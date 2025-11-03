Cháu ruột đột nhập nhà người thân lấy trộm 7,9 lượng vàng
GĐXH - Lợi dụng lúc người thân đi chợ vắng, Trần Thị Minh Hà lén lút đột nhập vào nhà, lấy trộm 35 chiếc nhẫn, 1 lắc và 1 miếng vàng miếng với tổng cộng khoảng 7,9 lượng vàng.
Ngày 3/11, Công an TP Huế cho biết, trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, bên cạnh việc tham gia hỗ trợ người dân, đơn vị chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.
Cụ thể, ngày 2/11, Công an phường Hương Trà (TP Huế) phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và các lực lượng nghiệp vụ bắt giữ Trần Thị Minh Hà (SN 1979, trú tại TDP Bồ Điền, phường Phong Thái) về hành vi trộm cắp tài sản.
Trước đó, khoảng 19h15 ngày 1/11, Công an phường Hương Trà tiếp nhận tin báo của bà T.T.L. (trú tại TDP Giáp Nhất) về việc bị kẻ gian đột nhập nhà riêng, lấy trộm 35 chiếc nhẫn vàng, 1 lắc vàng và 1 miếng vàng miếng, tổng cộng khoảng 7,9 lượng vàng.
Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ và mời đối tượng nghi vấn về trụ sở làm việc.
Tại cơ quan điều tra, Hà khai nhận do là cháu ruột của bị hại, thường xuyên lui tới nhà nên nắm rõ quy luật sinh hoạt của gia đình. Lợi dụng lúc nạn nhân đi chợ vắng, đối tượng lén lút đột nhập, lấy trộm toàn bộ số vàng nói trên.
Ngoài vụ việc trên, Công an phường An Cựu (TP Huế) cũng xác minh, truy bắt Nguyễn Anh Tuấn Vũ (SN 2008, trú thôn Thanh Dương, xã Phú Vinh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra, ngày 27/10, trong lúc ngồi chơi game tại một quán Internet ở kiệt 44 Hồ Đắc Di, anh L.C.L. (trú tại đường Nguyễn Hoàng, phường Kim Long) cho một thanh niên lạ mượn điện thoại iPhone 16 Plus màu xanh "để gọi cho người thân". Lợi dụng sơ hở, đối tượng chiếm đoạt chiếc điện thoại rồi bỏ trốn.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường An Cựu xác định thủ phạm là Nguyễn Anh Tuấn Vũ, người từng có tiền sự và không có nơi cư trú ổn định. Đối tượng khai nhận bán chiếc điện thoại vừa chiếm đoạt với giá 10 triệu đồng.
Đại tá Hồ Xuân Phương, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế cho biết, đã chỉ đạo các đơn vị chủ động nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp, lừa đảo, lợi dụng thiên tai để hoạt động phạm pháp.
Phạt 3 thanh niên đăng ảnh nhạy cảm của người khác lên nhóm ZaloPháp luật - 3 giờ trước
3 thanh niên ở Đà Nẵng có hành vi chia sẻ hình ảnh nhạy cảm của người khác lên các nhóm Zalo có nhiều thành viên tham gia, vừa bị xử phạt.
Hà Nội: Xử phạt lái xe ôm công nghệ 'kẹp 4' trên đường Trần Duy HưngPháp luật - 13 giờ trước
GĐXH - Từ hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội, Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Hà Nội đã nhanh chóng truy tìm, xác minh và xử phạt nghiêm tài xế xe ôm công nghệ có hành vi chở quá số người, cả người lái và người ngồi trên xe đều không đội mũ bảo hiểm.
Sự thật về cụ bà nhịn đói nhiều ngày giữa mưa lũ ở Đà NẵngPháp luật - 19 giờ trước
Ngày 2/11, Công an xã Xuân Phú (TP Đà Nẵng) đã mời làm việc và lập hồ sơ xử lý một phụ nữ đăng tải thông tin sai sự thật về việc ‘cụ bà nhiều ngày không ăn uống trong mùa lũ’.
Trương Ngọc Ánh có thể đối diện mức án nào trước cáo buộc lừa đảo tài sản?Pháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Theo luật sư, Trương Ngọc Ánh có thể đối diện án phạt nặng nhất 20 năm tù vì lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Mẹ ném con trai 18 tháng tuổi xuống giếng sâu tử vong vì nghĩ "không đủ khả năng nuôi ba con"Pháp luật - 1 ngày trước
Sáng 31/10, khi chỉ có Lê và cháu L. ở nhà, Lê nghĩ mình không đủ khả năng nuôi ba con nên nảy sinh ý định sát hại con để giảm gánh nặng. Sau đó Lê đã ra tay tàn nhẫn.
Hà Nội: Nữ quái dùng 'mỹ nhân kế' lừa tiền bạn trai qua app hẹn hòPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Do nợ nần, Vũ Thị Phương Thảo (SN 1999) đã lập tài khoản ảo trên ứng dụng hẹn hò, mạo danh nhân viên ngân hàng để dụ dỗ "bạn trai", sau khi có thông tin của nạn nhân, Thảo tự ý đăng ký và vay tiền tín dụng, chiếm đoạt tài sản.
Người mẹ ném con trai 18 tháng tuổi xuống giếng sâuPháp luật - 1 ngày trước
Công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra vụ việc bé trai 18 tháng tuổi bị mẹ ruột ném xuống giếng sâu.
Hình ảnh công an khám xét biệt thự sang trọng của Trương Ngọc ÁnhPháp luật - 1 ngày trước
Ngay sau khi khởi tố và bắt tạm giam Trương Ngọc Ánh, Công an TPHCM đã tiến hành khám xét căn biệt thự của nữ diễn viên, người mẫu này.
Trương Ngọc Ánh từng nói gì về chuyện nợ nần trước khi bị bắt tạm giam về hành vi lừa đảo?Pháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Trương Ngọc Ánh đã có những trải lòng về những lùm xùm nợ nần gây ảnh hưởng tiêu cực đến danh tiếng của mình, đặc biệt là vụ bị đối tác kiện ra tòa cách đây ít tháng.
Chủ xe 'tố' ứng dụng VNeTraffic 'nhầm', Cục CSGT tung bằng chứng không thể chối cãiPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Sau khi một tài khoản mạng xã hội đăng bài phủ nhận sở hữu chiếc mô tô bị hiển thị trên ứng dụng VNeTraffic. Cục CSGT đã chỉ đạo đơn vị chức năng tiến hành rà soát dữ liệu hệ thống và tra cứu thực tế “hồ sơ gốc” đang được lưu trữ.
Hoạt động khó tin của Trương Ngọc Ánh trước khi bị bắt tạm giam vì hành vi lừa đảoPháp luật
GĐXH - Điều khó tin là trước khi bị bắt, Trương Ngọc Ánh vẫn cập nhật trang cá nhân thường xuyên, khoe những hình ảnh sang chảnh, hào nhoáng.