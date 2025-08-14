Đỗ Mỹ Linh khoe khoảnh khắc 'hộ tống chủ tịch'

Chồng doanh nhân của Đỗ Mỹ Linh khoe ảnh vợ, fan chỉ ra một điểm chưa tinh tế GĐXH - Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh tiếp tục gây chú ý khi xuất hiện trong loạt hình ảnh đời thường bên chồng là doanh nhân Đỗ Vinh Quang.

Mới đây, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh khiến fan thích thú khi đăng story biểu cảm dễ thương xuất hiện bên chồng - doanh nhân Đỗ Vinh Quang, Chủ tịch CLB Hà Nội. Hoa hậu Việt Nam 2016 vui vẻ gắn thẻ tên chồng kèm trạng thái viết: "Hộ tống chủ tịch đi event".

Trước đó, Đỗ Mỹ Linh cũng đã đăng tải loạt ảnh nét căng khi cùng chồng và con gái Đỗ Tuệ An trên thảm đỏ sự kiện.

Khoảnh khắc dễ thương của Đỗ Mỹ Linh và chồng.

Đỗ Mỹ Linh bất ngờ đăng tải loạt ảnh nét căng khi sánh vai cô cùng chồng - doanh nhân Đỗ Vinh Quang và con gái Đỗ Tuệ An. Trên thảm đỏ, gia đình nhỏ của Chủ tịch CLB Hà Nội và Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh chiếm trọn spotlight.

Đỗ Mỹ Linh lựa chọn chiếc đầm lụa hồng pastel dáng dài, thiết kế tối giản nhưng tinh tế với điểm nhấn thắt nơ ngang eo, khéo léo tôn vóc dáng thon gọn dù đã là mẹ bỉm sữa. Lối trang điểm nhẹ nhàng cùng mái tóc buông thẳng giúp tôn lên gương mặt thanh tú, nụ cười hiền lành của nàng hậu.

Bên cạnh cô, ông xã Đỗ Vinh Quang lịch lãm trong sơ mi trắng, quần tây đen, giữ trọn phong thái doanh nhân trẻ tuổi quyền lực. Cùng với đó, ái nữ nhà cặp đôi cũng chiếm trọn spotlight không thua kém gì bố mẹ nổi tiếng.

Biểu cảm đáng yêu của ái nữ nhà Đỗ Mỹ Linh.

Ở một khung hình khác, Đỗ Mỹ Linh ngồi tại hàng ghế khách mời, chăm chú theo dõi sự kiện. Ở góc máy cận cảnh, nàng hậu càng nổi bật bởi vẻ đẹp dịu dàng, sang trọng. Từng cử chỉ, ánh mắt, nụ cười đều toát lên sự nền nã, đúng chuẩn hình ảnh "nàng dâu hào môn".

Kể từ khi kết hôn với doanh nhân trẻ Đỗ Vinh Quang vào tháng 10/2022 và sinh con gái đầu lòng, Đỗ Mỹ Linh hạn chế tham gia các hoạt động giải trí. Thay vào đó, cô tập trung vào công việc kinh doanh và chăm sóc tổ ấm nhỏ.

Dù không còn xuất hiện dày đặc trên truyền thông, Đỗ Mỹ Linh vẫn giữ được sức hút với công chúng. Bởi hình ảnh một nàng hậu khéo léo, đảm đang và biết giữ gìn cuộc sống riêng tư lại càng khiến khán giả thêm yêu mến.

Ngoài ra, Đỗ Mỹ Linh cũng duy trì được phong độ nhan sắc đáng ngưỡng mộ sau 9 năm đăng quang. Cô lựa chọn phong cách giản dị, thanh lịch nhưng luôn rạng rỡ trong từng bức ảnh. Người đẹp cũng khéo léo chia sẻ cuộc sống đời thường một cách vừa đủ, không phô trương nhưng vẫn tạo được sự kết nối với khán giả.