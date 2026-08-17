Năm 2026, tối đa bao nhiêu người được đứng tên trên sổ đỏ

Thứ hai, 09:15 17/08/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Hồng Thủy
Hồng Thủy
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GĐXH - Căn cứ theo Luật Đất đai 2024, hiện nay sổ đỏ không giới hạn về số lượng người đứng tên trên sổ đỏ nếu họ có chung quyền sử dụng đất.

Năm 2026, tối đa bao nhiêu người được đứng tên trên sổ đỏ - Ảnh 1.

Năm 2026, tối đa bao nhiêu người được đứng tên trên sổ đỏ.

Năm 2026, tối đa bao nhiêu người được đứng tên trên sổ đỏ - Ảnh 2.Năm 2026, đất thổ cư bao nhiêu m2 thì được tách sổ đỏ theo quy định mới nhất

GĐXH - Tách thửa, hợp thửa đất là nhu cầu của nhiều người dân hiện nay. Theo quy định của Luật Đất đai 2024, mỗi địa phương sẽ có những quy định khác nhau về diện tích tối thiểu được tách sổ đỏ đất thổ cư.

Năm 2026, tối đa bao nhiêu người được đứng tên trên sổ đỏ - Ảnh 3.Mua bán đất không có sổ đỏ, người dân có thể bị phạt đến hàng trăm triệu đồng

GĐXH - Hiện nay, hành vi cố tình mua bán đất khi chưa có sổ đỏ là hành vi vi phạm pháp luật, theo luật hiện hành, mức xử phạt có thể lên tới 100 triệu đồng với hành vi này.

Năm 2026, tối đa bao nhiêu người được đứng tên trên sổ đỏ - Ảnh 4.Những đề xuất mới đáng chú ý về việc cấp sổ đỏ

GĐXH - Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai, dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến vào đầu tháng 8. Theo đó có nhiều đề xuất mới về quy định cấp sổ đỏ, thu hút sự quan tâm của nhiều người dân.

 

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