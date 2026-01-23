Mới nhất
Danh hài đình đám tân gia biệt thự 10.000m2 tuyệt đẹp, gợi nhớ biệt phủ lộng lẫy từng được bán

Thứ sáu, 12:36 23/01/2026 |
Phương Nghi (t/h)
GĐXH - Sau nhiều năm tích góp, danh hài Hoàng Mập đã chính thức trình làng cơ ngơi "khủng" rộng 10.000m2 tại Lâm Đồng.

Việt Hương tặng quà siêu to cho Hoàng Mập , biệt thự 10 . 000 M2 tuyệt đẹp - Ảnh 1.

Là một diễn viên nổi tiếng, Hoàng Mập hiện sống hạnh phúc cùng vợ và các con với nhiều bất động sản tích lũy trong quá trình lao động miệt mài. Sau nhiều năm tích góp, danh hài Hoàng Mập đã chính thức trình làng cơ ngơi "khủng" rộng 10.000m2 tại Lâm Đồng.

Việt Hương tặng quà siêu to cho Hoàng Mập , biệt thự 10 . 000 M2 tuyệt đẹp - Ảnh 2.

Trong ngày chuẩn bị hoàn thiện nhà mới của đàn anh, danh hài Việt Hương – người em thân thiết trong nghề của Hoàng Mập đã gửi tặng một món quà vô cùng giá trị và ý nghĩa. Đó là một bức tượng Phật bằng đá trắng nguyên khối, uy nghiêm và thanh tịnh.

Việt Hương tặng quà siêu to cho Hoàng Mập , biệt thự 10 . 000 M2 tuyệt đẹp - Ảnh 3.

Bức tượng hiện được đặt trang trọng dưới gốc cây bồ đề lớn trong khuôn viên, xung quanh được trang trí bằng những chiếc đèn lồng rực rỡ, tạo nên không gian tâm linh huyền ảo và bình yên khi đêm xuống.

Việt Hương tặng quà siêu to cho Hoàng Mập , biệt thự 10 . 000 M2 tuyệt đẹp - Ảnh 4.

Món quà tân gia ý nghĩa từ người em thân thiết Việt Hương đã khiến nam nghệ sĩ không khỏi xúc động. Vì bức tượng có kích thước và trọng lượng rất lớn, Việt Hương đã phải điều động xe cẩu chuyên dụng để vận chuyển vượt đường đèo lên tận đỉnh đồi nơi đặt biệt thự.

Việt Hương tặng quà siêu to cho Hoàng Mập , biệt thự 10 . 000 M2 tuyệt đẹp - Ảnh 5.

Hoàng Mập đã vô cùng hài lòng. Anh cho trồng nhiều hoa, cây cảnh, làm bậc đá xung quanh, tạo cảnh quan rất đẹp mắt.

Việt Hương tặng quà siêu to cho Hoàng Mập , biệt thự 10 . 000 M2 tuyệt đẹp - Ảnh 6.

Thay vì chọn sự ồn ào của phố thị, nghệ sĩ Hoàng Mập đã quyết định đầu tư xây dựng một khu nhà vườn rộng lớn tại huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.

Việt Hương tặng quà siêu to cho Hoàng Mập , biệt thự 10 . 000 M2 tuyệt đẹp - Ảnh 7.

Đây không chỉ là một căn biệt thự đơn thuần mà là một tổ hợp nghỉ dưỡng mang đậm phong cách gần gũi với thiên nhiên, với mục đích làm nơi dưỡng già và hưởng thú điền viên cho cả gia đình.

Việt Hương tặng quà siêu to cho Hoàng Mập , biệt thự 10 . 000 M2 tuyệt đẹp - Ảnh 8.

Với diện tích lên đến 10.000m2, nam danh hài ưu tiên không gian xanh với những lối đi lát đá tự nhiên, các triền đồi trồng đầy hoa và cây cảnh.

Việt Hương tặng quà siêu to cho Hoàng Mập , biệt thự 10 . 000 M2 tuyệt đẹp - Ảnh 9.

Khí hậu mát mẻ, ôn hòa của vùng cao nguyên Di Linh chính là lý do khiến anh quyết định đưa bố mẹ từ Đồng Nai về đây để sinh sống và nghỉ dưỡng.


Việt Hương tặng quà siêu to cho Hoàng Mập , biệt thự 10 . 000 M2 tuyệt đẹp - Ảnh 10.

Để dồn tâm huyết cho cơ ngơi 10.000m2 này, Hoàng Mập đã đưa ra quyết định đầy tiếc nuối là rao bán biệt phủ phong cách xưa rộng 1.600m2 tại Đồng Nai.

Việt Hương tặng quà siêu to cho Hoàng Mập , biệt thự 10 . 000 M2 tuyệt đẹp - Ảnh 11.

Cơ ngơi này của anh từng là bối cảnh của hàng loạt bộ phim truyền hình nổi tiếng như Nhà ông Hoàng có ma, Dương thế bao la sầu. Cơ ngơi rộng khoảng 1.600 m2 của anh vẫn được mọi người gọi là biệt phủ.


Việt Hương tặng quà siêu to cho Hoàng Mập , biệt thự 10 . 000 M2 tuyệt đẹp - Ảnh 12.

Biệt phủ gồm nhiều gian nhà liền kề, có hai cổng chính và phụ. Lối đi giữa các gian nhà được trang trí bằng nhiều tiểu cảnh, cây xanh, giếng nước.

Việt Hương tặng quà siêu to cho Hoàng Mập , biệt thự 10 . 000 M2 tuyệt đẹp - Ảnh 13.

Trong mỗi gian đều có bộ bàn ghế gỗ được thiết kế cách điệu, uyển chuyển màu vàng.


Việt Hương tặng quà siêu to cho Hoàng Mập , biệt thự 10 . 000 M2 tuyệt đẹp - Ảnh 14.

Ban đầu, đây là một ngôi nhà cổ được anh mua ở Nam Định. Sau đó, nam diễn viên thuê một đội thợ từ Nam Định vào lắp ráp ngôi nhà. "Ngôi nhà này đã trên 100 năm rồi. Toàn bộ được làm bằng gỗ lim, huỳnh đàn".


Việt Hương tặng quà siêu to cho Hoàng Mập , biệt thự 10 . 000 M2 tuyệt đẹp - Ảnh 15.

Nội thất trong nhà cũng được sưu tầm từ các tiệm đồ cổ.

Việt Hương tặng quà siêu to cho Hoàng Mập , biệt thự 10 . 000 M2 tuyệt đẹp - Ảnh 16.

Các bộ bàn ghế được nam nghệ sĩ sưu tầm mất đến 5 năm mới có đủ cho các gian của biệt phủ.

Việt Hương tặng quà siêu to cho Hoàng Mập , biệt thự 10 . 000 M2 tuyệt đẹp - Ảnh 17.

Nội thất trong nhà được chạm trổ cầu kỳ.

Việt Hương tặng quà siêu to cho Hoàng Mập , biệt thự 10 . 000 M2 tuyệt đẹp - Ảnh 18.

Hồ cá Koi trước cửa nhà, cùng không gian yên tĩnh với hoa thơm và tiếng chim hót giúp gia chủ khoan khoái và cảm thấy khỏe khoắn hơn.

