Cựu MC 'Đường lên đỉnh Olympia' suýt không nói được vì bệnh tật, hiện tại có cuộc sống 'nở hoa'

Vân Hugo là ai, có cuộc sống ra sao?

Vân Hugo không còn xa lạ với làng giải trí phía Bắc. Cô gái Hà thành sinh năm 1985 là MC của nhiều chương trình trên sóng truyền hình: Đường lên đỉnh Olympia, Chinh Phục, Vietnam's Got Talent, Vì bạn xứng đáng... Vân Hugo cũng tham gia diễn xuất trong một số bộ phim: Nhật ký Vàng Anh, Hoa nở trái mùa, Zippo Mù tạt và em …

Năm 2008, cô kết hôn với ông xã Tường Linh. Cả hai có một con trai. Tuy nhiên chỉ sau 4 năm chung sống cặp đôi đã đường ai nấy đi và Vân Hugo một mình nuôi con.

Vân Hugo là MC Đường lên đỉnh Olympia cách đây nhiều năm. Ảnh: Nguồn internet

Sau sóng gió hôn nhân đầu tiên, Vân Hugo đã quay trở lại với một nguồn năng lượng tích cực hơn trong những năm gần đây. Cuộc đời của Vân Hugo như bước sang một trang mới với hạnh phúc của cuộc hôn nhân thứ 2. Cuộc hôn nhân này Vân Hugo được con trai ủng hộ hết mình.

Vân Hugo từng chia sẻ: "Chồng hiện tại dù là người đến sau nhưng rất yêu thương, hiểu và tôn trọng tôi. Anh ấy nói tôi là một người phụ nữ tốt. Tôi thấy mọi chuyện đang rất ổn và bình yên. Khi gặp anh ấy rồi tôi phát hiện thêm một điều, chìa khóa của hạnh phúc đơn giản là hãy đối xử tốt với bản thân và mọi thứ tốt đẹp sẽ tự nhiên tìm đến".

Luôn nhận được tình yêu thương của chồng nên cuộc sống của Vân Hugo tràn ngập niềm vui. Ngoài việc đóng phim, làm MC, Vân Hugo còn có nhiều dự án kinh doanh. Cô hạnh phúc vì chồng luôn giúp đỡ và hỗ trợ. Vân Hugo chia sẻ về chuyện được yêu: "Tôi nghĩ phụ nữ được yêu lúc nào cũng hạnh phúc, không chỉ phụ nữ mà từ người già đến trẻ em, cứ có tình yêu vào là phơi phới hết".

Vợ chồng MC Vân Hugo. Ảnh: FBNV

Cách đây 2 năm, Vân Hugo sau nhiều lần hoãn cưới, cô đã có được một hôn lễ lần thứ 2 trong không khí sang trọng và ngập tràn hạnh phúc. Người đẹp có cuộc sống gia đình đông thành viên với con chung và con riêng. Nữ MC cũng tiết lộ, trước và sau khi kết hôn, các con riêng của cả hai vợ chồng đều không gọi cả hai là bố hay mẹ mà giữ cách gọi như trước khi kết hôn là bác Cường và cô Vân. Tuy xưng hô như vậy nhưng trong gia đình không hề có khoảng cách nên cả hai không ép các con phải thay đổi cách xưng hô.

Vân Hugo mắc bệnh xơ dây thành quản suýt không nói được

Vân Hugo trong chương trình "Ghế không tựa"đã tiết lộ cô mắc chứng nhược thị và bệnh xơ dây thanh quản

Cụ thể, trong chương trình này, Vân Hugo kể: "Cách đây nhiều năm, tôi từng có thời gian không nói được, đi khám bác sĩ nói rằng mình có vấn đề về dây thanh quản. Thi thoảng nó sẽ nổi lên rất nhiều hạt nhỏ, bám vào dây thanh quản khiến mình không thể nói được. Nếu mổ đi nó sẽ liên tục mọc đi mọc lại, nhưng nếu giữ thì có khả năng... bị câm".

Khi nói về căn bệnh có thể khiến cô mất đi cả sự nghiệp Vân Hugo đã rất nghẹn ngào. May mắn, cô được điều trị kịp thời và đã cải thiện.

Vân Hugo khóc khi kể về căn bệnh của mình trong chương trình "Ghế không tựa". Ảnh: Nguồn internet

Thăm khám bác sĩ thường xuyên và chữa trị theo chỉ định của bác sĩ

Vân Hugo cũng như nhiều bệnh nhân mắc chứng bệnh xơ dây thanh quản khác, cô phải thăm khám theo bác sĩ thường xuyên. Nữ MC cần phải chữa trị theo chỉ định của bác sĩ để bệnh tình thuyên giảm. Nhờ vậy, năm 2022, tình trạng bệnh của cô đã hết, chính Vân Hugo cũng xúc động với kết quả kiểm tra sức khỏe của mình.

Trên trang cá nhân, Vân Hugo thời điểm đó viết: "Hôm nay đi khám tai mũi họng, bác sĩ nói hạt xơ ở thanh quản của mình đã hoàn toàn biến mất, thật kỳ diệu. Chỉ thấy biết ơn cuộc đời vô cùng...".

Vân Hugo đang có hạnh phúc bên chồng doanh nhân. Ảnh: FBNV

Giữ tinh thần thoải mái, nghỉ ngơi, hạn chế nói nhiều

Với MC Vân Hugo, việc bị xơ dây thanh quản có nguy cơ câm là một đòn trí mạng với người đẹp. Thời điểm mắc bệnh, nữ MC cũng rất lo lắng và căng thẳng. Tuy nhiên, sau đó, cô dành thời gian nghỉ ngơi gần một năm và hạn chế nói nhiều để dây thanh quản được phục hồi.

Ngoài ra, được sự động viên của gia đình, Vân Hugo cũng mạnh mẽ hơn trong quá trình đối diện với căn bệnh này. Nhờ vậy, sức khỏe dây thanh quản của cô được phục hồi và cô trở lại công việc một cách nhanh nhất.

Lời khuyên của bác sĩ

BS Hoàng Bá Dũng – Trưởng Khoa Tai Mũi Họng Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cũng đưa những lời khuyên về căn bệnh xơ dây thanh quản. Theo bác sĩ, để phòng ngừa loại bệnh này, cách đơn giản là trong giao tiếp hằng ngày mọi người nên nói vừa phải, nói ít lại (nhất là với những người bị trào ngược dạ dày, viêm amidan mãn tính). Khi phát hiện khàn tiếng thì hạn chế nói lớn, hoặc có thể ngưng nói trong vài hôm. Ngoài ra việc ngủ đúng giờ cũng là cách giúp tăng sức đề kháng, hạn chế hình thành hạt xơ dây thanh quản.

Đối với những người đã bị bệnh và được điều trị, cần có biện pháp phòng ngừa tái phát bằng cách luyện âm để phát âm chuẩn, giảm bớt tác động và tổn thương lên dây thanh. Với những người thường xuyên nói nhiều thì nên dùng các dụng cụ hỗ trợ như micro, loa... Bên cạnh đó, súc miệng bằng nước muối hàng ngày cũng có tác dụng bảo vệ họng, phòng bệnh rất tốt.