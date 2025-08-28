Hòa Minzy hát 'Bắc Bling' ở thao trường, Minh Tú bật khóc ra về
Tập 4 "Sao nhập ngũ" 2025 giàu tính giải trí với màn thi văn nghệ giữa các nghệ sĩ; Minh Tú rời chương trình; Jun Phạm, Trang Pháp bất ngờ xuất hiện...
Tập 4 Sao nhập ngũ 2025 mở màn bằng cuộc thi văn nghệ trong giờ giải lao. Các nghệ sĩ Anh Tú, Thanh Duy, Hải Đăng Doo và Chi Pu được chọn làm trưởng 4 nhóm nhạc dã chiến.
Nhóm Lựu đạn của Thanh Duy trình diễn bài Hành khúc ngày và đêm . Nhóm Trái tim mong manh cần anh che chở của Anh Tú hát bài Vào hạ . Nhóm Backstreet Boys của Hải Đăng Doo chọn bài Giấc mơ trưa . Các nhóm này đều bị trừ điểm vì có thành viên hát lệch tông hoặc phần trình diễn minh họa không đạt.
Nhóm Sexy girls và Đức Toàn gồm Chi Pu, Hòa Minzy , Linh Ngọc Đàm, Hậu Hoàng và chiến sĩ Đức Toàn giành chiến thắng với bài Bắc bling phiên bản mới.
"Những phút giây giải lao thao trường rất quan trọng, giúp tình đồng chí, đồng đội thêm gắn kết", Hòa Minzy nói khi giành giải Nhất.
Tập này, 2 nghệ sĩ Jun Phạm và Trang Pháp bất ngờ xuất hiện với vai trò bổ sung, yểm trợ đồng đội thực hiện nhiệm vụ.
Nếu Jun Phạm là quán quân Sao nhập ngũ 2019 thì Trang Pháp lần đầu nhập ngũ. Nữ ca sĩ nhuộm đen mái tóc hồng quen thuộc, được đồng đội khen đẹp lạ.
16 nghệ sĩ chia thành 2 đội để tham gia các hội thao gồm: dùng lượng nổ đánh chiếm mục tiêu, huấn luyện vượt mê cung và đu dây qua hồ.
Các thử thách khó tạo ra nhiều tình huống thú vị. Trong hội thao dùng lượng nổ đánh chiếm mục tiêu, Chi Pu hét lớn, sợ hãi khi thấy bộc phá trong hòm, phải liên tục trấn an mình để hoàn thành nhiệm vụ.
Phần huấn luyện vượt mê cung, Hải Đăng Doo - bị gãy tay trước đó, chưa hoàn toàn bình phục - nhận nhiều lời khen khi nỗ lực dùng sức bò trườn.
Diệu Nhi nhanh kiệt sức, không thở nổi vì chọn lối đi dài, di chuyển chậm. Hậu Hoàng và Thanh Duy liên tục mắc lỗi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Đáng chú ý, Thanh Duy bị say nắng, có biểu hiện lạ khi đột ngột nói tiếng Anh khiến đồng đội thêm lo. Ca sĩ được quân y chăm sóc, trung đội trưởng cũng đến hỏi tình trạng sức khỏe.
Tập 4, Minh Tú dừng hành trình vì chấn thương đứt dây chằng đầu gối. Không chỉ cô mà nhiều đồng đội xúc động, có người rơi nước mắt. Trước khi rời đi, người mẫu nói vẫn mong muốn góp mặt một mùa giải Sao nhập ngũ nào đó trong tương lai.
Phía sau sân khấu triệu view: Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh và dàn sao nghiêm túc tập luyện chuẩn bị tổng duyệt A80Giải trí - 26 phút trước
GĐXH - Đoạn clip 20 giây Hoàng Thùy Linh, Đen Vâu và nhiều nghệ sĩ miền Nam trong hàng ngũ khối Văn hóa - Thể thao tập luyện chuẩn bị tổng duyệt A80 gây chú ý.
