Dân số và phát triển

Người đàn ông bị viêm đường tiết niệu tái phát, bác sĩ chỉ rõ nguyên nhân

Thứ ba, 09:46 28/10/2025 | Dân số và phát triển
GĐXH - Bệnh nhân bị hẹp niệu đạo nếu không được can thiệp kịp thời sẽ tiếp tục gây ứ đọng nước tiểu, làm tăng nguy cơ tái phát nhiễm khuẩn đường tiết niệu.

Viêm đường tiết niệu tái phát do hẹp niệu đạo

Bí tiểu, tiểu không hết gây tắc nghẽn, ông Nhân (66 tuổi) phải nhập viện điều trị. Tại đây, bác sĩ phát hiện ông bị nhiễm khuẩn huyết nặng do tắc nghẽn đường tiết niệu. 7 ngày sau, ông xuất viện, nhưng tình trạng nhiễm khuẩn tiếp tục tái phát. Lần này, ông được đưa đến BVĐK Tâm Anh TP.HCM điều trị.

ThS.BS Cao Vĩnh Duy, khoa Tiết niệu, Trung tâm Tiết niệu – Thận học – Nam khoa đã phát hiện người bệnh bị hẹp niệu đạo, nếu không can thiệp kịp thời sẽ tiếp tục gây ứ đọng nước tiểu, làm tăng nguy cơ tái phát nhiễm khuẩn đường tiết niệu, thậm chí dẫn đến nhiễm khuẩn huyết như trước đó.

"Người bệnh bị hẹp cùng lúc hai vị trí gồm ở niệu đạo trước, cách đầu dương vật khoảng 2 cm và một đoạn hẹp ở niệu đạo sau, cần được phẫu thuật 2 trong 1 để tránh trường hợp tái nhiễm khuẩn", bác sĩ Duy nói.

Người đàn ông bị viêm đường tiết niệu tái phát, bác sĩ chỉ rõ nguyên nhân - Ảnh 1.

Ca phẫu thuật tạo hình 2 trong 1 điều trị hẹp niệu đạo cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Ở đoạn hẹp đầu tiên, bác sĩ Duy cùng êkip khoa Tiết niệu xẻ dọc vị trí hẹp, sau đó tách vạt da quy đầu có cuống mạch máu để tái tạo ống niệu đạo cho ông Nhân. 

Với đoạn hẹp thứ hai nằm ở vùng niệu đạo sau, êkip áp dụng kỹ thuật cắt nối tận – tận, tạo một đường mổ qua tầng sinh môn, bóc tách tiếp cận vị trí hẹp và cắt bỏ, sau đó khâu nối hai đầu niệu đạo bình thường lại với nhau.

"Về nguyên tắc, có thể áp dụng kỹ thuật tạo hình cắt nối tận – tận cho cả hai đoạn hẹp. Tuy nhiên, cách làm này tiềm ẩn nguy cơ làm gián đoạn nguồn máu nuôi ở đoạn giữa. Dựa trên kinh nghiệm phẫu thuật, chúng tôi lựa chọn sử dụng vạt da bao quy đầu có cuống mạch máu để tái tạo đoạn hẹp phía trước, nhằm bảo tồn mạch máu nuôi. Sau đó, tiếp tục thực hiện kỹ thuật cắt nối tận – tận ở đoạn hẹp phía sau, giúp đảm bảo lưu thông mạch máu và khả năng phục hồi cho người bệnh tốt hơn", bác sĩ Duy chia sẻ.

Nguyên nhân gây viêm đường tiết niệu

Người đàn ông bị viêm đường tiết niệu tái phát, bác sĩ chỉ rõ nguyên nhân - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Hẹp niệu đạo là tình trạng hẹp bất thường ở niệu đạo, thường do mô sẹo gây ra, dẫn đến các triệu chứng tắc nghẽn đường tiểu. Nguyên nhân gây bệnh do tình trạng viêm niệu đạo mạn tính, bẩm sinh hoặc chấn thương, phẫu thuật gây ra mô sẹo khiến niệu đạo bị hẹp, một số trường hợp vô căn (không rõ nguyên nhân).

Hẹp niệu đạo nếu không được phát hiện, điều trị sớm có thể ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, lâu dài dẫn đến biến chứng như nhiễm khuẩn, sỏi bàng quang, thậm chí tổn thương thận. 

Để ngăn ngừa tình trạng hẹp niệu đạo, bác sĩ lưu ý nam giới cần duy trì lối sống, thói quen sinh hoạt lành mạnh, tránh chấn thương vùng niệu đạo, điều trị kịp thời các bệnh nhiễm khuẩn đường tiểu, đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe định kỳ để kịp thời phát hiện và điều trị bệnh.

Người đàn ông bị viêm đường tiết niệu tái phát, bác sĩ chỉ rõ nguyên nhân - Ảnh 3.Thói quen giúp giảm triệu chứng viêm họng khi trời lạnh: Nên và không nên ăn gì để nhanh khỏi?

GĐXH - Viêm họng có biểu hiện dưới 3 cấp độ: viêm họng đỏ, viêm họng có giả mạc, viêm họng loét. Người bệnh cần chú ý quan sát theo dõi các triệu chứng để từ đó kịp thời phát hiện và điều trị bệnh hiệu quả.


M.H (th)
