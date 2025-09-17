Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Chân dung con dâu tài sắc của NSND Khải Hưng

Thứ tư, 19:00 17/09/2025 | Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - MC Đan Lê là vợ đạo diễn Khải Anh và là con dâu của NSND Khải Hưng, cô không chỉ có nhan sắc xinh đẹp mà còn tài năng ở vai trò MC, diễn viên và ca sĩ.

MC Đan Lêhân dung con dâu tài sắc của NSND Khải Hưng - Ảnh 1.NSND Khải Hưng: Tôi sốc khi Khải Anh nghỉ việc ở VTV

GĐXH - “Giống như một ông nông dân làm ngôi nhà cho con ở, sinh trưởng ở đó rồi nó bỏ nhà đi, thì sốc chứ!”, NSND Khải Hưng nói về cảm xúc khi con trai – đạo diễn Khải Anh muốn nghỉ việc ở VTV.

MC Đan Lêhân dung con dâu tài sắc của NSND Khải Hưng - Ảnh 2.

Trước khi được biết đến với vai trò là MC và diễn viên, Đan Lê từng được biết đến là ca sĩ trong nhóm nhạc Nhịp điệu và Ước mơ. Cô gây ấn tượng với khán giả bởi gương mặt đẹp, nụ cười tươi tắn cùng gu thời trang tinh tế và nhẹ nhàng, nữ tính.

MC Đan Lêhân dung con dâu tài sắc của NSND Khải Hưng - Ảnh 3.

Đan Lê được khán giả biết đến với các phim đình đám của VTV như: Cầu vồng tình yêu, Ba đám cưới, một đời chồng, Những ngọn nến trong đêm (phần 2), Người phán xử, Anh có phải đàn ông không và Ngày ấy mình đã yêu.

MC Đan Lêhân dung con dâu tài sắc của NSND Khải Hưng - Ảnh 4.

Sau những nỗ lực hết mình cho phim ảnh, năm 2023, MC Đan Lê giành giải Cánh diều vàng ở hạng mục Diễn viên phụ xuất sắc nhất với vai diễn trong bộ phim "Anh có phải đàn ông không?". Nữ MC đã nghẹn ngào xúc động không nói lên lời khi nhận giải thưởng danh giá.

MC Đan Lêhân dung con dâu tài sắc của NSND Khải Hưng - Ảnh 5.

Vài năm gần đây, MC Đan Lê không nhận kịch bản phim, cô hiện đang toàn tâm cho công việc dẫn chương trình ở một đài truyền hình.

MC Đan Lêhân dung con dâu tài sắc của NSND Khải Hưng - Ảnh 6.

Trong lĩnh vực dẫn chương trình truyền hình, MC Đan Lê cũng nhận được sự yêu mến từ công chúng bởi lối dẫn duyên dáng và tinh tế.

MC Đan Lêhân dung con dâu tài sắc của NSND Khải Hưng - Ảnh 7.

Ngoài phát triển sự nghiệp, Đan Lê còn có hôn nhân hạnh phúc bên đạo diễn Khải Anh. Năm 2011, cô lên xe hoa với đạo diễn Khải Anh.

MC Đan Lêhân dung con dâu tài sắc của NSND Khải Hưng - Ảnh 8.

Sau khi kết hôn, cặp sao đón hai cậu con trai Khải Minh và Khải Nguyên lần lượt chào đời vào 2011 và 2014. Đan Lê nhận xét cuộc hôn nhân thứ 2 của mình là "đúng người, đúng thời điểm".

MC Đan Lêhân dung con dâu tài sắc của NSND Khải Hưng - Ảnh 9.

Trải qua 14 năm hôn nhân, Đan Lê - Khải Anh vẫn giữ được tình cảm ngọt ngào, hòa thuận trong công việc nghệ thuật lẫn chăm sóc gia đình nhỏ. Trong việc giáo dục con, Đan Lê quan niệm mẹ có thể chăm con tốt hơn so với bố nhưng nhà cô có 2 con trai nên bố phải có trách nhiệm dạy dỗ, hướng dẫn để các con trưởng thành như một người đàn ông.

Ảnh: FBNV

MC Đan Lêhân dung con dâu tài sắc của NSND Khải Hưng - Ảnh 10.Cuộc sống hiện tại của Khải Anh - Đan Lê ra sao sau khi rời VTV?

GĐXH - Ít ai biết, đạo diễn Khải Anh và vợ là MC Đan Lê đã có tới 25 quen biết, gắn bó trước khi trở thành vợ chồng cách đây 14 năm.

Đỗ Quyên
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Cô gái sinh năm 2000 quê Hà Tĩnh được NSND Quang Thọ khen vừa hát hay, vừa diễn như 'tài tử'

Cô gái sinh năm 2000 quê Hà Tĩnh được NSND Quang Thọ khen vừa hát hay, vừa diễn như 'tài tử'

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - NSND Quang Thọ đã dành rất nhiều lời "có cánh" ngợi khen tài năng lẫn sự xinh đẹp của cô học trò nhỏ - Sao mai Lê Minh Ngọc. Cô gái gen Z quê Hà Tĩnh được yêu mến bởi giọng hát hay cùng sự dụng tâm trong nghề nghiệp.

Động thái của Thúy Diễm - Lương Thế Thành sau tin đồn tan vỡ

Động thái của Thúy Diễm - Lương Thế Thành sau tin đồn tan vỡ

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Sau tin đồn ly hôn, Thúy Diễm và Lương Thế Thành đã có chuyến du lịch chữa lành. Cặp đôi chia sẻ khoảnh khắc bình yên bên nhau, khẳng định tình cảm bền chặt.

