Con gái Cường Đô la gây sốt với hình ảnh ngày đầu nhập học trường quốc tế, học phí khoảng 500 triệu/năm

Trong bài đăng, Cường Đô la viết gửi gắm tình cảm yêu thương đến con gái rượu trong ngày đầu nhập học. Dòng trạng thái ngắn gọn kèm hình ảnh đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Qua những hình ảnh được chia sẻ, Solina xuất hiện trong bộ đồng phục gọn gàng, nở nụ cười rạng rỡ bên ba mẹ. Dù mới 5 tuổi, cô bé đã sở hữu vẻ ngoài đáng yêu, tự tin khi bước vào môi trường học tập mới.

Cường Đô la và bà xã Đàm Thu Trang đồng hành cùng con gái trong ngày đầu nhập học.

Cường Đô la cùng bà xã Đàm Thu Trang có mặt để đưa con đến trường, đồng hành trong khoảnh khắc quan trọng này. Nhiều bạn bè, người hâm mộ gửi lời chúc mừng, hy vọng Solina sẽ có những trải nghiệm học tập thú vị và bổ ích.

Con gái rượu được ba Cường Đô la dắt tay đi tham quan trường.

Được biết, ngôi trường con gái Cường Đô la theo học có cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ giáo viên nước ngoài giàu kinh nghiệm và môi trường học tập đa văn hóa.

Bé Solina mặc đồng phục chụp ảnh cùng ba trong khuôn viên trường quốc tế – một trong những ngôi trường có học phí đắt đỏ bậc nhất TP.HCM

Theo thông tin công khai, học phí tại đây có thể dao động từ 500 – 600 triệu đồng/năm, chưa bao gồm các khoản phí khác. Việc lựa chọn môi trường này cho con cho thấy vợ chồng Cường Đô la – Đàm Thu Trang rất chú trọng đến việc đầu tư giáo dục, tạo điều kiện tốt nhất để con phát triển toàn diện.

Solina là con gái đầu lòng của Cường Đô la và Đàm Thu Trang, chào đời vào tháng 8/2020. Từ khi còn nhỏ, cô bé đã nhận được nhiều sự chú ý từ công chúng bởi những khoảnh khắc đời thường dễ thương mà ba mẹ chia sẻ.



Solina đáng yêu với chiếc váy công chúa trong buổi chụp ảnh sinh nhật tuổi lên 5.

Cường Đô la nổi tiếng là ông bố yêu chiều con. Dù bận rộn công việc kinh doanh, anh vẫn dành thời gian bên con, đưa con đi du lịch, tham gia nhiều hoạt động vui chơi. Trên mạng xã hội, anh thường xuyên đăng ảnh cùng con gái kèm theo những lời nhắn nhủ đầy yêu thương.

Cường Đô la - Đàm Thu Trang luôn đồng hành cùng con trong những cột mốc quan trọng.

Việc Cường Đô la và Đàm Thu Trang đồng hành cùng con từ những bước đầu tiên cho thấy sự gắn kết gia đình, luôn tạo ra môi trường yêu thương, đồng thời đầu tư tối đa cho sự phát triển của con về trí tuệ, kỹ năng và nhân cách.

Với nền tảng gia đình vững chắc, sự đồng hành của ba mẹ và môi trường học tập hiện đại, nhiều người tin rằng Solina sẽ sớm thích nghi, học hỏi nhanh chóng và phát huy tốt khả năng của mình.