy hoạch, công nghệ trình chiếu 3D Mapping và các mô hình dự án trọng điểm.


Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội: Quy hoạch tổng thể Thủ đô phát triển "rừng trong phố, phố trong rừng", mở không gian kinh tế tầm thấp và taxi bay

Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội: Quy hoạch tổng thể Thủ đô phát triển "rừng trong phố, phố trong rừng", mở không gian kinh tế tầm thấp và taxi bay

Video giới thiệu toàn cảnh Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm

Video giới thiệu toàn cảnh Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm

Công bố Quy hoạch Thủ đô: Triển khai đồng thời khối lượng dự án hạ tầng lớn nhất từ trước đến nay, cam kết xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, cạnh tranh hàng đầu

Công bố Quy hoạch Thủ đô: Triển khai đồng thời khối lượng dự án hạ tầng lớn nhất từ trước đến nay, cam kết xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, cạnh tranh hàng đầu

Toàn cảnh mô phỏng Hà Nội trong 100 năm tới tại sự kiện công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô

Toàn cảnh mô phỏng Hà Nội trong 100 năm tới tại sự kiện công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô

Hà Nội: Hoàn thành Vành đai 4 vào tháng 9/2026

Hà Nội: Hoàn thành Vành đai 4 vào tháng 9/2026

Cùng chuyên mục

Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội: Quy hoạch tổng thể Thủ đô phát triển "rừng trong phố, phố trong rừng", mở không gian kinh tế tầm thấp và taxi bay

Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội: Quy hoạch tổng thể Thủ đô phát triển "rừng trong phố, phố trong rừng", mở không gian kinh tế tầm thấp và taxi bay

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội, quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm xác định nhiều định hướng đột phá như lấy hạ tầng dẫn dắt phát triển, hình thành không gian kinh tế tầm thấp cho taxi bay và thiết bị bay không người lái, đồng thời phát triển đô thị theo mô hình "rừng trong phố, phố trong rừng", "làng trong thành phố, thành phố trong làng".

Video giới thiệu toàn cảnh Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm

Video giới thiệu toàn cảnh Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Tại Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026, TP Hà Nội đã chính thức giới thiệu Quy hoạch tổng thể Thủ đô thông qua bộ phim trình chiếu về định hướng phát triển không gian, kinh tế - xã hội cùng tầm nhìn chiến lược dài hạn của Thủ đô trong thế kỷ tới.

Công bố Quy hoạch Thủ đô: Triển khai đồng thời khối lượng dự án hạ tầng lớn nhất từ trước đến nay, cam kết xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, cạnh tranh hàng đầu

Công bố Quy hoạch Thủ đô: Triển khai đồng thời khối lượng dự án hạ tầng lớn nhất từ trước đến nay, cam kết xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, cạnh tranh hàng đầu

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Tại Hội nghị công bố Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026 diễn ra sáng 29/6, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định thành phố đang hội tụ đầy đủ các điều kiện về thể chế, hạ tầng và đổi mới quản trị để bước vào giai đoạn phát triển mới, đồng thời công bố danh mục 276 dự án kêu gọi đầu tư trên nhiều lĩnh vực trọng điểm.

Thương tâm: Hai chị em ruột ở Tuyên Quang tử vong dưới ao khi rủ nhau đi câu cá

Thương tâm: Hai chị em ruột ở Tuyên Quang tử vong dưới ao khi rủ nhau đi câu cá

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Hai chị em ruột ở xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang rủ nhau ra ao gần nhà câu cá vào chiều 28/6. Trong lúc người em không may trượt chân rơi xuống nước, người chị lao tới cứu nhưng cả hai đều đuối nước tử vong, để lại nỗi đau xót cho gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Toàn cảnh mô phỏng Hà Nội trong 100 năm tới tại sự kiện công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô

Toàn cảnh mô phỏng Hà Nội trong 100 năm tới tại sự kiện công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Sáng nay (29/6), tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, UBND TP Hà Nội chính thức công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026. Chiều cùng ngày, Hà Nội tổ chức không gian triển lãm quy hoạch tại Bảo tàng Hà Nội với hệ thống sa bàn, bản đồ quy hoạch, công nghệ trình chiếu 3D Mapping và các mô hình dự án trọng điểm.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Mưa lớn lan khắp Bắc Bộ, Thủ đô có mưa to?

