Cặp vợ chồng hiếm muộn phát hiện tinh trùng gần cạn kiệt sau 7 năm kết hôn

Thứ tư, 11:00 08/04/2026 | Dân số và phát triển
M.H (th)
GĐXH - Vợ chồng chị My đi khám hiếm muộn thì bất ngờ phát hiện người chồng bị tinh trùng suy giảm nghiêm trọng, gần như mất khả năng thụ thai tự nhiên.

Xa cách kéo dài, hành trình hiếm muộn nhiều năm

Chị My (35 tuổi) kết hôn với chồng là Việt kiều Mỹ từ năm 2019. Do khoảng cách địa lý, trong gần 7 năm chung sống, anh Vũ (43 tuổi) chỉ về Việt Nam 5 lần, mỗi lần chưa đến một tháng.

Dù đã cố gắng canh thời điểm rụng trứng trong những lần đoàn tụ ngắn ngủi, nhưng hy vọng có con vẫn không thành. Khi quyết định đi khám hiếm muộn, vợ chồng chị bất ngờ khi nguyên nhân không chỉ nằm ở tần suất “gần gũi” hạn chế.

Cặp vợ chồng hiếm muộn phát hiện tinh trùng gần cạn kiệt sau 7 năm kết hôn - Ảnh 1.

Chuyên viên phôi học, lọc rửa tinh trùng để thụ tinh ống nghiệm. Ảnh: BVCC

Phát hiện tinh trùng suy giảm nghiêm trọng

Theo ThS.BS Giang Huỳnh Như, Giám đốc IVF tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, dự trữ buồng trứng của người vợ ở mức trung bình.

Tuy nhiên, kết quả tinh dịch đồ của người chồng cho thấy mật độ tinh trùng chỉ khoảng 1 triệu/ml, thấp hơn rất nhiều so với ngưỡng bình thường (trên 16 triệu/ml theo tiêu chuẩn WHO 2021). Đáng chú ý, tỷ lệ tinh trùng di động chỉ đạt 1%.

Theo các bác sĩ, đây là tình trạng tinh trùng yếu nặng, gần như không có khả năng thụ thai tự nhiên.

Không chỉ do xa cách, còn đến từ bệnh lý nam khoa

ThS.BS.CKII Dương Quang Huy cho biết, để tăng khả năng thụ thai tự nhiên, các cặp vợ chồng cần duy trì quan hệ đều đặn 2-3 lần mỗi tuần.

Trong trường hợp của vợ chồng chị My, việc xa cách khiến cơ hội gặp nhau giữa trứng và tinh trùng rất thấp. Tuy nhiên, ngay cả khi có cơ hội, chất lượng tinh trùng suy giảm nghiêm trọng cũng khiến khả năng thụ thai gần như không thể xảy ra.

Nguyên nhân được xác định là do người chồng mắc giãn tĩnh mạch thừng tinh độ 2 – bệnh lý có thể làm suy giảm chất lượng tinh trùng nếu không được điều trị sớm.

Thụ tinh ống nghiệm mở ra cơ hội làm cha mẹ

Do hạn chế về thời gian, người chồng không thể chờ đợi điều trị hồi phục sau phẫu thuật. Các bác sĩ quyết định thực hiện kỹ thuật ICSI – tiêm tinh trùng vào bào tương noãn.

Sau khi lọc rửa, các chuyên viên phôi học chọn được một số tinh trùng khỏe mạnh để trữ đông. Người vợ được kích thích buồng trứng, thu được 7 noãn và tạo thành 5 phôi ngày 5.

Giữa năm 2025, chị My được chuyển phôi và mang thai thành công. Thai kỳ diễn tiến thuận lợi, đến tuần 40, chị sinh mổ và đón bé gái nặng 3,1 kg.

Cặp vợ chồng hiếm muộn phát hiện tinh trùng gần cạn kiệt sau 7 năm kết hôn - Ảnh 2.

Bé sơ sinh được da kề da với mẹ ngay khi chào đời. Ảnh: BVCC

Cảnh báo sai lầm phổ biến ở các cặp đôi hiếm muộn

Theo các bác sĩ, nhiều cặp vợ chồng sống xa nhau thường cho rằng việc chưa có con là do ít quan hệ, từ đó trì hoãn khám sức khỏe sinh sản.

Trên thực tế, ngay cả với các cặp đôi quan hệ đều đặn, khả năng thụ thai tự nhiên mỗi chu kỳ chỉ khoảng 15-30%. Vì vậy, việc chủ quan có thể khiến bỏ lỡ “thời điểm vàng” điều trị.

Đặc biệt, ở phụ nữ, dự trữ buồng trứng giảm dần theo tuổi. Ở nam giới, các bệnh lý như giãn tĩnh mạch thừng tinh nếu không phát hiện sớm có thể dẫn đến tinh trùng yếu, đứt gãy ADN, làm giảm khả năng có con.

Bác sĩ khuyến cáo, các cặp vợ chồng sống xa nhau hoặc có kế hoạch sinh con muộn nên chủ động khám sức khỏe sinh sản sau 6-12 tháng.

Việc phát hiện sớm giúp tăng cơ hội điều trị bằng các phương pháp đơn giản hơn, thay vì phải can thiệp bằng các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản phức tạp như ICSI hay thụ tinh ống nghiệm.

Tưởng không thể làm cha mẹ, cặp vợ chồng hiếm muộn bất ngờ đón con gái 3,2kg

GĐXH - Sau 3 năm uống thuốc vẫn không có thai, vợ chồng chị Hạnh đi khám biết chị cạn kiệt trứng, chồng không có tinh trùng, cần thụ tinh ống nghiệm mới có con.

