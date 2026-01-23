Danh hài đình đám tân gia biệt thự 10.000m2 tuyệt đẹp, gợi nhớ biệt phủ lộng lẫy từng được bán

Ban đầu, đây là một ngôi nhà cổ được anh mua ở Nam Định. Sau đó, nam diễn viên thuê một đội thợ từ Nam Định vào lắp ráp ngôi nhà. "Ngôi nhà này đã trên 100 năm rồi. Toàn bộ được làm bằng gỗ lim, huỳnh đàn".