Cắt ghép video mưa lũ, tung tin 'vỡ đê' ở Hà Tĩnh

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Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa xử phạt ông L.H.P. (SN 1981, trú tại xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh), là chủ tài khoản Facebook “P.L về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật".

Lực lượng chức năng làm việc với ông P. Ảnh: Công an.

Trước đó, ngày 15/9, ông P. tải một video được phát trực tiếp từ tài khoản Facebook khác, phản ánh tình hình mưa, ngập tại khu vực nhà dân và trường học ở phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh.

Sau đó, người đàn ông cắt ghép, chỉnh sửa video và đăng tải trên trang Facebook cá nhân. Kèm theo video, người này viết: “Phường Sông Trí - Hà Tĩnh: Vỡ đê, trường học và nhà dân chìm trong biển nước”.

Bài đăng nhanh chóng thu hút nhiều lượt tương tác, bình luận, trong đó có những ý kiến bày tỏ lo lắng trước tình hình mưa lũ tại địa phương.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định nội dung đăng tải là sai sự thật. Tại buổi làm việc, ông P. thừa nhận đã đăng thông tin khi chưa kiểm chứng nhằm thu hút lượt xem, tương tác để nhận tiền từ nền tảng Facebook.

Căn cứ hành vi vi phạm, cơ quan chức năng quyết định xử phạt hành chính người này 15 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật. Người vi phạm đã chấp hành quyết định xử phạt, khóa tài khoản đăng tải nội dung vi phạm và cam kết không tái phạm.

Những ngày qua, Hà Tĩnh xuất hiện mưa lớn, một số khu vực tại phường Sông Trí xảy ra ngập cục bộ. Tuy nhiên, chưa ghi nhận tình trạng ngập lụt nghiêm trọng, trên diện rộng hoặc chia cắt khu dân cư. Hiện nước đã rút, các lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết và tình hình tại địa bàn.