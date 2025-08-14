Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Đỗ Mỹ Linh khoe khoảnh khắc 'hộ tống chủ tịch'

Thứ năm, 15:06 14/08/2025 | Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh khoe khoảnh khắc đáng yêu cùng chồng - doanh nhân Đỗ Vinh Quang - kèm trạng thái: "Hộ tống chủ tịch đi event".

Chồng doanh nhân của Đỗ Mỹ Linh khoe ảnh vợ, fan chỉ ra một điểm chưa tinh tếChồng doanh nhân của Đỗ Mỹ Linh khoe ảnh vợ, fan chỉ ra một điểm chưa tinh tế

GĐXH - Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh tiếp tục gây chú ý khi xuất hiện trong loạt hình ảnh đời thường bên chồng là doanh nhân Đỗ Vinh Quang.

Mới đây, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh khiến fan thích thú khi đăng story biểu cảm dễ thương xuất hiện bên chồng - doanh nhân Đỗ Vinh Quang, Chủ tịch CLB Hà Nội. Hoa hậu Việt Nam 2016 vui vẻ gắn thẻ tên chồng kèm trạng thái viết: "Hộ tống chủ tịch đi event".

Trước đó, Đỗ Mỹ Linh cũng đã đăng tải loạt ảnh nét căng khi cùng chồng và con gái Đỗ Tuệ An trên thảm đỏ sự kiện. 

Đỗ Mỹ Linh khoe khoảnh khắc 'hộ tống chủ tịch' - Ảnh 2.

Khoảnh khắc dễ thương của Đỗ Mỹ Linh và chồng.

Đỗ Mỹ Linh khoe khoảnh khắc 'hộ tống chủ tịch' - Ảnh 3.

Đỗ Mỹ Linh bất ngờ đăng tải loạt ảnh nét căng khi sánh vai cô cùng chồng - doanh nhân Đỗ Vinh Quang và con gái Đỗ Tuệ An. Trên thảm đỏ, gia đình nhỏ của Chủ tịch CLB Hà Nội và Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh chiếm trọn spotlight.

Đỗ Mỹ Linh lựa chọn chiếc đầm lụa hồng pastel dáng dài, thiết kế tối giản nhưng tinh tế với điểm nhấn thắt nơ ngang eo, khéo léo tôn vóc dáng thon gọn dù đã là mẹ bỉm sữa. Lối trang điểm nhẹ nhàng cùng mái tóc buông thẳng giúp tôn lên gương mặt thanh tú, nụ cười hiền lành của nàng hậu.

Bên cạnh cô, ông xã Đỗ Vinh Quang lịch lãm trong sơ mi trắng, quần tây đen, giữ trọn phong thái doanh nhân trẻ tuổi quyền lực. Cùng với đó, ái nữ nhà cặp đôi cũng chiếm trọn spotlight không thua kém gì bố mẹ nổi tiếng. 

Đỗ Mỹ Linh khoe khoảnh khắc 'hộ tống chủ tịch' - Ảnh 4.

Biểu cảm đáng yêu của ái nữ nhà Đỗ Mỹ Linh.

Ở một khung hình khác, Đỗ Mỹ Linh ngồi tại hàng ghế khách mời, chăm chú theo dõi sự kiện. Ở góc máy cận cảnh, nàng hậu càng nổi bật bởi vẻ đẹp dịu dàng, sang trọng. Từng cử chỉ, ánh mắt, nụ cười đều toát lên sự nền nã, đúng chuẩn hình ảnh "nàng dâu hào môn".

Kể từ khi kết hôn với doanh nhân trẻ Đỗ Vinh Quang vào tháng 10/2022 và sinh con gái đầu lòng, Đỗ Mỹ Linh hạn chế tham gia các hoạt động giải trí. Thay vào đó, cô tập trung vào công việc kinh doanh và chăm sóc tổ ấm nhỏ.

Dù không còn xuất hiện dày đặc trên truyền thông, Đỗ Mỹ Linh vẫn giữ được sức hút với công chúng. Bởi hình ảnh một nàng hậu khéo léo, đảm đang và biết giữ gìn cuộc sống riêng tư lại càng khiến khán giả thêm yêu mến.

