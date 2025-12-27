Mới nhất
Hồ Hoài Anh khoe ảnh hạnh phúc bên 2 con gái, ái nữ đầu lòng lập tức gây chú ý

Thứ bảy, 16:09 27/12/2025 | Giải trí
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh vừa khiến cộng đồng mạng chú ý khi đăng tải loạt ảnh đời thường hạnh phúc bên hai con gái. Đặc biệt, nhan sắc phổng phao ở tuổi dậy thì của ái nữ đầu lòng Mina được đặc biệt chú ý.


Hồ Hoài Anh khoe khoảnh khắc hạnh phúc bên 2 con gái xinh đẹp của mình - Ảnh 1.

Mới đây, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đăng tải khoảnh khắc quây quần bên 2 con gái là Mina (tên thật là Hồ Khánh Hà, sinh năm 2011) và Misu (tên thật là Hồ Tú Anh, sinh năm 2015). So với hình ảnh trước đó, nhiều người không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy 2 ái nữ nhà Hồ Hoài Anh lớn phổng. Đặc biệt là Mina vì ngày càng xinh xắn, trổ dáng thiếu nữ.

Hồ Hoài Anh khoe khoảnh khắc hạnh phúc bên 2 con gái xinh đẹp của mình - Ảnh 2.

Mina là con đầu lòng của Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang. Trong những lần được bố mẹ cho "lên sóng", thiếu nữ 14 tuổi gây ấn tượng vì "trổ nét" xinh đẹp.

Hồ Hoài Anh khoe khoảnh khắc hạnh phúc bên 2 con gái xinh đẹp của mình - Ảnh 3.

Đầu tháng 12/2025 vừa qua, Lưu Hương Giang cũng chia sẻ về ái nữ: "Tuổi ẩm ương này mà tụi nhỏ nó bảo mẹ con mình chụp hình đi là hơi hiếm phải không các mẹ?".

Hồ Hoài Anh khoe khoảnh khắc hạnh phúc bên 2 con gái xinh đẹp của mình - Ảnh 4.

Trước đó, trong chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023, con gái đầu lòng của Hồ Hoài Anh cũng được mẹ Lưu Hương Giang "cho lên sóng": "Tối hôm qua, 2 mẹ con có cuộc xung đột. Con gái bắt đầu tuổi dậy thì nên 2 mẹ con thường xuyên bất đồng về quan điểm. Mình cảm thấy con gái bắt đầu lớn và rời xa mình. Có nhiều điều 2 mẹ con không hiểu nhau".

Hồ Hoài Anh khoe khoảnh khắc hạnh phúc bên 2 con gái xinh đẹp của mình - Ảnh 5.

Vào tuổi dậy thì, Mina sở hữu đôi chân thon dài, thân hình mảnh mai. Trước đó không lâu, Lưu Hương Giang từng cảm thán vì con gái trưởng thành quá nhanh. Giờ đây, cô bé đã cao gần bằng mẹ. Ở tuổi dậy thì, ái nữ Hồ Hoài Anh ưa chuộng phong cách cá tính, trưởng thành.

Hồ Hoài Anh khoe khoảnh khắc hạnh phúc bên 2 con gái xinh đẹp của mình - Ảnh 6.

So sánh với hình ảnh mũm mĩm ngày bé, Mina giờ đây ra dáng thiếu nữ. Nhiều người nhận xét cô bé hưởng trọn vẻ đẹp từ Lưu Hương Giang, chuẩn "bản sao" của mẹ. Ngắm nhìn Mina, nữ ca sĩ cũng phải thừa nhận: "Khác quá phải không?".

Hồ Hoài Anh khoe khoảnh khắc hạnh phúc bên 2 con gái xinh đẹp của mình - Ảnh 7.

Trước đó, vào cuối năm 2023, Mina gây chú ý khi khoe mái tóc dài nhuộm màu vàng sáng. Cô bé bày tỏ sự yêu thích với kiểu tóc mới, đăng nhiều bức ảnh khoe mái tóc vàng rực của mình.

Hồ Hoài Anh khoe khoảnh khắc hạnh phúc bên 2 con gái xinh đẹp của mình - Ảnh 8.

Ái nữ của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh rất thích thời trang, làm đẹp và chụp ảnh.

Hồ Hoài Anh khoe khoảnh khắc hạnh phúc bên 2 con gái xinh đẹp của mình - Ảnh 9.

Mina có thân hình mảnh mai, chiều cao ấn tượng.

Hồ Hoài Anh khoe khoảnh khắc hạnh phúc bên 2 con gái xinh đẹp của mình - Ảnh 10.

Cô bé có phong cách cá tính.

Hồ Hoài Anh khoe khoảnh khắc hạnh phúc bên 2 con gái xinh đẹp của mình - Ảnh 11.

Và phong cách thời trang ấn tượng.

Hồ Hoài Anh khoe khoảnh khắc hạnh phúc bên 2 con gái xinh đẹp của mình - Ảnh 12.Bất ngờ với con trai đầu lòng điển trai, giỏi 3 thứ tiếng của Lý Hải

GĐXH - Rio Hạo Nhiên được xem là "gương mặt vàng" tiềm năng, có thể tiếp nối truyền thống nghệ thuật của nhà Lý Hải – Minh Hà.


