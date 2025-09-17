Chân dung con dâu tài sắc của NSND Khải Hưng

Trải qua 14 năm hôn nhân, Đan Lê - Khải Anh vẫn giữ được tình cảm ngọt ngào, hòa thuận trong công việc nghệ thuật lẫn chăm sóc gia đình nhỏ. Trong việc giáo dục con, Đan Lê quan niệm mẹ có thể chăm con tốt hơn so với bố nhưng nhà cô có 2 con trai nên bố phải có trách nhiệm dạy dỗ, hướng dẫn để các con trưởng thành như một người đàn ông.