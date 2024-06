Chặng cuối "Trạm cứu hộ trái tim", khán giả quan tâm số phận An Nhiên sau khi Nghĩa đi tù

Phim "Trạm cứu hộ trái tim", Nghĩa đi tù, An Nhiên sẽ ra sao? Ảnh: NSX.

Ở diễn biến tập sắp phát sóng vào ngày 3.6, có tình tiết đáng chú ý: Nghĩa (Quang Sự) cuối cùng cũng nhận kết cục xứng đáng khi phải chịu án tù. Sau phiên tòa, Nghĩa khóc khi gặp mẹ, khuyên bà Xinh (NSND Mỹ Uyên) giữ sức khỏe. Tuy nhiên, Nghĩa không nhắn nhủ gì với An Nhiên (Lương Thu Trang), cả hai nhìn nhau bất lực trước khi Nghĩa bị Công an đưa đến trại giam.

Tình tiết này gây chú ý cho khán giả. Nhiều người thắc mắc, liệu Nghĩa có "trở mình" và động thái tiếp theo của An Nhiên là gì? B ộ phim "Trạm cứu hộ trái tim" còn khoảng 9 tập nữa sẽ kết thúc. Ở các diễn biến tiếp theo, khả năng cao sẽ xoay quanh câu chuyện của An Nhiên.

Nhiều khán giả đặt ra các tình huống có thể xảy ra. Trong đó, nhiều ý kiến đồng tình rằng, An Nhiên sẽ nối gót Nghĩa vào tù vì cô phạm tội đồng lõa.

Một số ý kiến khác cho rằng, Nghĩa sẽ nhận hết tội về mình để An Nhiên được an toàn. Bởi cho đến hiện tại, Nghĩa vẫn chưa biết con của An Nhiên không phải con ruột mình. Việc anh nhận hết tội như một cách bảo vệ An Nhiên và con của mình.

Nhưng cũng rất có khả năng, sau khi Nghĩa đi tù, An Nhiên sẽ tìm cách cao chạy xa bay khi ôm theo khối tài sản khủng cô đang nắm giữ.

"Nếu mà phim này Nghĩa vào tù còn tiểu tam An Nhiên không còn thủ đoạn nào nhưng vẫn được nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật thì phim sẽ rất chán" - một khán giả chia sẻ.

"Với bản tính của mình, tôi nghĩ An Nhiên đời nào chịu ngồi yên để Ngân Hà được hạnh phúc hơn mình, thế nên cứ chờ xem hành động tiếp theo của ả và sự trừng phạt thích đáng" - một khán giả khác phân tích.

"Theo dõi nhân vật An Nhiên, tôi thấy với lòng tham của ả, chắc chắn không nằm yên đâu, nhất là khi An Nhiên đã chạm chân lên đỉnh rồi mà còn bị kéo xuống thì còn lâu ả ta mới để yên. Tôi nghĩ An Nhiên sẽ tìm cách đi lấy lại những gì mà ả ta cho rằng là của mình, An Nhiên là người không an phận và cực tham rồi" - khán giả bình luận.