Ngoài ra, Đỗ Mỹ Linh cũng duy trì được phong độ nhan sắc đáng ngưỡng mộ sau 9 năm đăng quang. Cô lựa chọn phong cách giản dị, thanh lịch nhưng luôn rạng rỡ trong từng bức ảnh. Người đẹp cũng khéo léo chia sẻ cuộc sống đời thường một cách vừa đủ, không phô trương nhưng vẫn tạo được sự kết nối với khán giả.

Vợ chồng Đỗ Mỹ Linh "đu trend" nắm tay nhau đi khắp thế giới. Nguồn: Tiktok Đỗ Mỹ Linh

An Khánh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Chồng doanh nhân của Đỗ Mỹ Linh khoe ảnh vợ, fan chỉ ra một điểm chưa tinh tế

Chồng doanh nhân của Đỗ Mỹ Linh khoe ảnh vợ, fan chỉ ra một điểm chưa tinh tế

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh thanh lịch xuất hiện cùng mẹ chồng

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh thanh lịch xuất hiện cùng mẹ chồng

Ánh mắt 'phán xét' siêu đáng yêu của con gái Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh dành cho bố mẹ

Ánh mắt 'phán xét' siêu đáng yêu của con gái Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh dành cho bố mẹ

Tròn 2 tuổi, con gái Đỗ Mỹ Linh gây chú ý bởi khoảnh khắc đáng yêu

Tròn 2 tuổi, con gái Đỗ Mỹ Linh gây chú ý bởi khoảnh khắc đáng yêu

Chồng Chủ tịch khoe tin vui, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh nhắn một câu ngắn gọn

Chồng Chủ tịch khoe tin vui, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh nhắn một câu ngắn gọn

Cùng chuyên mục

Lặng người khi biết con gái yêu thầm ông chủ

Lặng người khi biết con gái yêu thầm ông chủ

Xem - nghe - đọc - 33 phút trước

GĐXH - Trong tập 21 phim "Cầu vồng ở phía chân trời", cô Tuyết tình cờ biết được con gái đang yêu thầm ông chủ Tuấn.

Cựu MC 'Đường lên đỉnh Olympia' suýt không nói được vì bệnh tật, hiện tại có cuộc sống 'nở hoa'

Cựu MC 'Đường lên đỉnh Olympia' suýt không nói được vì bệnh tật, hiện tại có cuộc sống 'nở hoa'

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Vân Hugo từng là MC nổi tiếng qua chương trình "Đường lên đỉnh Olympia' nhưng sau đó cô gặp biến cố về căn bệnh liên quan đến dây thanh quản đến mức suýt mất sự nghiệp. May mắn, cô vượt qua và hiện tại có cuộc sống viên mãn.

Mỹ Anh 'dằn mặt' nữ nhân viên mới của chồng

Mỹ Anh 'dằn mặt' nữ nhân viên mới của chồng

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Trong tập 3 "Gió ngang khoảng trời xanh", biết nữ nhân viên để ý chồng quá đà, Mỹ Anh lập tức ra tay khiến tất ngả ngỡ ngàng.

Con gái Cường Đô la gây sốt với hình ảnh ngày đầu nhập học trường quốc tế, học phí khoảng 500 triệu/năm

Con gái Cường Đô la gây sốt với hình ảnh ngày đầu nhập học trường quốc tế, học phí khoảng 500 triệu/năm

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Mới đây, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (Cường Đô la) đã chia sẻ trên trang cá nhân loạt hình ảnh về ngày đầu tiên con gái đến học trường quốc tế.

Vai trò của Thượng úy Lê Hoàng Hiệp tại Sao nhập ngũ 2025

Vai trò của Thượng úy Lê Hoàng Hiệp tại Sao nhập ngũ 2025

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Tối 13/8, Sao nhập ngũ 2025 tiếp tục công chiếu tập 2 với tên gọi "Khi đôi chân còn bước", mang đến những trận thi đấu kịch tính, nhiều khoảnh khắc bất ngờ và sự xuất hiện của Thượng úy Lê Hoàng Hiệp khiến khán giả bùng nổ thảo luận.

