Hồ Hoài Anh khoe ảnh hạnh phúc bên 2 con gái, ái nữ đầu lòng lập tức gây chú ý
GĐXH - Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh vừa khiến cộng đồng mạng chú ý khi đăng tải loạt ảnh đời thường hạnh phúc bên hai con gái. Đặc biệt, nhan sắc phổng phao ở tuổi dậy thì của ái nữ đầu lòng Mina được đặc biệt chú ý.
Cách Hà Kiều Anh nuôi dạy 'tiểu công chúa' xinh đẹp - được dự đoán sẽ trở thành hoa hậu tương lai, khiến nhiều người nể phục
GĐXH - Con gái Hoa hậu Hà Kiều Anh (Viann, 10 tuổi) có năng khiếu bơi lội, vẽ, múa ballet, mơ ước trở thành doanh nhân.
'Tổng tài' Nguyễn Đình Mạnh kiêu ngạo trong 'Người thừa kế không danh phận' là ai?
GĐXH - Diễn viên Nguyễn Đình Mạnh gây chú ý khi vào vai "Tổng tài" lạnh lùng, kiêu ngạo trong bộ phim "Người thừa kế không danh phận" đang phát sóng trên VTV9.
Phim điện ảnh lãng mạn 'Đêm không ngủ ở Seattle' lên sóng VTV3
GĐXH - Vào lúc 21h ngày 28/12, Chương trình Cine7 số cuối cùng của năm 2025 sẽ mang đến bộ phim điện ảnh lãng mạn "Đêm không ngủ ở Seattle".
Bất ngờ với con trai đầu lòng điển trai, giỏi 3 thứ tiếng của Lý Hải
GĐXH - Rio Hạo Nhiên được xem là "gương mặt vàng" tiềm năng, có thể tiếp nối truyền thống nghệ thuật của nhà Lý Hải – Minh Hà.
Người đẹp quê Hà Tĩnh vừa 'lội ngược dòng' tại Miss World Vietnam 2025 là ai?
GĐXH - Phạm Thị Huyền Trang là 1 trong 2 người đẹp quê Hà Tĩnh nhận được quan tâm tại Miss World Vietnam 2025. Cô sở hữu nhan sắc ngọt ngào và thành tích ấn tượng trong ngành tài chính.
Triển lãm 'Khởi thuỷ' của nghệ sĩ Nguyễn Thu Thuỷ có gì đặc biệt?
GĐXH - "Khởi thủy" mang nhiều tầng nghĩa - vừa là 'khởi nguyên' đánh dấu điểm bắt đầu hành trình làm việc với chất liệu gốm của tôi, vừa gợi nhắc tên mình", nghệ sĩ Nguyễn Thu Thuỷ nói.
Chánh thanh tra Hoàng Văn Tú bàng hoàng khi biết vợ nhận tiền hối lộ
GĐXH - Chánh thanh tra Hoàng Văn Tú bàng hoàng khi phát hiện vợ đã nhận tiền hối lộ từ Nguyệt và đứng sau là Tập đoàn Trinh Tam.
Tú cùng nhóm bạn quyết định khai trừ Bách khỏi 'Đại bản doanh'
GĐXH - Khi trở về làng Mây, nhóm "Đại bản doanh" của Tú đã thống nhất loại Bách và không còn vương vấn người đã không còn quan tâm tới nhóm.
Đỗ Mỹ Linh gây chú ý giữa tin đồn mang thai lần 2
GĐXH - Đỗ Mỹ Linh hiếm hoi lộ diện giữa tin đồn mang thai lần 2, che kín vòng 2 khiến fan càng đồn đoán...
Chân dung nữ Tiến sĩ, NSƯT vừa trở thành 1 trong 3 PGS hiếm hoi của lĩnh vực thanh nhạc
GĐXH - Tiến sĩ, NSƯT Tân Nhàn vừa được bổ nhiệm làm PGS tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Cô là một trong ba PGS hiếm hoi trong lĩnh vực thanh nhạc, nổi bật với nhiều thành tựu trong nghệ thuật và giảng dạy.
Thanh tra Nguyệt bật khóc khi bóc thùng tiền hối lộ
GĐXH - Trong tập 38 phim "Lằn ranh", con gái mắc bệnh nan y, thanh tra Nguyệt đã đánh mất bản thân khi nhận hối lộ số tiền lớn.