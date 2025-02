Cấu kết với người quen trên mạng làm giả hàng loạt giấy phép lái xe

Ngày 22/2, Công an TP Huế cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Thanh Truyền (SN 1975, trú phường Thuận An, quận Thuận Hoá) về hành vi mua, bán giấy phép lái xe máy giả.

Cơ quan chức năng thi hành các quyết định đối với đối tượng.

Theo điều tra, từ tháng 6/2023 - 12/2024, Truyền biết được nhiều người tại địa phương có nhu cầu sử dụng giấy phép lái xe máy hạng A1 nên tiếp cận, gợi ý làm giả với giá 1,1 triệu đồng.

Sau đó, Truyền chụp ảnh căn cước công dân của người mua và gửi cho 1 đối tượng quen biết trên mạng xã hội để làm giả các loại hồ sơ, giấy tờ liên quan với giá 800 ngàn đồng/giấy phép.

Tổng cộng, các đối tượng làm 27 giấy phép lái xe hạng A1 giả và bán cho các cá nhân trên địa bàn TP Huế.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Vi phạm lỗi này tài xế có thể bị tước giấy phép lái xe đến 2 năm GĐXH - Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP được ban hành, nhiều hành vi vi phạm giao thông đường bộ tài xế có thể bị phạt rất nặng và tước giấy phép lái xe đến 2 năm. Đó là những hành vi nào?