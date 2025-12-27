Người đẹp quê Hà Tĩnh vừa 'lội ngược dòng' tại Miss World Vietnam 2025 là ai?

Theo BTC, thí sinh chiến thắng giải phụ "Top model by fan vote" sẽ được xuất hiện trên trang truyền thông quốc tế về hoa hậu lớn nhất thế giới Missosology & Sash Factor. Ngoài ra, top 3 hạng mục này còn nhận Ngôi sao Hy vọng - Nhân đôi điểm bình chọn trong chặng "Người đẹp được yêu thích nhất".