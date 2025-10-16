Để vàng trong phòng trọ, vợ chồng nạn nhân bị hàng xóm lấy trộm
GĐXH - Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Yên Mỹ nhanh chóng xác định Hồ Thị Hòe là người trộm cắp vàng của vợ chồng anh Đ. Đáng chú ý, đối tượng là người ở cùng dãy trọ với vợ chồng nạn nhân.
Thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, mới đây Công an xã Yên Mỹ nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn và bắt giữ đối tượng sau hơn 3h kể từ khi tiếp nhận tin báo.
Cụ thể, vào lúc 17h ngày 13/10, Công an xã Yên Mỹ (tỉnh Hưng Yên) tiếp nhận đơn trình báo của anh M.C.Đ. (SN 1994, trú tại xã Minh Quang, tỉnh Tuyên Quang) về việc mất tài sản.
Theo trình báo của nạn nhân, vào khoảng 16h cùng ngày, vợ chồng anh M.C.Đ., phát hiện bị mất 2 chiếc nhẫn vàng (4 chỉ) để trong tủ tại phòng trọ (thuộc thôn Đạo Khê, xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) và 150.000 đồng tiền mặt, tổng trị giá tài sản khoảng 45 triệu đồng.
Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Yên Mỹ đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường, tiến hành xác minh, thu thập thông tin, đồng thời phối hợp với quần chúng nhân dân để truy tìm đối tượng.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 20h30 cùng ngày, lực lượng Công an xã đã xác định được đối tượng nghi vấn là Hồ Thị Hòe (SN 2000, ở thôn Thành Công, xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An - là người ở cùng dãy trọ với vợ chồng anh M.C.Đ).
Tại cơ quan Công an, đối tượng Hồ Thị Hòe đã khai nhận hành vi trộm cắp tài sản của mình. Hiện, cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
