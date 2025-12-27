Cách Hà Kiều Anh nuôi dạy 'tiểu công chúa' xinh đẹp - được dự đoán sẽ trở thành hoa hậu tương lai, khiến nhiều người nể phục
GĐXH - Con gái Hoa hậu Hà Kiều Anh (Viann, 10 tuổi) có năng khiếu bơi lội, vẽ, múa ballet, mơ ước trở thành doanh nhân.
Hà Kiều Anh tâm sự, cô đã dành 10 năm thanh xuân của mình để chỉ ở nhà và chăm sóc cho tất cả các con. Gần đây, khi các con đã lớn và trưởng thành hơn thì cô mới hoạt động xã hội nhiều, dành một nửa thời gian cho gia đình và một nửa thời gian cho công việc.
Chia sẻ về việc giáo dục con cái, Hà Kiều Anh cho biết vợ chồng cô không bao giờ bất đồng vì ông xã luôn tôn trọng quyết định của cô. Hai vợ chồng cũng giao hẹn với nhau từ đầu rằng ông xã lo đi kiếm tiền ở bên ngoài, còn cô chăm lo gia đình, các con, và cũng là người quyết định học hành của con như thế nào. Tất nhiên khi con lớn lên sẽ cần sự tư vấn của ba rất nhiều và ba cũng là người giúp các con hiểu rõ hơn về con đường hoạch định trong tương lai.
"Bởi vì Kiều Anh cũng là người được mẹ đào tạo từ nhỏ. Mẹ bắt đi học rất nhiều thứ, cho nên bây giờ lại dùng những cái đó áp dụng lên các con của mình. Hồi Kiều Anh còn nhỏ, không có một thời gian nào rảnh, đi học văn hóa về là đạp xe lên câu lạc bộ văn hóa phụ nữ, rồi đi học thêm các kiểu may vá, làm bánh, nấu ăn, cắm bông, rồi học thêm toán, lý, hóa, anh văn. Nói chung là học từ sáng đến tối luôn, không có một thời gian nào rảnh, kể cả ngày nghỉ. Hình như cái việc đó nó ăn sâu vào mình cho nên mình lại áp dụng lên những đứa con của mình, bắt tụi nó cũng học như vậy luôn. Con gái thì học nhiều kỹ năng cuộc sống, con trai thì phải chú tâm học văn hóa, thể thao".
"Mình cũng nói chuyện với các con nhiều để biết trong tương lai các con muốn trở thành người như thế nào, làm ngành nghề gì, đi theo con đường như thế nào". Hà Kiều Anh sẵn sàng cho các con học ở những trường quốc tế đắt đỏ. Tuy nhiên, cô đồng thời khuyến khích con tham gia nhiều môn năng khiếu và thể thao. Cô không ngại chi tiền để con có cơ hội được trải nghiệm các bộ môn năng khiếu khi nhận ra bé có đam mê lớn dành cho hoạt động thể dục thể thao. Mỗi bé đều có thế mạnh riêng và được mẹ khuyến khích theo đuổi.
