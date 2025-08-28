Hòa Minzy hát 'Bắc Bling' ở thao trường, Minh Tú bật khóc ra về

Tập 4 Sao nhập ngũ 2025 mở màn bằng cuộc thi văn nghệ trong giờ giải lao. Các nghệ sĩ Anh Tú, Thanh Duy, Hải Đăng Doo và Chi Pu được chọn làm trưởng 4 nhóm nhạc dã chiến.

Nhóm Lựu đạn của Thanh Duy trình diễn bài Hành khúc ngày và đêm . Nhóm Trái tim mong manh cần anh che chở của Anh Tú hát bài Vào hạ . Nhóm Backstreet Boys của Hải Đăng Doo chọn bài Giấc mơ trưa . Các nhóm này đều bị trừ điểm vì có thành viên hát lệch tông hoặc phần trình diễn minh họa không đạt.

Nhóm Sexy girls và Đức Toàn gồm Chi Pu, Hòa Minzy , Linh Ngọc Đàm, Hậu Hoàng và chiến sĩ Đức Toàn giành chiến thắng với bài Bắc bling phiên bản mới.

"Những phút giây giải lao thao trường rất quan trọng, giúp tình đồng chí, đồng đội thêm gắn kết", Hòa Minzy nói khi giành giải Nhất.

Tập này, 2 nghệ sĩ Jun Phạm và Trang Pháp bất ngờ xuất hiện với vai trò bổ sung, yểm trợ đồng đội thực hiện nhiệm vụ.

Nhóm "Sexy girls và Đức Toàn" giành chiến thắng.

Nếu Jun Phạm là quán quân Sao nhập ngũ 2019 thì Trang Pháp lần đầu nhập ngũ. Nữ ca sĩ nhuộm đen mái tóc hồng quen thuộc, được đồng đội khen đẹp lạ.

16 nghệ sĩ chia thành 2 đội để tham gia các hội thao gồm: dùng lượng nổ đánh chiếm mục tiêu, huấn luyện vượt mê cung và đu dây qua hồ.

Các thử thách khó tạo ra nhiều tình huống thú vị. Trong hội thao dùng lượng nổ đánh chiếm mục tiêu, Chi Pu hét lớn, sợ hãi khi thấy bộc phá trong hòm, phải liên tục trấn an mình để hoàn thành nhiệm vụ.

Ca sĩ Chi Pu chật vật thực hiện nhiệm vụ.

Phần huấn luyện vượt mê cung, Hải Đăng Doo - bị gãy tay trước đó, chưa hoàn toàn bình phục - nhận nhiều lời khen khi nỗ lực dùng sức bò trườn.

Diệu Nhi nhanh kiệt sức, không thở nổi vì chọn lối đi dài, di chuyển chậm. Hậu Hoàng và Thanh Duy liên tục mắc lỗi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Người mẫu Minh Tú bịn rịn phút chia tay.

Đáng chú ý, Thanh Duy bị say nắng, có biểu hiện lạ khi đột ngột nói tiếng Anh khiến đồng đội thêm lo. Ca sĩ được quân y chăm sóc, trung đội trưởng cũng đến hỏi tình trạng sức khỏe.

Tập 4, Minh Tú dừng hành trình vì chấn thương đứt dây chằng đầu gối. Không chỉ cô mà nhiều đồng đội xúc động, có người rơi nước mắt. Trước khi rời đi, người mẫu nói vẫn mong muốn góp mặt một mùa giải Sao nhập ngũ nào đó trong tương lai.