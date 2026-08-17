Năm 2026, tối đa bao nhiêu người được đứng tên trên sổ đỏ.

Năm 2026, đất thổ cư bao nhiêu m2 thì được tách sổ đỏ theo quy định mới nhất GĐXH - Tách thửa, hợp thửa đất là nhu cầu của nhiều người dân hiện nay. Theo quy định của Luật Đất đai 2024, mỗi địa phương sẽ có những quy định khác nhau về diện tích tối thiểu được tách sổ đỏ đất thổ cư.

Mua bán đất không có sổ đỏ, người dân có thể bị phạt đến hàng trăm triệu đồng GĐXH - Hiện nay, hành vi cố tình mua bán đất khi chưa có sổ đỏ là hành vi vi phạm pháp luật, theo luật hiện hành, mức xử phạt có thể lên tới 100 triệu đồng với hành vi này.