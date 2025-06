Chân dung Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2025 - Nguyễn Hoàng Phương Linh

Nguyễn Hoàng Phương Linh đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 Vượt qua 42 thí sinh trong đêm chung kết, Nguyễn Hoàng Phương Linh đã xuất sắc đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025.

Tối 21/6, chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 diễn ra tại Nha Trang (Khánh Hòa) với màn so tài của Top 43 thí sinh, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình “Shoot for The Moon – Săn Trăng”.

Sau các vòng trình diễn bikini, dạ hội, ứng xử và debate, Nguyễn Hoàng Phương Linh – SBD 383 – đã chinh phục Ban giám khảo và khán giả bằng phong thái tự tin, khả năng giao tiếp thông minh và sự điềm tĩnh trên sân khấu. Danh hiệu Á hậu thuộc về Đỗ Cẩm Ly đến từ Phú Thọ.

Nguyễn Hoàng Phương Linh và Đỗ Cẩm Ly.

Trong phần thi ứng xử của Top 5, Phương Linh thể hiện khả năng tư duy mạch lạc, nhấn mạnh tầm quan trọng của trách nhiệm xã hội và vai trò kết nối của một hoa hậu trong kỷ nguyên mới. Cô là một trong hai thí sinh được chọn vào vòng debate – thử thách trực diện lần đầu được áp dụng tại cuộc thi – cùng Đỗ Cẩm Ly (SBD 376). Cả hai đã lần lượt trình bày về dự án cộng đồng, đặt câu hỏi cho đối phương và đưa ra phản biện thuyết phục, để lại ấn tượng về một thế hệ hoa hậu không chỉ đẹp mà còn bản lĩnh, nhạy bén.

Nguyễn Hoàng Phương Linh đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025.

Nguyễn Hoàng Phương Linh sinh năm 1999, tốt nghiệp University of Washington với điểm GPA 3.6/4.0 và cao đẳng tại Houston (GPA 3.95/4.0), hiện đang làm chuyên viên kiểm toán công nghệ thông tin tại tập đoàn lớn.

Nguyễn Hoàng Phương Linh với hình thể cân đối 87-65-91cm, cao 1,75m và khả năng tiếng Anh thành thạo, tại cuộc thi năm nay, Phương Linh là cái tên được giá cao ngay từ những ngày đầu. Cô lọt top 5 "Người đẹp Tài năng", top 12 "Người đẹp Thời trang" và top 5 "Người đẹp Bản lĩnh".

Trong vòng thi hùng biện, Phương Linh tự tin thuyết trình về dự án cá nhân. Người đẹp Phương Linh mong muốn lan tỏa dự án cộng đồng "Line2life", xuất phát từ con số 40.000 người tự tử do trầm cảm.

Top 2 Miss Cosmo Vietnam 2023 nhảy đồng diễn cùng 43 thí sinh.

Phát biểu sau đăng quang, tân hoa hậu chia sẻ sự biết ơn đối với gia đình, bạn bè và những người đ luôn bên cạnh ủng hộ cô trên hành trình chinh phục ước mơ. Cô cũng bày tỏ mong muốn nhiệm kỳ sắp tới sẽ là cơ hội để cô thực hiện các dự án cộng đồng ý nghĩa, góp phần truyền cảm hứng tích cực đến giới trẻ và phụ nữ Việt Nam.

Nguyễn Hoàng Phương Linh sẽ đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Miss Cosmo International 2025 – đấu trường nhan sắc quốc tế quy tụ nhiều đại diện từ khắp thế giới. Với chiến thắng thuyết phục và hành trình thể hiện đầy bản lĩnh, cô được kỳ vọng sẽ tiếp nối thành công của các đàn chị trên đấu trường nhan sắc toàn cầu.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 khởi động từ tháng 4. Cuộc thi năm nay mang chủ đề "Săn trăng", tìm kiếm các gương mặt bản lĩnh, tự chủ, tài năng, dám bước ra vùng an toàn của bản thân. Trong chung kết, top 43 thí sinh trải qua lần lượt các phần thi trình diễn áo tắm, trình diễn trang phục dạ hội, ứng xử top 5 và ứng xử top 2 để chọn ra thí sinh giành vương miện chiến thắng. Theo quy chế cuộc thi, thí sinh giành chiến thắng danh hiệu "Cosmo Social Ambassador Award" được đặc cách vào thẳng top 20; thí sinh chiến thắng giải thưởng “Người đẹp được yêu thích nhất” thông qua hình thức bình chọn trực tuyến sẽ được tiến thẳng vào top 10. Sau 2 phần thi ứng xử, ban tổ chức trao 2 danh hiệu gồm hoa hậu và 1 á hậu. Đảm nhận vai trò giám khảo tại chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam là các gương mặt như: MC Quỳnh Hoa, siêu mẫu Võ Hoàng Yến, Hoa hậu H'Hen Niê, Hoa hậu Nguyễn Trần Khánh Vân, Hoa hậu Ketut Permata Juliastrid và nhà thiết kế Lê Thanh Hòa.