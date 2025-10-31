Trộm hơn 15 tấn thép ở công trường, nhóm bảo vệ, lái xe, công nhân nhận kết đắng

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 4 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Toàn, Lê Mạnh Hà, Lê Văn Thưởng, Lò Văn Thắng về tội "Trộm cắp tài sản" theo Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Tang vật thu giữ của vụ án. Ảnh: Cơ quan Công an.

Trước đó, vào lúc 21h30 ngày 13/10, trong khi đang tuần tra, Tổ công tác Công an phường Phong Cốc đã phát hiện đối tượng Lê Mạnh Hà (SN 1989, trú tại xã Đại Hoàng, tỉnh Ninh Bình) điều khiển xe cẩu tự hành BKS 35H - 001.xx chở theo 3 bó thép chưa qua sử dụng ra khỏi công trường Công ty TNHH Năng lượng và Linh kiện EV Foxconn Việt Nam (đóng tại khu công nghiệp Bắc Tiền Phong, phường Phong Cốc).

Nhận thấy dấu hiệu nghi vấn, Tổ công tác đã phối hợp với Công an phường Liên Hòa và Ban an toàn của Công ty TNHH Xây dựng ZYF Việt Nam (chủ đầu tư dự án) tiến hành kiểm tra, mời đối tượng Hà về trụ sở Công an phường Phong Cốc để làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Lê Mạnh Hà đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và cung cấp thông tin về đồng phạm, bao gồm: Nguyễn Văn Toàn (SN 1982, Đội trưởng đội bảo vệ công trường), Lê Văn Thưởng (SN 1983, nhân viên bảo vệ) và Lò Văn Thắng (SN 2002, công nhân trong công trường).

Nhóm đối tượng từ trái qua phải: Nguyễn Văn Toàn, Lê Mạnh Hà, Lò Văn Thắng, Lê Văn Thưởng. Ảnh: Cơ quan Công an.

Nhóm đối tượng này đã thống nhất thực hiện 7 vụ trộm cắp vật tư trong khoảng thời gian từ ngày 30/9 đến ngày 13/10/2025, chiếm đoạt tổng cộng 15,210 kg thép các loại, với tổng trị giá hơn 232 triệu đồng, thuộc tài sản của Công ty TNHH Xây dựng ZYF Việt Nam.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.