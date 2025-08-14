Con gái Cường Đô la gây sốt với hình ảnh ngày đầu nhập học trường quốc tế, học phí khoảng 500 triệu/năm
GĐXH - Mới đây, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (Cường Đô la) đã chia sẻ trên trang cá nhân loạt hình ảnh về ngày đầu tiên con gái đến học trường quốc tế.
Trong bài đăng, Cường Đô la viết gửi gắm tình cảm yêu thương đến con gái rượu trong ngày đầu nhập học. Dòng trạng thái ngắn gọn kèm hình ảnh đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Qua những hình ảnh được chia sẻ, Solina xuất hiện trong bộ đồng phục gọn gàng, nở nụ cười rạng rỡ bên ba mẹ. Dù mới 5 tuổi, cô bé đã sở hữu vẻ ngoài đáng yêu, tự tin khi bước vào môi trường học tập mới.
Cường Đô la cùng bà xã Đàm Thu Trang có mặt để đưa con đến trường, đồng hành trong khoảnh khắc quan trọng này. Nhiều bạn bè, người hâm mộ gửi lời chúc mừng, hy vọng Solina sẽ có những trải nghiệm học tập thú vị và bổ ích.
Được biết, ngôi trường con gái Cường Đô la theo học có cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ giáo viên nước ngoài giàu kinh nghiệm và môi trường học tập đa văn hóa.
Theo thông tin công khai, học phí tại đây có thể dao động từ 500 – 600 triệu đồng/năm, chưa bao gồm các khoản phí khác. Việc lựa chọn môi trường này cho con cho thấy vợ chồng Cường Đô la – Đàm Thu Trang rất chú trọng đến việc đầu tư giáo dục, tạo điều kiện tốt nhất để con phát triển toàn diện.
Solina là con gái đầu lòng của Cường Đô la và Đàm Thu Trang, chào đời vào tháng 8/2020. Từ khi còn nhỏ, cô bé đã nhận được nhiều sự chú ý từ công chúng bởi những khoảnh khắc đời thường dễ thương mà ba mẹ chia sẻ.
Cường Đô la nổi tiếng là ông bố yêu chiều con. Dù bận rộn công việc kinh doanh, anh vẫn dành thời gian bên con, đưa con đi du lịch, tham gia nhiều hoạt động vui chơi. Trên mạng xã hội, anh thường xuyên đăng ảnh cùng con gái kèm theo những lời nhắn nhủ đầy yêu thương.
Việc Cường Đô la và Đàm Thu Trang đồng hành cùng con từ những bước đầu tiên cho thấy sự gắn kết gia đình, luôn tạo ra môi trường yêu thương, đồng thời đầu tư tối đa cho sự phát triển của con về trí tuệ, kỹ năng và nhân cách.
Với nền tảng gia đình vững chắc, sự đồng hành của ba mẹ và môi trường học tập hiện đại, nhiều người tin rằng Solina sẽ sớm thích nghi, học hỏi nhanh chóng và phát huy tốt khả năng của mình.
Lặng người khi biết con gái yêu thầm ông chủXem - nghe - đọc - 23 phút trước
GĐXH - Trong tập 21 phim "Cầu vồng ở phía chân trời", cô Tuyết tình cờ biết được con gái đang yêu thầm ông chủ Tuấn.
Đỗ Mỹ Linh khoe khoảnh khắc 'hộ tống chủ tịch'Giải trí - 40 phút trước
GĐXH - Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh khoe khoảnh khắc đáng yêu cùng chồng - doanh nhân Đỗ Vinh Quang - kèm trạng thái: "Hộ tống chủ tịch đi event".
Cựu MC 'Đường lên đỉnh Olympia' suýt không nói được vì bệnh tật, hiện tại có cuộc sống 'nở hoa'Giải trí - 58 phút trước
GĐXH - Vân Hugo từng là MC nổi tiếng qua chương trình "Đường lên đỉnh Olympia' nhưng sau đó cô gặp biến cố về căn bệnh liên quan đến dây thanh quản đến mức suýt mất sự nghiệp. May mắn, cô vượt qua và hiện tại có cuộc sống viên mãn.
Mỹ Anh 'dằn mặt' nữ nhân viên mới của chồngXem - nghe - đọc - 2 giờ trước
GĐXH - Trong tập 3 "Gió ngang khoảng trời xanh", biết nữ nhân viên để ý chồng quá đà, Mỹ Anh lập tức ra tay khiến tất ngả ngỡ ngàng.
Vai trò của Thượng úy Lê Hoàng Hiệp tại Sao nhập ngũ 2025Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Tối 13/8, Sao nhập ngũ 2025 tiếp tục công chiếu tập 2 với tên gọi "Khi đôi chân còn bước", mang đến những trận thi đấu kịch tính, nhiều khoảnh khắc bất ngờ và sự xuất hiện của Thượng úy Lê Hoàng Hiệp khiến khán giả bùng nổ thảo luận.
Chương trình về lực lượng công an lập kỷ lục vượt mốc 1 tỷ lượt xemXem - nghe - đọc - 6 giờ trước
GĐXH - Sau 3 tập phát sóng, “Chiến sĩ quả cảm” không chỉ giữ vững vị trí số một về rating trên VTV3 mà còn tạo “cơn bão”, khi các nội dung gắn hashtag liên quan đã vượt mốc 1 tỷ lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội
Nữ ca sĩ 'Viết tiếp câu chuyện hoà bình' cực khí chất khi vào vai công an: 'Mọi người nghĩ tôi là nữ cảnh sát cơ động biết hát'Giải trí - 8 giờ trước
GĐXH - Duyên Quỳnh tiết lộ, nhìn cảnh cô lăn lộn trên thao trường không ai nghĩ cô là ca sĩ. "Mọi người tưởng tôi là nữ cảnh sát cơ động biết hát", ca sĩ Viết tiếp câu chuyện hoà bình cho biết.
Cuộc sống bí ẩn của nam MC VTV nổi tiếng nhất Việt Nam những năm 2000Câu chuyện văn hóa - 8 giờ trước
Là gương mặt quen thuộc của khán giả truyền hình khi gắn bó với nhiều chương trình nổi tiếng, nhưng nam MC này lại có cuộc sống kín tiếng.
Cha Eun Woo 'hớp hồn' người hâm mộ trong bộ quân phụcGiải trí - 19 giờ trước
GĐXH - Khoảnh khắc đầu tiên Cha Eun Woo xuất hiện trong bộ quân phục đã khiến mạng xã hội “dậy sóng”.
Không thua kém anh cả Subeo, cặp song sinh nhà Hồ Ngọc Hà được dạy dỗ tốt, visual khắp mạng xã hộiGiải trí - 20 giờ trước
GĐXH - Mới đây, Subeo gây sốt mạng xã hội bởi chiều cao cùng khí chất hào môn vượt trội. Không chỉ có Subeo, cặp song sinh Lisa - Leon nhà Hồ Ngọc Hà cũng được người hâm mộ yêu mến bởi vẻ ngoài lẫn tính cách đáng yêu.
Sau ‘Viết tiếp câu chuyện hoà bình’, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tạo hit mới cùng ca sĩ Duyên QuỳnhXem - nghe - đọc
GĐXH - Chiều 12/8 tại Hà Nội, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh đã có buổi giới thiệu MV mới mang tên “Nguyện thề vì bình yên” đến đông đảo công chúng.