Hồ Hoài Anh khoe ảnh hạnh phúc bên 2 con gái, ái nữ đầu lòng lập tức gây chú ý

Mới đây, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đăng tải khoảnh khắc quây quần bên 2 con gái là Mina (tên thật là Hồ Khánh Hà, sinh năm 2011) và Misu (tên thật là Hồ Tú Anh, sinh năm 2015). So với hình ảnh trước đó, nhiều người không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy 2 ái nữ nhà Hồ Hoài Anh lớn phổng. Đặc biệt là Mina vì ngày càng xinh xắn, trổ dáng thiếu nữ.