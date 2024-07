CEO ngân hàng, anh chồng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh khoe ảnh cặp song sinh đáng yêu

Con gái Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh xinh xắn như thiên thần trong tiệc thôi nôi GĐXH - Đây là lần đầu tiên Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh công khai con gái nhỏ trong tiệc thôi nôi. Vẻ ngoài của cô bé khiến khán giả yêu mến vì quá đáng yêu.

Anh chồng Đỗ Mỹ Linh trên trang cá nhân viết: "Chúc mừng con gái Titi của bác. Em bé trộm vía xinh yêu, thông minh, tươi rói và nhiều trò đáng yêu nhất. Chúc con yêu luôn mạnh khoẻ, hay ăn chóng lớn, ngoan ngoãn nghe lời ba Do Vinh Quang mẹ My Linh Do nhé! Chúc cả nhà luôn hạnh phúc và bình an".

Anh chồng Đỗ Mỹ Linh khoe ảnh gia đình hạnh phúc.

Trong buổi tiệc, thiếu gia Đỗ Quang Vinh xuất hiện cùng hai con sinh đôi, cả gia đình vui vẻ chụp hình cực kỳ ấm áp.

Được biết, anh chồng Hoa hậu Việt Nam 2016 luôn quý mến em dâu, ở nhiều lần tụ họp gia đình, cô đều có những khoảnh khắc vui vẻ bên CEO Đỗ Quang Vinh. Họ khiến khán giả ngưỡng mộ bởi sự ấm cúng, gần gũi và tình cảm chân thành trong gia đình hào môn.

Từ khi cưới, Đỗ Quang Vinh đã dành những lời tốt đẹp cho em dâu. Anh đã chúc mừng em trai chọn được người vợ hiền. "Được chứng kiến tình yêu đẹp của tụi em từ những ngày đầu tiên, qua những khoảnh khắc đặc biệt nhất, anh thực sự ngưỡng mộ và tự hào", người anh trai chia sẻ.

Anh còn gọi Đỗ Mỹ Linh là người vợ hiền dâu thảo: "Yêu một người và đặc biệt để lấy một người là điều vô cùng thiêng liêng và xúc động. Nếu để đưa ra tiêu chí để lựa chọn thì mỗi người đều có những tiêu chí khác nhau nhưng với anh, quan trọng nhất là tìm được người phù hợp. Chúc mừng em trai của anh vì em đã tìm được người phù hợp, người có thể hiểu, chia sẻ và cảm thông, một người vợ hiền dâu thảo".

Về Đỗ Quang Vinh (sinh năm 1989), anh là con trai lớn của bầu Hiển - Chủ tịch loạt tập đoàn, ngân hàng nổi tiếng tại Việt Nam. Vốn sinh ra trong gia đình giàu có, anh được bố mẹ cho sang Singapore du học. Tại đây, anh chàng đã làm nhiều công việc khác nhau để trang trải cuộc sống.

Đỗ Mỹ Linh cũng khoe ảnh hạnh phúc trên trang cá nhân.

Sau khi tốt nghiệp, anh trở về làm việc tại ngân hàng của gia đình với vị trí chuyên viên kiểm toán. Sau đó, vị thiếu gia này tiếp tục sang Anh, lấy bằng Thạc sĩ liên quan chuyên ngành và làm việc tại một ngân hàng lớn ở nước ngoài.

Con trai cả của nhà bầu Hiển từng có quãng thời gian đảm nhận vị trí CEO 1 tập đoàn BĐS và thủy sản có chi nhánh tại Mỹ. Đến đầu năm 2020, chàng thiếu gia trở về nước, trở thành Phó Giám đốc mảng bán lẻ tại ngân hàng của gia đình.

Về đời tư, anh hiện là bố đơn thân của cặp song sinh gồm 1 trai và 1 gái. 2 bé chào đời bằng phương pháp khoa học. Đến hiện tại, anh chưa công khai danh tính mẹ của 2 con. Ngoài ra cũng chưa xác nhận chuyện hẹn hò với bất kỳ một cô gái nào.