'Cha đẻ' ca khúc 'Bắc Bling' do Hòa Minzy thể hiện run khi biểu diễn áo dài của NTK Quyên Nguyễn
GĐXH - Tuấn Cry lần đầu được sải bước trên sàn catwalk với trang phục áo dài của NTK Quyên Nguyễn. Đây là trải nghiệm đáng nhớ của nam nhạc sĩ quê Bắc Ninh.
Tối 6/11, trong khuôn khổ Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2025, nhà thiết kế Quyên Nguyễn ra mắt bộ sưu tập "Nguyệt Lụa Phồn Hoa", tôn vinh vẻ đẹp truyền thống qua chất liệu lụa tơ tằm và tinh thần đương đại của người phụ nữ Việt.
Trên nền nhạc Xẩm Hà Nội – Chiềng Làng Chiềng Chạ do Quách Mai Thy và Chi Sol thể hiện, Tuấn Cry xuất hiện ở vị trí first face – lần đầu tiên sải bước trên sàn catwalk. "Tôi run như lần đầu đứng trên sân khấu ca nhạc, nhưng vì sự trân trọng dành cho chị Quyên Nguyễn và tình yêu với văn hóa Hà Nội, tôi đã nhận lời ngay. Đây thực sự là một trải nghiệm rất đáng nhớ", nam ca sĩ chia sẻ.
Tuấn Cry - tác giả ca khúc "Bắc Bling" lần đầu thử nghiệm vai trò người mẫu.
Bộ sưu tập gồm 20 mẫu áo dài dáng yếm, được thực hiện thủ công trong nhiều tháng. Lấy cảm hứng từ ánh trăng (Nguyệt), lụa tơ tằm cao cấp và sắc hoa phồn vinh, Quyên Nguyễn thể hiện hình ảnh người phụ nữ Việt dịu dàng nhưng mạnh mẽ, tươi mới mà vẫn gìn giữ giá trị truyền thống.
Khép lại show diễn, ca sĩ Hà Myo - giọng ca gắn liền với dòng nhạc xẩm hiện đại đảm nhận vị trí vedette. Với phong thái tự tin và nét duyên trẻ trung, cô thể hiện trọn vẹn tinh thần mà Quyên Nguyễn muốn gửi gắm: Tôn vinh vẻ đẹp Việt, lan tỏa tình yêu với áo dài đến thế hệ trẻ.
Nhà thiết kế Quyên Nguyễn là gương mặt quen thuộc của làng thời trang Việt, nổi tiếng với phong cách thanh lịch, tinh tế và khả năng kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Hơn hai thập kỷ gắn bó với nghề, chị không ngừng theo đuổi sứ mệnh đưa áo dài Việt đến gần hơn với đời sống đương đại, đồng thời khẳng định vị thế của thời trang Việt. Những bộ sưu tập của chị luôn được đánh giá cao nhờ kỹ thuật may đo thủ công tinh xảo và triết lý thiết kế tôn vinh đường nét người phụ nữ Việt.
Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội là sự kiện văn hóa - du lịch thường niên do Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ và nhiều đơn vị tổ chức, nhằm quảng bá hình ảnh Thủ đô như một điểm đến văn hóa, sáng tạo và thân thiện. Năm 2025, chương trình mang chủ đề "Hà Nội - Nét đẹp tôi yêu", quy tụ hàng chục nhà thiết kế, nghệ sĩ và người mẫu, tạo nên không gian nghệ thuật kết nối giữa truyền thống và hiện đại.
Chia sẻ sau buổi diễn, Quyên Nguyễn nói: "Tôi luôn tin rằng áo dài không chỉ là trang phục, mà là biểu tượng của tâm hồn Việt. Nguyệt Lụa Phồn Hoa là cách tôi kể câu chuyện về người phụ nữ Việt - mềm mại như lụa, trong trẻo như trăng và rực rỡ như hoa".
Một số thiết kế áo dài nổi bật trong đêm diễn.
Bằng sự chỉn chu trong nghệ thuật trình diễn và tinh thần tôn vinh văn hóa Việt, Nguyệt Lụa Phồn Hoa không chỉ là một bộ sưu tập thời trang, mà là bản hòa ca của ánh sáng, âm nhạc và cảm xúc – nơi vẻ đẹp truyền thống được tái hiện bằng ngôn ngữ hiện đại, chạm tới trái tim người yêu áo dài ở mọi thế hệ.
Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội năm 2025: Toả sáng tinh hoa di sảnCâu chuyện văn hóa - 1 giờ trước
GĐXH - Từ 6/11, Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2025 với chủ đề “Áo dài Hà Nội - Tỏa sáng tinh hoa di sản” chính thức diễn ra với chuỗi hoạt động đầy hấp dẫn.
Tối nay (7/11), người dân Thủ đô sẽ 'mãn nhãn' với 'bữa tiệc' nghệ thuật Festival Thăng Long - Hà Nội 2025Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước
GĐXH - Tối nay (7/11), Festival Thăng Long - Hà Nội 2025 chính thức khai mạc vào lúc 20h tại Hoàng thành Thăng Long, hứa hẹn mang đến cho người dân và du khách một bữa tiệc nghệ thuật mãn nhãn, đậm sắc màu văn hóa Thủ đô.
Đám cưới 'trong mơ', lãng mạn đầy sắc màu điện ảnh của cặp đôi diễn viên phim giờ vàng VTVGiải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Cặp đôi diễn viên phim giờ vàng VTV Đình Tú và Ngọc Huyền đã chính thức tổ chức tiệc cưới tại một khách sạn sang trọng ở Hà Nội.
Nghiêm đòi bồi thường danh dự 600 triệu, Ngân và Viễn bắt tay bảo vệ ĐứcXem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Trong tập 19 "Cách em 1 milimet", biết được Nghiêm cố tình đòi hỏi Đức 600 triệu, Ngân nói thẳng với chồng nên cân nhắc kiện Đức vì có thể tự đẩy mình vào rắc rối.
Tùng Dương dụng công với nghệ thuật, nói không với lời đề nghị 'cover' bài hát của AIGiải trí - 8 giờ trước
GĐXH - Tùng Dương nhân dịp ra mắt đĩa than đầu tay đã có những chia sẻ chân tình và tâm huyết về sản phẩm âm nhạc của mình. Ngoài ra, anh còn tiết lộ đã từ chối cover ca khúc AI sáng tác vì lý do đặc biệt.
Nhiếp ảnh gia hé lộ khoảnh khắc 'chụp vội' vô cùng lãng mạn của Đỗ Thị Hà và chồng doanh nhân khi ở Thụy SĩGiải trí - 20 giờ trước
GĐXH - Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương gây bất ngờ với bộ ảnh ngẫu hứng khi dừng chân khoảng 15 phút trên đèo Furkapass (Thụy Sĩ).
Hương Giang bị hủy kết quả tại Miss Universe 2025, điều gì đã xảy ra?Giải trí - 23 giờ trước
GĐXH - Chính thức hủy kết quả bình chọn có liên quan Hương Giang tại Miss Universe 2025 khiến nhiều fan sắc đẹp bất ngờ.
Xót xa cuộc sống của cô đào đoàn cải lương Trần Hữu Trang cùng con gái chậm phát triển trong nhà thuê chưa đến 10m2Giải trí - 23 giờ trước
GĐXH - Ngọc Nga - Cô đào sân khấu cải lương Trần Hữu Trang một thời - tuổi 54 sống cùng con gái chậm phát triển trong căn nhà thuê chật chội khiến khán giả xót xa.
Đoàn Di Băng là ai, có sự nghiệp ra sao?Giải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Đoàn Di Băng đang trở thành từ khóa hot trên mạng xã hội bởi những thông tin liên quan đến vụ việc chồng cô bị bắt. Trước khi xảy ra sự việc này, Đoàn Di Băng nổi tiếng ra sao?
Màn đánh ghen đầy bản lĩnh gây "bão mạng" của Phương Oanh trong 'Gió ngang khoảng trời xanh'Giải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Diễn viên Phương Oanh đã có màn thể hiện xuất sắc trong phân cảnh nhân vật Mỹ Anh đối diện với “tiểu tam”.
Xót xa cuộc sống của cô đào đoàn cải lương Trần Hữu Trang cùng con gái chậm phát triển trong nhà thuê chưa đến 10m2Giải trí
GĐXH - Ngọc Nga - Cô đào sân khấu cải lương Trần Hữu Trang một thời - tuổi 54 sống cùng con gái chậm phát triển trong căn nhà thuê chật chội khiến khán giả xót xa.