Sau đăng quang hoa hậu, Yến Nhi đã làm ngay điều này với bố mẹ

Sau đăng quang hoa hậu, Yến Nhi đã làm ngay điều này với bố mẹ

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 Nguyễn Thị Yến Nhi ngay sau khi đăng quang đã nghĩ ngay đến việc chăm lo để bù đắp cho bố mẹ.

Hương Tràm, Vũ, Bùi Công Nam và những ca sĩ nào sẽ góp mặt tại đại nhạc hội 'V Fest - Vietnam Today'?

Hương Tràm, Vũ, Bùi Công Nam và những ca sĩ nào sẽ góp mặt tại đại nhạc hội 'V Fest - Vietnam Today'?

Xem - nghe - đọc - 13 giờ trước

GĐXH - Ban tổ chức "V Fest - Vietnam Today" thông tin, ca sĩ Hương Tràm, Vũ và Maydays chính thức xác nhận tham gia đại nhạc hội.

Nam diễn viên quê Hưng Yên đang gây tranh cãi trong phim 'Có anh, nơi ấy bình yên' là ai?

Nam diễn viên quê Hưng Yên đang gây tranh cãi trong phim 'Có anh, nơi ấy bình yên' là ai?

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - NSƯT Thái Sơn khiến khán giả hụt hẫng khi từ ông bố ấm áp phim "Cha tôi, người ở lại" trở thành Cường "Gà" vai phản diện trong "Có anh, nơi ấy bình yên".

Lương Thùy Linh gây chú ý làm MC song ngữ

Lương Thùy Linh gây chú ý làm MC song ngữ

Thế giới showbiz - 1 ngày trước

GĐXH - Lương Thùy Linh ghi điểm khi làm MC hội nghị cấp cao với phong thái tự tin và khả năng ngoại ngữ. Cô tạo dấu ấn với hình ảnh áo dài và sự kết nối tinh tế.

Một cựu chiến binh Thành cổ tiếc nuối 'Mưa đỏ' có thể sẽ thành công hơn nếu...

Một cựu chiến binh Thành cổ tiếc nuối 'Mưa đỏ' có thể sẽ thành công hơn nếu...

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Theo TSKH Đào Chí Thành - cựu chiến binh Thành cổ Quảng Trị, "Mưa đỏ" sẽ tránh được những tranh cãi và thành công hơn nếu có một cuộc Hội thảo xây dựng kịch bản, với sự tham gia của các cựu chiến binh trực tiếp chiến đấu tại Thành cổ Quảng Trị năm 1972.

Mẹ đẻ và mẹ vợ Hồ Quang Hiếu gây chú ý

Mẹ đẻ và mẹ vợ Hồ Quang Hiếu gây chú ý

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Xuất hiện trong lễ vu quy của 2 con, mẹ đẻ và mẹ vợ Hồ Quang Hiếu gây chú ý với khuôn mặt rạng rỡ, mặc áo dài đôi, tone xanh thêu hoa sen.

Minh Chuyên hát tác phẩm mới của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung

Minh Chuyên hát tác phẩm mới của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung vừa giới thiệu tới người yêu nhạc 2 tác phẩm mới được anh sáng tác trong sự hoài cảm của mùa Thu: "Nếu cô đơn sao em lại cô đơn một mình" và "Xa bạn". Đặc biệt, hai ca khúc mang 2 phong cách khác nhau, được nhạc sĩ Dương Đức Thụy phối khí.

Nữ ca sĩ quê Bắc Ninh hát ca khúc chính của phim 'Mưa đỏ' có đời thực ra sao?

Nữ ca sĩ quê Bắc Ninh hát ca khúc chính của phim 'Mưa đỏ' có đời thực ra sao?

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - "Nỗi đau giữa hòa bình" do Hòa Minzy thể hiện được ê-kíp "Mưa đỏ" lựa chọn là ca khúc chính của phim. Chính điều này đã khiến tên tuổi của nữ ca sĩ quê Bắc Ninh càng được nhiều khán giả chú ý.

Xem nhiều

Một cựu chiến binh Thành cổ tiếc nuối 'Mưa đỏ' có thể sẽ thành công hơn nếu...

Một cựu chiến binh Thành cổ tiếc nuối 'Mưa đỏ' có thể sẽ thành công hơn nếu...

Giải trí

GĐXH - Theo TSKH Đào Chí Thành - cựu chiến binh Thành cổ Quảng Trị, "Mưa đỏ" sẽ tránh được những tranh cãi và thành công hơn nếu có một cuộc Hội thảo xây dựng kịch bản, với sự tham gia của các cựu chiến binh trực tiếp chiến đấu tại Thành cổ Quảng Trị năm 1972.

Nữ ca sĩ quê Bắc Ninh hát ca khúc chính của phim 'Mưa đỏ' có đời thực ra sao?

Nữ ca sĩ quê Bắc Ninh hát ca khúc chính của phim 'Mưa đỏ' có đời thực ra sao?

Giải trí
Nam diễn viên quê Hưng Yên đang gây tranh cãi trong phim 'Có anh, nơi ấy bình yên' là ai?

Nam diễn viên quê Hưng Yên đang gây tranh cãi trong phim 'Có anh, nơi ấy bình yên' là ai?

Giải trí
Lương Thùy Linh gây chú ý làm MC song ngữ

Lương Thùy Linh gây chú ý làm MC song ngữ

Thế giới showbiz
Con gái Thúy Hạnh đi Ý du học có cuộc sống ra sao?

Con gái Thúy Hạnh đi Ý du học có cuộc sống ra sao?

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top