Nam diễn viên đang gây tranh cãi trong phim 'Gió ngang khoảng trời xanh' là ai?

Bên cạnh những ý kiến không hài lòng cũng có nhiều khán giả cho rằng Toàn là người đàn ông biết chăm lo cho gia đình, còn gặp nhiều áp lực trong lo toan kinh tế gia đình, trong khi Trúc Lam lại là người sống hồn nhiên, không làm ra nhiều tiền. Toàn còn chịu nhiều tổn thương vì mẹ vợ hay chê bai, so sánh.