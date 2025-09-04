Ninh Bình: Phát hiện nhóm nam, nữ sử dụng ma túy tại nhà riêng
GĐXH - Công an phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình kiểm tra, phát hiện, bắt giữ vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn.
Sáng ngày 4/9, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, qua công tác trinh sát, nắm tình hình, địa bàn, Công an phường Đông Hoa Lư vừa kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang tại nhà Điền Văn Bảng (SN 1986, ở thôn Đoài Hạ, phường Đông Hoa Lư) và 5 đối tượng có hành vi sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Các đối tượng gồm: chủ nhà Điền Văn Bảng; Nguyễn Thành Tiến (SN 2003 ở thôn Đoài Hạ), Trịnh Anh Tú (SN 1998), Trịnh Mạnh Đức (SN 1999) cùng trú tại thôn Vườn Hoa, Nguyễn Thị Huyền Trang (SN 2002 ở phường Tây Hoa Lư) và H’Djuk Adrơng (SN 1998, trú tại tỉnh Đắk Lắk).
Tại thời điểm kiểm tra, Công an phường Đông Hoa Lư thu giữ nhiều tang vật, chứng cứ liên quan đến việc sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Hiện, Công an phường Đông Hoa Lư đang tiếp tục phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
