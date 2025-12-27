Mới nhất
Cách Hà Kiều Anh nuôi dạy 'tiểu công chúa' xinh đẹp - được dự đoán sẽ trở thành hoa hậu tương lai, khiến nhiều người nể phục

Thứ bảy, 17:52 27/12/2025 | Giải trí
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
GĐXH - Con gái Hoa hậu Hà Kiều Anh (Viann, 10 tuổi) có năng khiếu bơi lội, vẽ, múa ballet, mơ ước trở thành doanh nhân.

Cách Hà Kiều Anh nuôi dạy 'tiểu công chúa' xinh đẹp - được dự đoán sẽ trở thành hoa hậu tương lai, khiến nhiều người nể phục - Ảnh 1.

Hà Kiều Anh 49 tuổi, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 1992. Người đẹp và doanh nhân Huỳnh Trung Nam kết hôn vào ngày 22/7/2007.

Cách Hà Kiều Anh nuôi dạy 'tiểu công chúa' xinh đẹp - được dự đoán sẽ trở thành hoa hậu tương lai, khiến nhiều người nể phục - Ảnh 2.

Hoa hậu Việt Nam 1992 - Hà Kiều Anh là một trong những hoa hậu có cuộc sống viên mãn nhất làng giải trí Vbiz hiện nay. Hiện tại, Hà Kiều Anh đảm nhiệm cùng lúc 3 vai trò: CEO bệnh viện thẩm mỹ lớn ở TP.HCM, giám khảo nhiều cuộc thi sắc đẹp và là người phụ nữ của gia đình.

Hoa hậu Hà Kiều Anh và con gái Viann diện đồ sang chảnh đón Giáng sinh - Ảnh 1.

Cuộc sống của Hoa hậu Hà Kiều Anh càng trở nên viên mãn hơn kể từ khi sinh được con gái út, công chúa nhỏ Viann.

Hoa hậu Hà Kiều Anh và con gái Viann diện đồ sang chảnh đón Giáng sinh - Ảnh 2.

Nổi tiếng xinh đẹp từ nhỏ, càng lớn, con gái Viann của hoa hậu Hà Kiều Anh càng được chú ý về nhan sắc. Ở tuổi lên 10, nhóc tì ra dáng thiếu nữ, vóc dáng mảnh mai.

Con gái 10 tuổi của Hà Kiều Anh - Ảnh 1.

Nhiều người nhận xét bé Viann thừa hưởng nét đẹp từ mẹ, càng lớn càng xinh xắn, tương lai thành 'hoa hậu' hay mỹ nhân của showbiz. Hôm 29/10, Hà Kiều Anh chia sẻ bức ảnh con gái út Viann trên trang cá nhân dịp bé thêm tuổi mới. Khán giả, đồng nghiệp nhận xét cô bé thừa hưởng nhan sắc của mẹ với đôi mắt to tròn, khuôn mặt trái xoan.

Con gái 10 tuổi của Hà Kiều Anh - Ảnh 2.

Hà Kiều Anh mong muốn con gái út phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ. Cô khuyến khích bé học nghệ thuật, thể thao từ lúc lên sáu tuổi như múa ballet, vẽ, bơi lội.

Con gái 10 tuổi của Hà Kiều Anh - Ảnh 4.

"Con tôi rất thích hội họa và vẽ rất đẹp. Bé thường quan sát cuộc sống xung quanh và vẽ tranh tặng mẹ", hoa hậu nói.

Con gái 10 tuổi của Hà Kiều Anh - Ảnh 7.

Để dạy con biết chia sẻ với người khác, Hà Kiều Anh thường xuyên đưa con gái cùng tham dự các sự kiện của showbiz, hoạt động thiện nguyện.

Con gái 10 tuổi của Hà Kiều Anh - Ảnh 8.

Đầu tháng 10, hai mẹ con người đẹp xuống Bến Tre (Vĩnh Long mới) tặng quà cho các gia đình, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. "Viann độc lập, cá tính mạnh nhưng cũng dịu dàng, sâu sắc, biết quan tâm đến người khác", Hà Kiều Anh nói.

Con gái 10 tuổi của Hà Kiều Anh - Ảnh 9.