Người phụ nữ 49 tuổi hạnh phúc đón tin vui sau 30 năm vô sinh hiếm muộn

Tưởng vợ hiếm muộn, đi khám phát hiện... chồng vô sinh

Người phụ nữ hiếm muộn được bác sĩ khuyên giảm cân để mang thai: Kết quả bất ngờ

Mẹ đưa con gái 9X đi trữ trứng: Sợ hiếm muộn hay xu hướng của phụ nữ hiện đại ngại lập gia đình?

9X Đồng Nai có con sau 9 năm hiếm muộn, ngày đi sinh nghe mẹ nói câu nghẹn lòng

Dân số Quảng Ninh: Tập huấn tuyên truyền viên măng non phát huy quyền tham gia của trẻ em

Dân số và phát triển - 17 giờ trước

GĐXH - Hoạt động này không chỉ trang bị kiến thức cần thiết cho trẻ em mà còn khẳng định vai trò của ngành y tế trong việc phối hợp liên ngành, chung tay xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho thế hệ tương lai.

Người phụ nữ 48 tuổi mắc u xơ tử cung, phải cắt bỏ tử cung vì 1 sai lầm nhiều chị em Việt mắc phải

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Phát hiện u xơ tử cung từ sớm nhưng chần chừ điều trị, người phụ nữ 48 tuổi phải cấp cứu trong tình trạng thiếu máu nặng, buộc cắt tử cung để bảo toàn sức khỏe.

Thai phụ 37 tuổi bất ngờ đẻ rớt tại nhà trọ, bé sơ sinh chào đời nặng 3kg

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH - Thai phụ 37 tuổi bất ngờ chuyển dạ khi đang ở nhà trọ, sinh con ngay trên nền gạch. Bé sơ sinh may mắn được ê kíp bác sĩ cấp cứu kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm.

Bé gái 2 tháng tuổi nhập viện vì u nang buồng trứng hơn 10 cm, chiếm gần nửa ổ bụng

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Một bé gái 2 tháng tuổi được phát hiện u nang buồng trứng kích thước lớn hơn 10 cm, chiếm gần nửa ổ bụng. Nhờ can thiệp phẫu thuật nội soi kịp thời, bác sĩ đã loại bỏ khối u và bảo tồn thành công chức năng sinh sản cho trẻ.

Cụ bà 117 tuổi chăm ăn 3 cốc "thức ăn" này mỗi ngày, kết quả là không suy giảm nhận thức, mức độ viêm nhiễm thấp như người trẻ tuổi

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Viêm nhiễm không chỉ xảy ra khi tuổi tác tăng lên!

Người phụ nữ 40 tuổi sinh con khỏe mạnh sau 9 năm cắt tuyến giáp chữa ung thư

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Sau 9 năm cắt tuyến giáp do ung thư tuyến giáp, một phụ nữ 40 tuổi may mắn sinh con khỏe mạnh nhờ thụ tinh ống nghiệm.

Vô sinh thứ phát 14 năm, cặp vợ chồng may mắn đón con sau thời gian chiến đấu nhiều bệnh lý phức tạp

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

GĐXH - Sau 14 năm không thể mang thai, người vợ mắc u xơ tử cung, lạc nội mạc tử cung và ung thư tuyến giáp, người chồng không có tinh trùng do biến chứng quai bị, cặp vợ chồng vẫn đón con nhờ thụ tinh ống nghiệm.

U xơ vú có nên ăn đậu tương lên men? Bác sĩ chỉ rõ: Không phải ai cũng ăn được

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

GĐXH - Đậu tương lên men được xem là thực phẩm tốt cho sức khỏe, nhưng với người có u xơ vú, việc ăn hay không lại không đơn giản. Theo chuyên gia, điều này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố cụ thể của từng người.

Sinh con sau 35 tuổi: Bác sĩ chỉ rõ những rủi ro cần biết và độ tuổi 'vàng' để sinh con

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

GĐXH - Không chỉ khó thụ thai, phụ nữ sinh con sau 35 tuổi còn phải đối mặt với nhiều rủi ro trong thai kỳ.

Thai phụ 24 tuổi nguy cơ tiền sản giật dù không triệu chứng, bác sĩ cảnh báo việc nhiều người Việt bỏ qua

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

GĐXH - Không đau bụng, không ra máu, các chỉ số lâm sàng ổn định nhưng qua sàng lọc chuyên sâu, thai phụ 24 tuổi vẫn được xác định nguy cơ cao tiền sản giật.

Từ ca sinh con ở tuổi 60: Bác sĩ khuyến cáo vì sao nên sinh con trước tuổi 35?

Dân số và phát triển

GĐXH - Trường hợp sản phụ sinh con ở tuổi 60 đã gióng lên cảnh báo về những rủi ro khi mang thai ở tuổi lớn. Các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ nên sinh con trước 35 tuổi để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.

Sản phụ 29 tuổi vỡ tử cung trong đêm thừa nhận 1 sai lầm nhiều phụ nữ Việt mắc phải

Dân số và phát triển
Sinh con trước tuổi 35: Bác sĩ chỉ rõ thời điểm 'vàng' sinh con giúp mẹ khỏe, con phát triển tốt

Dân số và phát triển
Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn

Dân số và phát triển
Người phụ nữ 40 tuổi sinh con khỏe mạnh sau 9 năm cắt tuyến giáp chữa ung thư

Dân số và phát triển

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

