Cháu ruột đột nhập nhà người thân lấy trộm 7,9 lượng vàng

Ngày 3/11, Công an TP Huế cho biết, trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, bên cạnh việc tham gia hỗ trợ người dân, đơn vị chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Cụ thể, ngày 2/11, Công an phường Hương Trà (TP Huế) phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và các lực lượng nghiệp vụ bắt giữ Trần Thị Minh Hà (SN 1979, trú tại TDP Bồ Điền, phường Phong Thái) về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Hà tại cơ quan điều tra.

Trước đó, khoảng 19h15 ngày 1/11, Công an phường Hương Trà tiếp nhận tin báo của bà T.T.L. (trú tại TDP Giáp Nhất) về việc bị kẻ gian đột nhập nhà riêng, lấy trộm 35 chiếc nhẫn vàng, 1 lắc vàng và 1 miếng vàng miếng, tổng cộng khoảng 7,9 lượng vàng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ và mời đối tượng nghi vấn về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Hà khai nhận do là cháu ruột của bị hại, thường xuyên lui tới nhà nên nắm rõ quy luật sinh hoạt của gia đình. Lợi dụng lúc nạn nhân đi chợ vắng, đối tượng lén lút đột nhập, lấy trộm toàn bộ số vàng nói trên.

Ngoài vụ việc trên, Công an phường An Cựu (TP Huế) cũng xác minh, truy bắt Nguyễn Anh Tuấn Vũ (SN 2008, trú thôn Thanh Dương, xã Phú Vinh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an lấy lời khai Nguyễn Anh Tuấn Vũ.

Theo điều tra, ngày 27/10, trong lúc ngồi chơi game tại một quán Internet ở kiệt 44 Hồ Đắc Di, anh L.C.L. (trú tại đường Nguyễn Hoàng, phường Kim Long) cho một thanh niên lạ mượn điện thoại iPhone 16 Plus màu xanh "để gọi cho người thân". Lợi dụng sơ hở, đối tượng chiếm đoạt chiếc điện thoại rồi bỏ trốn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường An Cựu xác định thủ phạm là Nguyễn Anh Tuấn Vũ, người từng có tiền sự và không có nơi cư trú ổn định. Đối tượng khai nhận bán chiếc điện thoại vừa chiếm đoạt với giá 10 triệu đồng.

Đại tá Hồ Xuân Phương, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế cho biết, đã chỉ đạo các đơn vị chủ động nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp, lừa đảo, lợi dụng thiên tai để hoạt động phạm pháp.