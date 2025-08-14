Mới nhất
Nam diễn viên đang gây tranh cãi trong phim 'Gió ngang khoảng trời xanh' là ai?

Thứ năm, 20:00 14/08/2025 | Giải trí
GĐXH - Diễn viên Tô Dũng đảm nhận vai Toàn trong phim 'Gió ngang khoảng trời xanh', dù mới chỉ vài tập đầu song vai diễn đã gây nhiều tranh cãi với khán giả.

Nam diễn viên từ chối bố đẻ gây tranh cãi trong 'Những chặng đường bụi bặm', tuổi U40 sau ly hôn hạnh phúc bên bạn diễn xinh đẹp- Ảnh 1.

Diễn viên Tô Dũng sinh năm 1991, được khán giả ví von là "nam thần vai phụ" trong phim giờ vàng VTV. Năm 2012, Tô Dũng tốt nghiệp lớp diễn viên trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội về công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam

Nam diễn viên từ chối bố đẻ gây tranh cãi trong 'Những chặng đường bụi bặm', tuổi U40 sau ly hôn hạnh phúc bên bạn diễn xinh đẹp- Ảnh 2.

Tô Dũng đã tham gia và hoàn thành rất nhiều vai diễn trong các vở kịch của Nhà hát như: "Trong mưa giông thấy nắng", "Đám cưới chuột", "Hồng lâu mộng", "Nguồn sáng trong đời", "Điều còn lại"...

Nam diễn viên từ chối bố đẻ gây tranh cãi trong 'Những chặng đường bụi bặm', tuổi U40 sau ly hôn hạnh phúc bên bạn diễn xinh đẹp- Ảnh 3.

Các tác phẩm truyền hình, điện ảnh đã tham gia: "Mùi cỏ cháy" (2012), "Ma Rừng" (2015), "Bão qua làng" (2014), "Màu của tình yêu" (2015), "Hợp đồng hôn nhân" ( 2016 ), "Lửa Ấm" (2019), "Mùa xuân ở lại" (2020), "Hương vị tình thân" (2021), "Lối về miền hoa" (2022)...

Nam diễn viên từ chối bố đẻ gây tranh cãi trong 'Những chặng đường bụi bặm', tuổi U40 sau ly hôn hạnh phúc bên bạn diễn xinh đẹp- Ảnh 5.

Diễn viên Tô Dũng là gương mặt thân quen với khán giả phim truyền hình Việt Nam, anh thường xuyên xuất hiện trên các bộ phim VTV. Trong đó đáng chú ý là vai diễn trong phim "Hương vị tình thân".

Nam diễn viên từ chối bố đẻ gây tranh cãi trong 'Những chặng đường bụi bặm', tuổi U40 sau ly hôn hạnh phúc bên bạn diễn xinh đẹp- Ảnh 6.

Đại úy Nguyễn Hữu Hào do Tô Dũng đảm nhận trong phim "Đấu trí", và vai diễn "Lối về miền hoa" đã gây được phản ứng tốt với khán giả. Diễn viên Tô Dũng có sự nghiệp diễn xuất khá đa dạng, các vai dù phụ hay chính cũng đều để lại ấn tượng và được nhận xét diễn xuất tốt.

Nam diễn viên từ chối bố đẻ gây tranh cãi trong 'Những chặng đường bụi bặm', tuổi U40 sau ly hôn hạnh phúc bên bạn diễn xinh đẹp- Ảnh 9.

Tại Lễ trao giải thưởng “Cánh diều vàng” 2024, Tô Dũng nhận giải "Nam diễn viên phụ xuất sắc phim truyền hình" cho vai Điền phim "Cuộc đời vẫn đẹp sao". Ngoài giải “Cánh diều vàng” 2024, diễn viên Tô Dũng còn có nhiều giải thưởng điện ảnh, huy chương tại các Liên hoan, Hội diễn và một số bằng khen khác.

Nam diễn viên từ chối bố đẻ gây tranh cãi trong 'Những chặng đường bụi bặm', tuổi U40 sau ly hôn hạnh phúc bên bạn diễn xinh đẹp - Ảnh 7.

Vừa qua, Tô Dũng đã để lại nhiều ấn tượng trong bộ phim "Những chặng đường bụi bặm" phát sóng trên VTV3. Trong phim, Tô Dũng vào vai Hậu - con trai ruột của ông Nhân (NSƯT Võ Hoài Nam).

Nam diễn viên từ chối bố đẻ gây tranh cãi trong 'Những chặng đường bụi bặm', tuổi U40 sau ly hôn hạnh phúc bên bạn diễn xinh đẹp- Ảnh 12.

Tô Dũng ngoài đời cũng là anh chàng kín tiếng, nghiêm túc. Ngoại hình hiền lành, đáng tin khiến anh luôn được giao những vai tử tế nhưng luôn có số phận long đong.