Vườn chuối bị phá, chủ tịch xã gây áp lực với Thiếu tá HuyXem - nghe - đọc - 26 phút trước
GĐXH - Trong tập 19 "Có anh, nơi ấy bình yên", cả xã Tiên Phong lại thêm rúng động vì vườn chuối nhà ông Vui bị kẻ xấu chặt phá.
Oanh thất nghiệp, vay tiền mẹ đóng học cho bé KhoaiXem - nghe - đọc - 1 giờ trước
GĐXH - Trong tập 25 "Cầu vồng ở phía chân trời", Oanh không có việc làm đành phải gọi điện về quê để vay tiền mẹ đóng học cho con.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác 'Trái tim quả cảm', khán giả rưng rưng nghe Quốc Thiên và Neko Lê hátGiải trí - 2 giờ trước
GĐXH - Sau thành công của ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình", nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tiếp tục sáng tác ca khúc chủ đề cho chương trình "Chiến sĩ quả cảm".
Diva Hồng Nhung run khi hát 'Bài ca Hà Nội' gắn liền tên tuổi NSND Lê DungXem - nghe - đọc - 5 giờ trước
Ca sĩ Hồng Nhung lần đầu thể hiện "Bài ca Hà Nội" tại Điều còn mãi 2025. Chị thừa nhận "rất run" khi hát tác phẩm nhạc sĩ Vũ Thanh từng giúp NSND Lê Dung tạo dấu ấn.
35 tuổi đi thi Hoa hậu bị cho là 'dừ', BTC Miss Grand Vietnam nói gì?Giải trí - 17 giờ trước
GĐXH - Nói về độ tuổi dự thi Miss Grand Vietnam 2025 lên đến 35 tuổi, đại diện BTC - Hoa hậu Lê Hoàng Phương cho rằng, ưu điểm người trẻ nhiều năng lượng còn người lớn tuổi là sự dày dạn trải nghiệm.
Khai mạc Không gian "Truyền thống và Sáng tạo Hà Nội 2025"Xem - nghe - đọc - 18 giờ trước
GĐXH - Ngày 28/8, trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh).
'Mưa đỏ' vượt doanh thu 'Địa đạo', cán mốc 189 tỷ đồng chỉ sau gần một tuần ra rạpGiải trí - 20 giờ trước
GĐXH - "Mưa đỏ" trở thành phim điện ảnh về đề tài lịch sử, chiến tranh cách mạng có doanh thu cao nhất phòng vé Việt. Đây là con số ấn tượng với những nhà làm phim lẫn khán giả.
Bé Quyên, Yu Dương hóa thân làm ma nữ trong ‘Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại’Xem - nghe - đọc - 21 giờ trước
GĐXH - Phim "Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại" với sự xuất hiện của diễn viên Nguyễn Xuân Thắng, Bé Quyên, Yu Dương, Hứa Vĩ Văn hứa hẹn sẽ đem đến cho khán giả nhiều bất ngờ.
3 Hoa hậu Việt Nam tự hào có mặt trong buổi sơ duyệt A80Giải trí - 22 giờ trước
GĐXH - Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Lương Thùy Linh, Hà Trúc Linh tự hào giây phút hòa vào dòng người diễu hành sơ duyệt A80, cảm thấy như sự hào hùng của lịch sử dân tộc, hun đúc thêm lòng yêu nước...
PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Những nghệ sĩ như Nguyễn Văn Chung, Tùng Dương nên có cơ chế đặc thù trong phong tặng danh hiệu, giải thưởngCâu chuyện văn hóa
GĐXH - PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng "cần suy nghĩ về cơ chế đặc thù trong việc phong tặng danh hiệu NSƯT, NSND, giải thưởng cho những nghệ sĩ hoạt động tự do nhưng có cống hiến nổi bật". Ca sĩ Duyên Quỳnh và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung từng được TP HCM trao bằng khen vì lan toả tinh thần yêu nước nhờ ca khúc Viết tiếp câu chuyện hoà bình, và hình thức này nên được nhân rộng để khuyến khích sự dấn thân sáng tạo của các nghệ sĩ.