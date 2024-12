Cặp song sinh nhà anh chồng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh tuổi lên 5 xinh xắn, đáng yêu

Doanh nhân Đỗ Quang Vinh - anh chồng Đỗ Mỹ Linh đã chia sẻ hình ảnh sinh nhật cặp song sinh. Anh viết: "Happy Birthday to 2 thiên thần của ba. Vèo 1 cái là 2 bạn đã được 5 tuổi, bước sang tuổi thứ 6 và năm tới đi học đại học chữ to rồi. 2 bạn càng lớn càng ngoan và tự lập. Ba luôn tự hào và yêu thương 2 bạn. Cầu chúc cho con của ba luôn khỏe mạnh, vui tươi hạnh phúc, may mắn và bình an".