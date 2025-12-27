Người đẹp quê Hà Tĩnh vừa 'lội ngược dòng' tại Miss World Vietnam 2025 là ai?
GĐXH - Phạm Thị Huyền Trang là 1 trong 2 người đẹp quê Hà Tĩnh nhận được quan tâm tại Miss World Vietnam 2025. Cô sở hữu nhan sắc ngọt ngào và thành tích ấn tượng trong ngành tài chính.
Phạm Thị Huyền Trang sinh năm 2000, đến từ Hà Tĩnh, sở hữu chiều cao 1m69. Cô tốt nghiệp Khoa Kinh tế - Luật, Trường Đại học Thương mại. Trong thời gian theo học tại Khoa Kinh tế – Luật, Trường Đại học Thương mại (Hà Nội), Huyền Trang từng xuất sắc giành quán quân cuộc thi The Face – Gương mặt sinh viên của khoa.
Sau khi tốt nghiệp, cô tiếp tục theo đuổi lĩnh vực tài chính – ngân hàng. Hiện Huyền Trang là nhân viên ngân hàng ở Hà Nội.
Huyền Trang cùng với Trần Thị Kiều Anh là 2 thí sinh quê Hà Tĩnh đều gây ấn tượng và được chú ý tại Miss World Vietnam năm nay.
Hiện tại, top 50 Miss World Vietnam 2025 đã bước qua phần thi phụ Người đẹp Thời trang. Sắp tới, các thí sinh tiếp tục với các phần thi Người đẹp Tài năng, Người đẹp Bản lĩnh, Người đẹp Biển… Người chiến thắng Miss World Vietnam 2025 sẽ kế nhiệm Hoa hậu Ý Nhi, đồng thời trở thành đại diện Việt Nam tham dự Miss World lần 74.