Nam diễn viên từ chối bố đẻ gây tranh cãi trong 'Những chặng đường bụi bặm', tuổi U40 sau ly hôn hạnh phúc bên bạn diễn xinh đẹp- Ảnh 14.

Về đời tư, Tô Dũng kết hôn tháng 3/2018 với Ngọc Anh sau 3 năm yêu nhau. Cả hai có một con trai. Đến năm 2021, nam diễn viên ly hôn. Hiện tại, Tô Dũng đang hẹn hò với Minh Thu - nữ diễn viên trẻ từng đóng chung phim "Cuộc chiến không giới tuyến". Cả hai diễn viên đều thoải mái chia sẻ về nửa kia trên trang cá nhân một cách đầy hạnh phúc và nhận được nhiều sự ủng hộ từ công chúng.

Nam diễn viên từ chối bố đẻ gây tranh cãi trong 'Những chặng đường bụi bặm', tuổi U40 sau ly hôn hạnh phúc bên bạn diễn xinh đẹp - Ảnh 10.

Sau khi phim "Những chặng đường bụi bặm" kết thúc, Tô Dũng tiếp tục góp mặt trong "Gió ngang khoảng trời xanh" - bộ phim đang phát sóng trên kênh VTV3.

Đời thực nam diễn viên đang gây tranh cãi trong phim 'Gió ngang khoảng trời xanh' - Ảnh 11.

Trong "Gió ngang khoảng trời xanh", Tô Dũng vào vai Toàn là chồng của Trúc Lam. Toàn là người đàn ông thực tế, chân thành nhưng khô khan, cục mịch và có phần gia trưởng. Sự vô tâm, không biết cách thể hiện tình cảm của anh là một trong những nguyên nhân chính đẩy cuộc hôn nhân đến bế tắc.

Đời thực nam diễn viên đang gây tranh cãi trong phim 'Gió ngang khoảng trời xanh' - Ảnh 12.

Dù phim mới chỉ phát sóng vài tập, song nhân vật Toàn của Tô Dũng đã bộc lộ những tính cách khiến khán giả gây nhiều tranh cãi. Anh thường xuyên càu nhàu, trách móc về chuyện vợ chi tiêu có phần quá đà, không biết tiết kiệm.

Đời thực nam diễn viên đang gây tranh cãi trong phim 'Gió ngang khoảng trời xanh' - Ảnh 13.

Ngay từ tập đầu tiên, khán giả có phần không hài lòng khi Toàn thường xuyên soi xét hóa đơn mua sắm của vợ.

Nam diễn viên đang gây tranh cãi trong phim 'Gió ngang khoảng trời xanh' là ai? - Ảnh 14.

Bên cạnh đó anh sẵn sàng trách móc vợ với từng khoản chi tiêu, thậm chí còn quy kết vợ "đua đòi" khi mua quà tặng tân gia nhà bạn thân.

Nam diễn viên từ chối bố đẻ gây tranh cãi trong 'Những chặng đường bụi bặm', tuổi U40 sau ly hôn hạnh phúc bên bạn diễn xinh đẹp - Ảnh 11.

Chính sự trách móc của Toàn dẫn dến Trúc Lam cũng phải thốt lên: "Anh lúc nào cũng tiền, tiền".

Đời thực nam diễn viên đang gây tranh cãi trong phim 'Gió ngang khoảng trời xanh' - Ảnh 16.

Cũng chỉ vì chuyện chi tiêu mà hai vợ chồng cãi nhau đến mức Trúc Lam giận rỗi bỏ ra ngoài khỏi nhà và nhận được sự động viên của người bạn thân.

Đời thực nam diễn viên đang gây tranh cãi trong phim 'Gió ngang khoảng trời xanh' - Ảnh 17.

Bên cạnh những ý kiến không hài lòng cũng có nhiều khán giả cho rằng Toàn là người đàn ông biết chăm lo cho gia đình, còn gặp nhiều áp lực trong lo toan kinh tế gia đình, trong khi Trúc Lam lại là người sống hồn nhiên, không làm ra nhiều tiền. Toàn còn chịu nhiều tổn thương vì mẹ vợ hay chê bai, so sánh.

Đời thực nam diễn viên đang gây tranh cãi trong phim 'Gió ngang khoảng trời xanh' - Ảnh 18.

Theo kịch bản phim, cuộc sống hôn nhân với Toàn cộng với áp lực từ gia đình đã khiến Trúc Lam ngột ngạt. Biến cố sảy thai đã trở thành giọt nước tràn ly, đẩy cuộc hôn nhân của cô đến bờ vực tan vỡ.

(Ảnh: VTV, FB nhân vật)

Mỹ Anh "dằn mặt" nữ nhân viên mới của chồngMỹ Anh 'dằn mặt' nữ nhân viên mới của chồng

GĐXH - Trong tập 3 "Gió ngang khoảng trời xanh", biết nữ nhân viên để ý chồng quá đà, Mỹ Anh lập tức ra tay khiến tất ngả ngỡ ngàng.

Thanh Hằng (th)