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Mưa lớn lan khắp Bắc Bộ, Thủ đô có mưa to?

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa to trên diện rộng. Thủ đô Hà Nội tiếp tục có mưa về đêm và sáng sớm, ban ngày thời tiết oi nóng.

Tin sáng 29/6: Tất cả người dân đang nộp thuế chú ý quy định khai thuế mới nhất từ 1/7; Công an thông báo hình ảnh không nên gửi qua Zalo, Messenger

Tin sáng 29/6: Tất cả người dân đang nộp thuế chú ý quy định khai thuế mới nhất từ 1/7; Công an thông báo hình ảnh không nên gửi qua Zalo, Messenger

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 1/7/2026, Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 chính thức có hiệu lực thi hành; Người dân không nên gửi hình ảnh quan trọng qua Zalo, Messenger khi chưa biết rõ người nhận và mục đích sử dụng.

Hai du khách mắc kẹt trong thang máy khách sạn ở Sầm Sơn

Hai du khách mắc kẹt trong thang máy khách sạn ở Sầm Sơn

Thời sự - 19 giờ trước

Đang di chuyển, chiếc thang máy tại một khách sạn ở Sầm Sơn (Thanh Hóa) bất ngờ gặp sự cố dừng đột ngột khiến 2 du khách mắc kẹt bên trong

Hà Nội: Hoàn thành Vành đai 4 vào tháng 9/2026

Hà Nội: Hoàn thành Vành đai 4 vào tháng 9/2026

Thời sự - 20 giờ trước

GĐXH - Phấn đấu hoàn thành đoạn đường song hành Vành đai 4 qua địa bàn Hà Nội vào tháng 9/2026, sớm khoảng 3 tháng so với yêu cầu.

Tài xế ở Hà Nội vừa bị xử phạt 67 triệu đồng vì một lỗi rất nguy hiểm

Tài xế ở Hà Nội vừa bị xử phạt 67 triệu đồng vì một lỗi rất nguy hiểm

Thời sự - 22 giờ trước

Lực lượng CSGT đã ra hiệu lệnh yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra. Tuy nhiên, lái xe không chấp hành mà tăng tốc bỏ chạy.

Xem nhiều

Tin sáng 29/6: Tất cả người dân đang nộp thuế chú ý quy định khai thuế mới nhất từ 1/7; Công an thông báo hình ảnh không nên gửi qua Zalo, Messenger

Tin sáng 29/6: Tất cả người dân đang nộp thuế chú ý quy định khai thuế mới nhất từ 1/7; Công an thông báo hình ảnh không nên gửi qua Zalo, Messenger

Thời sự

GĐXH - Từ ngày 1/7/2026, Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 chính thức có hiệu lực thi hành; Người dân không nên gửi hình ảnh quan trọng qua Zalo, Messenger khi chưa biết rõ người nhận và mục đích sử dụng.

Công an truy tìm cô gái đi xe máy nghi gây tai nạn bỏ chạy

Công an truy tìm cô gái đi xe máy nghi gây tai nạn bỏ chạy

Thời sự
Toàn cảnh mô phỏng Hà Nội trong 100 năm tới tại sự kiện công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô

Toàn cảnh mô phỏng Hà Nội trong 100 năm tới tại sự kiện công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô

Thời sự
Hai du khách mắc kẹt trong thang máy khách sạn ở Sầm Sơn

Hai du khách mắc kẹt trong thang máy khách sạn ở Sầm Sơn

Thời sự
Từ 1/7: Thay đổi cách tra cứu phạt nguội khi đăng kiểm xe

Từ 1/7: Thay đổi cách tra cứu phạt nguội khi đăng kiểm xe

Thời sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.