Chương trình về lực lượng công an lập kỷ lục vượt mốc 1 tỷ lượt xem

Chương trình về lực lượng công an lập kỷ lục vượt mốc 1 tỷ lượt xem

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Sau 3 tập phát sóng, “Chiến sĩ quả cảm” không chỉ giữ vững vị trí số một về rating trên VTV3 mà còn tạo “cơn bão”, khi các nội dung gắn hashtag liên quan đã vượt mốc 1 tỷ lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội

Nữ ca sĩ 'Viết tiếp câu chuyện hoà bình' cực khí chất khi vào vai công an: 'Mọi người nghĩ tôi là nữ cảnh sát cơ động biết hát'

Nữ ca sĩ 'Viết tiếp câu chuyện hoà bình' cực khí chất khi vào vai công an: 'Mọi người nghĩ tôi là nữ cảnh sát cơ động biết hát'

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Duyên Quỳnh tiết lộ, nhìn cảnh cô lăn lộn trên thao trường không ai nghĩ cô là ca sĩ. "Mọi người tưởng tôi là nữ cảnh sát cơ động biết hát", ca sĩ Viết tiếp câu chuyện hoà bình cho biết.

Cuộc sống bí ẩn của nam MC VTV nổi tiếng nhất Việt Nam những năm 2000

Cuộc sống bí ẩn của nam MC VTV nổi tiếng nhất Việt Nam những năm 2000

Câu chuyện văn hóa - 8 giờ trước

Là gương mặt quen thuộc của khán giả truyền hình khi gắn bó với nhiều chương trình nổi tiếng, nhưng nam MC này lại có cuộc sống kín tiếng.

Cha Eun Woo 'hớp hồn' người hâm mộ trong bộ quân phục

Cha Eun Woo 'hớp hồn' người hâm mộ trong bộ quân phục

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Khoảnh khắc đầu tiên Cha Eun Woo xuất hiện trong bộ quân phục đã khiến mạng xã hội “dậy sóng”.

Không thua kém anh cả Subeo, cặp song sinh nhà Hồ Ngọc Hà được dạy dỗ tốt, visual khắp mạng xã hội

Không thua kém anh cả Subeo, cặp song sinh nhà Hồ Ngọc Hà được dạy dỗ tốt, visual khắp mạng xã hội

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Mới đây, Subeo gây sốt mạng xã hội bởi chiều cao cùng khí chất hào môn vượt trội. Không chỉ có Subeo, cặp song sinh Lisa - Leon nhà Hồ Ngọc Hà cũng được người hâm mộ yêu mến bởi vẻ ngoài lẫn tính cách đáng yêu.

Xem nhiều

Sau ‘Viết tiếp câu chuyện hoà bình’, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tạo hit mới cùng ca sĩ Duyên Quỳnh

Sau ‘Viết tiếp câu chuyện hoà bình’, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tạo hit mới cùng ca sĩ Duyên Quỳnh

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Chiều 12/8 tại Hà Nội, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh đã có buổi giới thiệu MV mới mang tên “Nguyện thề vì bình yên” đến đông đảo công chúng.

Gia thế nàng hậu quê Cần Thơ thi Miss World: Bố là đại tá, mẹ bác sĩ

Gia thế nàng hậu quê Cần Thơ thi Miss World: Bố là đại tá, mẹ bác sĩ

Giải trí
Có gì đặc biệt ở đôi tất công nghệ Huy Trần chi 10 triệu đồng mua cho con gái

Có gì đặc biệt ở đôi tất công nghệ Huy Trần chi 10 triệu đồng mua cho con gái

Thế giới showbiz
Không thua kém anh cả Subeo, cặp song sinh nhà Hồ Ngọc Hà được dạy dỗ tốt, visual khắp mạng xã hội

Không thua kém anh cả Subeo, cặp song sinh nhà Hồ Ngọc Hà được dạy dỗ tốt, visual khắp mạng xã hội

Giải trí
Nam diễn viên hài đột ngột qua đời ở tuổi 55, nhiều nghệ sĩ bàng hoàng

Nam diễn viên hài đột ngột qua đời ở tuổi 55, nhiều nghệ sĩ bàng hoàng

Câu chuyện văn hóa

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top