Cặp vợ chồng hiếm muộn phát hiện tinh trùng gần cạn kiệt sau 7 năm kết hôn

Xa cách kéo dài, hành trình hiếm muộn nhiều năm

Chị My (35 tuổi) kết hôn với chồng là Việt kiều Mỹ từ năm 2019. Do khoảng cách địa lý, trong gần 7 năm chung sống, anh Vũ (43 tuổi) chỉ về Việt Nam 5 lần, mỗi lần chưa đến một tháng.

Dù đã cố gắng canh thời điểm rụng trứng trong những lần đoàn tụ ngắn ngủi, nhưng hy vọng có con vẫn không thành. Khi quyết định đi khám hiếm muộn, vợ chồng chị bất ngờ khi nguyên nhân không chỉ nằm ở tần suất “gần gũi” hạn chế.

Chuyên viên phôi học, lọc rửa tinh trùng để thụ tinh ống nghiệm. Ảnh: BVCC

Phát hiện tinh trùng suy giảm nghiêm trọng

Theo ThS.BS Giang Huỳnh Như, Giám đốc IVF tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, dự trữ buồng trứng của người vợ ở mức trung bình.

Tuy nhiên, kết quả tinh dịch đồ của người chồng cho thấy mật độ tinh trùng chỉ khoảng 1 triệu/ml, thấp hơn rất nhiều so với ngưỡng bình thường (trên 16 triệu/ml theo tiêu chuẩn WHO 2021). Đáng chú ý, tỷ lệ tinh trùng di động chỉ đạt 1%.

Theo các bác sĩ, đây là tình trạng tinh trùng yếu nặng, gần như không có khả năng thụ thai tự nhiên.

Không chỉ do xa cách, còn đến từ bệnh lý nam khoa

ThS.BS.CKII Dương Quang Huy cho biết, để tăng khả năng thụ thai tự nhiên, các cặp vợ chồng cần duy trì quan hệ đều đặn 2-3 lần mỗi tuần.

Trong trường hợp của vợ chồng chị My, việc xa cách khiến cơ hội gặp nhau giữa trứng và tinh trùng rất thấp. Tuy nhiên, ngay cả khi có cơ hội, chất lượng tinh trùng suy giảm nghiêm trọng cũng khiến khả năng thụ thai gần như không thể xảy ra.

Nguyên nhân được xác định là do người chồng mắc giãn tĩnh mạch thừng tinh độ 2 – bệnh lý có thể làm suy giảm chất lượng tinh trùng nếu không được điều trị sớm.

Thụ tinh ống nghiệm mở ra cơ hội làm cha mẹ

Do hạn chế về thời gian, người chồng không thể chờ đợi điều trị hồi phục sau phẫu thuật. Các bác sĩ quyết định thực hiện kỹ thuật ICSI – tiêm tinh trùng vào bào tương noãn.

Sau khi lọc rửa, các chuyên viên phôi học chọn được một số tinh trùng khỏe mạnh để trữ đông. Người vợ được kích thích buồng trứng, thu được 7 noãn và tạo thành 5 phôi ngày 5.

Giữa năm 2025, chị My được chuyển phôi và mang thai thành công. Thai kỳ diễn tiến thuận lợi, đến tuần 40, chị sinh mổ và đón bé gái nặng 3,1 kg.

Bé sơ sinh được da kề da với mẹ ngay khi chào đời. Ảnh: BVCC

Cảnh báo sai lầm phổ biến ở các cặp đôi hiếm muộn

Theo các bác sĩ, nhiều cặp vợ chồng sống xa nhau thường cho rằng việc chưa có con là do ít quan hệ, từ đó trì hoãn khám sức khỏe sinh sản.

Trên thực tế, ngay cả với các cặp đôi quan hệ đều đặn, khả năng thụ thai tự nhiên mỗi chu kỳ chỉ khoảng 15-30%. Vì vậy, việc chủ quan có thể khiến bỏ lỡ “thời điểm vàng” điều trị.

Đặc biệt, ở phụ nữ, dự trữ buồng trứng giảm dần theo tuổi. Ở nam giới, các bệnh lý như giãn tĩnh mạch thừng tinh nếu không phát hiện sớm có thể dẫn đến tinh trùng yếu, đứt gãy ADN, làm giảm khả năng có con.

Bác sĩ khuyến cáo, các cặp vợ chồng sống xa nhau hoặc có kế hoạch sinh con muộn nên chủ động khám sức khỏe sinh sản sau 6-12 tháng.

Việc phát hiện sớm giúp tăng cơ hội điều trị bằng các phương pháp đơn giản hơn, thay vì phải can thiệp bằng các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản phức tạp như ICSI hay thụ tinh ống nghiệm.