Theo hoa hậu, con gái út được bố mẹ và các anh cưng chiều nhưng không phách lối hay sống dựa dẫm. Bé bày tỏ ước mơ sau này trở thành người phụ nữ giỏi kinh doanh giống mẹ.

Cách dạy con của Hà Kiều Anh khiến ông xã

Hà Kiều Anh tâm sự, cô đã dành 10 năm thanh xuân của mình để chỉ ở nhà và chăm sóc cho tất cả các con. Gần đây, khi các con đã lớn và trưởng thành hơn thì cô mới hoạt động xã hội nhiều, dành một nửa thời gian cho gia đình và một nửa thời gian cho công việc.


Cách dạy con của Hà Kiều Anh khiến ông xã

Chia sẻ về việc giáo dục con cái, Hà Kiều Anh cho biết vợ chồng cô không bao giờ bất đồng vì ông xã luôn tôn trọng quyết định của cô. Hai vợ chồng cũng giao hẹn với nhau từ đầu rằng ông xã lo đi kiếm tiền ở bên ngoài, còn cô chăm lo gia đình, các con, và cũng là người quyết định học hành của con như thế nào. Tất nhiên khi con lớn lên sẽ cần sự tư vấn của ba rất nhiều và ba cũng là người giúp các con hiểu rõ hơn về con đường hoạch định trong tương lai.

"Bởi vì Kiều Anh cũng là người được mẹ đào tạo từ nhỏ. Mẹ bắt đi học rất nhiều thứ, cho nên bây giờ lại dùng những cái đó áp dụng lên các con của mình. Hồi Kiều Anh còn nhỏ, không có một thời gian nào rảnh, đi học văn hóa về là đạp xe lên câu lạc bộ văn hóa phụ nữ, rồi đi học thêm các kiểu may vá, làm bánh, nấu ăn, cắm bông, rồi học thêm toán, lý, hóa, anh văn. Nói chung là học từ sáng đến tối luôn, không có một thời gian nào rảnh, kể cả ngày nghỉ. Hình như cái việc đó nó ăn sâu vào mình cho nên mình lại áp dụng lên những đứa con của mình, bắt tụi nó cũng học như vậy luôn. Con gái thì học nhiều kỹ năng cuộc sống, con trai thì phải chú tâm học văn hóa, thể thao".

Cách dạy con của Hà Kiều Anh khiến ông xã

"Mình cũng nói chuyện với các con nhiều để biết trong tương lai các con muốn trở thành người như thế nào, làm ngành nghề gì, đi theo con đường như thế nào". Hà Kiều Anh sẵn sàng cho các con học ở những trường quốc tế đắt đỏ. Tuy nhiên, cô đồng thời khuyến khích con tham gia nhiều môn năng khiếu và thể thao. Cô không ngại chi tiền để con có cơ hội được trải nghiệm các bộ môn năng khiếu khi nhận ra bé có đam mê lớn dành cho hoạt động thể dục thể thao. Mỗi bé đều có thế mạnh riêng và được mẹ khuyến khích theo đuổi.

Hoa hậu Hà Kiều Anh than con gái gầy như que củi, nhưng tiết lộ sau đó khiến ai nấy trầm trồ: Đã xinh còn giỏi ai bì kịp- Ảnh 2.

Là người làm mẹ, Hoa hậu cũng động viên con gái mình theo đuổi sở thích cá nhân vì cho rằng đây sẽ là cơ hội để các con có thêm sức khỏe, phát triển chiều cao và giúp các bé có tinh thần kỷ luật cao, biết phấn đấu trong cuộc sống. Bên cạnh đó, Viann cũng được mẹ cho con học trượt patin, thể dục dụng cụ, ballet, piano… Đây đều là các môn học được xem là rất khó nhưng có lợi cho sự phát triển toàn diện, giúp con trẻ khám phá được thế mạnh của bản thân. Cô cho biết khi trưởng thành, nếu bé thích hoạt động nghệ thuật hay thi hoa hậu, cha mẹ vẫn tạo điều kiện để con theo đuổi ước mơ.Cô cũng tôn trọng sự lựa chọn của các con, không gò ép con vào bất cứ kế hoạch nào mà chỉ định hướng, giúp con có cách nhìn đúng.

