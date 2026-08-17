Năm 2026, tối đa bao nhiêu người được đứng tên trên sổ đỏ
GĐXH - Căn cứ theo Luật Đất đai 2024, hiện nay sổ đỏ không giới hạn về số lượng người đứng tên trên sổ đỏ nếu họ có chung quyền sử dụng đất.
Đỉnh hơn cả SH Mode, xe máy điện giá 30 triệu đồng thiết kế cá tính, đi 142km/lần sạc, nâng cấp công nghệGiá cả thị trường -
GĐXH - Xe máy điện dễ hút khách hơn Honda Vision nhờ thiết kế đẹp hơn cả SH Mode, giá cực rẻ chỉ 30 triệu đồng.
Tỷ giá USD hôm nay 17/8: Đồng Đô la Mỹ 'chợ đen' bật tăngGiá cả thị trường -
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ hai ngày 17/8/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các tệ khác.
Kích cỡ ngang Hyundai Custin, MPV điện 7 chỗ giá 750 triệu đồng tại Việt Nam chạy tới 500km/lần sạcGiá cả thị trường -
GĐXH - MPV điện 7 chỗ ra mắt Việt Nam với giá từ 750 triệu đồng mang theo kỳ vọng vực dậy doanh số của hãng sau nhiều trắc trở.
Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 17 - 23/8/2026: Nhiều khu vực sẽ bị cúp điện từ 7h đến 17hSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu vực thuộc TP. Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ 17 - 23/8/2026: Điểm danh những khu dân cư sẽ bị cúp điện cả ngày dài để sửa chữaSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH – Theo thông báo về lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.
Ngang cỡ Kia Morning, hatchback giá 293 triệu đồng thuần điện, nhiều công nghệ sẽ về Việt Nam?Giá cả thị trường -
GĐXH - Hatchback BYD Atto 1 có mức giá rẻ chỉ từ 293 triệu đồng, tầm hoạt động tối đa 380 km, được xem là ‘kỳ phùng địch thủ’ của Hyundai Grand i10 và Kia Morning trong phân khúc hatchback cỡ A.
Loại na xưa để rụng đầy gốc nay giá đắt ngang hoa quả nhập khẩu, người tiêu dùng có tiền chưa chắc đã mua đượcSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH - Loại na này có giá bán tương đối cao nhưng nhiều người tiêu dùng vẫn chấp nhận ‘xuống tiền’ để thưởng thức hương vị thơm ngon đặc trưng của quả.
Người nộp thuế có thể dùng VNeID mức 2 khi giao dịch thuế điện tửSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH - Người nộp thuế sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 02 có thể thực hiện giao dịch thuế và cập nhật thông tin trên Cổng Dịch vụ công quốc gia là một trong nhiều điểm mới đột phá tại Thông tư 89/2026/TT-BTC, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế.
Rộng hơn Mitsubishi Xpander, MPV 6 chỗ giá 407 triệu đồng vẫn đẹp long lanh, đa dạng tiện ích, phù hợp khách hàng gia đìnhGiá cả thị trường -
GĐXH - MPV 6 chỗ có công suất 184 mã lực và giá mở bán trước chỉ 407 triệu đồng cùng với không gian linh hoạt cùng nhiều công nghệ hiện đại.
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GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 16/8/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.