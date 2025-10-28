Người đàn ông bị viêm đường tiết niệu tái phát, bác sĩ chỉ rõ nguyên nhân
GĐXH - Bệnh nhân bị hẹp niệu đạo nếu không được can thiệp kịp thời sẽ tiếp tục gây ứ đọng nước tiểu, làm tăng nguy cơ tái phát nhiễm khuẩn đường tiết niệu.
Viêm đường tiết niệu tái phát do hẹp niệu đạo
Bí tiểu, tiểu không hết gây tắc nghẽn, ông Nhân (66 tuổi) phải nhập viện điều trị. Tại đây, bác sĩ phát hiện ông bị nhiễm khuẩn huyết nặng do tắc nghẽn đường tiết niệu. 7 ngày sau, ông xuất viện, nhưng tình trạng nhiễm khuẩn tiếp tục tái phát. Lần này, ông được đưa đến BVĐK Tâm Anh TP.HCM điều trị.
ThS.BS Cao Vĩnh Duy, khoa Tiết niệu, Trung tâm Tiết niệu – Thận học – Nam khoa đã phát hiện người bệnh bị hẹp niệu đạo, nếu không can thiệp kịp thời sẽ tiếp tục gây ứ đọng nước tiểu, làm tăng nguy cơ tái phát nhiễm khuẩn đường tiết niệu, thậm chí dẫn đến nhiễm khuẩn huyết như trước đó.
"Người bệnh bị hẹp cùng lúc hai vị trí gồm ở niệu đạo trước, cách đầu dương vật khoảng 2 cm và một đoạn hẹp ở niệu đạo sau, cần được phẫu thuật 2 trong 1 để tránh trường hợp tái nhiễm khuẩn", bác sĩ Duy nói.
Ở đoạn hẹp đầu tiên, bác sĩ Duy cùng êkip khoa Tiết niệu xẻ dọc vị trí hẹp, sau đó tách vạt da quy đầu có cuống mạch máu để tái tạo ống niệu đạo cho ông Nhân.
Với đoạn hẹp thứ hai nằm ở vùng niệu đạo sau, êkip áp dụng kỹ thuật cắt nối tận – tận, tạo một đường mổ qua tầng sinh môn, bóc tách tiếp cận vị trí hẹp và cắt bỏ, sau đó khâu nối hai đầu niệu đạo bình thường lại với nhau.
"Về nguyên tắc, có thể áp dụng kỹ thuật tạo hình cắt nối tận – tận cho cả hai đoạn hẹp. Tuy nhiên, cách làm này tiềm ẩn nguy cơ làm gián đoạn nguồn máu nuôi ở đoạn giữa. Dựa trên kinh nghiệm phẫu thuật, chúng tôi lựa chọn sử dụng vạt da bao quy đầu có cuống mạch máu để tái tạo đoạn hẹp phía trước, nhằm bảo tồn mạch máu nuôi. Sau đó, tiếp tục thực hiện kỹ thuật cắt nối tận – tận ở đoạn hẹp phía sau, giúp đảm bảo lưu thông mạch máu và khả năng phục hồi cho người bệnh tốt hơn", bác sĩ Duy chia sẻ.
Nguyên nhân gây viêm đường tiết niệu
Hẹp niệu đạo là tình trạng hẹp bất thường ở niệu đạo, thường do mô sẹo gây ra, dẫn đến các triệu chứng tắc nghẽn đường tiểu. Nguyên nhân gây bệnh do tình trạng viêm niệu đạo mạn tính, bẩm sinh hoặc chấn thương, phẫu thuật gây ra mô sẹo khiến niệu đạo bị hẹp, một số trường hợp vô căn (không rõ nguyên nhân).
Hẹp niệu đạo nếu không được phát hiện, điều trị sớm có thể ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, lâu dài dẫn đến biến chứng như nhiễm khuẩn, sỏi bàng quang, thậm chí tổn thương thận.
Để ngăn ngừa tình trạng hẹp niệu đạo, bác sĩ lưu ý nam giới cần duy trì lối sống, thói quen sinh hoạt lành mạnh, tránh chấn thương vùng niệu đạo, điều trị kịp thời các bệnh nhiễm khuẩn đường tiểu, đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe định kỳ để kịp thời phát hiện và điều trị bệnh.
Người phụ nữ hiếm muộn được bác sĩ khuyên giảm cân để mang thai: Kết quả bất ngờDân số và phát triển - 1 ngày trước
GĐXH - Dựa trên nguyện vọng giảm cân để được làm mẹ, bác sĩ đã xây dựng liệu trình giảm cân an toàn, đảm bảo sức khỏe cho chị Hiền.
8 loại đồ uống tự làm hỗ trợ thận và đường tiết niệu khỏe mạnhDân số và phát triển - 2 ngày trước
Thận là cơ quan quan trọng trong cơ thể, có nhiệm vụ lọc bỏ chất thải, cân bằng nước và điện giải, đồng thời duy trì huyết áp ổn định. Để bảo vệ và tăng cường chức năng của thận, việc bổ sung những loại đồ uống tự nhiên, dễ làm tại nhà là một lựa chọn an toàn và hiệu quả.
Dây rốn thắt nút có đẻ thường được không?Dân số và phát triển - 3 ngày trước
Dây rốn thắt nút là một tình trạng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Mặc dù vẫn có thể sinh thường an toàn nhưng đòi hỏi phải được theo dõi rất chặt chẽ bởi các bác sĩ chuyên khoa có nhiều kinh nghiệm.
Người phụ nữ 51 tuổi thoát khỏi u buồng trứng đường kính 6cm nhờ làm việc nàyDân số và phát triển - 4 ngày trước
GĐXH - Các bác sĩ đã cắt bỏ khối u buồng trứng bằng phương pháp phẫu thuật nội soi qua đường âm đạo, giúp người bệnh không sẹo, rất ít đau và hồi phục sau mổ nhanh chóng.
21 năm mang hình thể nữ nhưng đi khám tá hỏa phát hiện giới tính namDân số và phát triển - 5 ngày trước
GĐXH - Tại bệnh viện, kết quả xét nghiệm cho thấy bộ nhiễm sắc thể 46,XY giới tính di truyền là nam. Chụp cộng hưởng từ (MRI) xác định hai tinh hoàn nằm trong ống bẹn, không có tử cung và buồng trứng.
Dấu hiệu bị đục thủy tinh thể ở người già rất dễ bị bỏ quaDân số và phát triển - 5 ngày trước
GĐXH - Người bệnh bị đục thủy thinh thể nặng đến viện khám mắt trong tình trạng hai mắt mờ nhòe, nhìn kém, thấy mọi vật đều bị ám vàng, sai lệch màu sắc so với thực tế.
10 lý do khiến chị em dễ tăng cân trong thời kỳ mãn kinhDân số và phát triển - 5 ngày trước
Phụ nữ trung niên, đặc biệt trong giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh, dễ tăng cân là do sự kết hợp phức tạp của nhiều yếu tố sinh học, nội tiết tố và lối sống.
Hoàn thiện hồ sơ Dự thảo Luật Dân số, sẵn sàng trình tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XVDân số và phát triển - 6 ngày trước
Phạm vi điều chỉnh của dự án Luật Dân số gồm: Duy trì mức sinh thay thế; giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh; thích ứng với già hóa dân số, dân số già; nâng cao chất lượng dân số; truyền thông, vận động, giáo dục về dân số; các điều kiện bảo đảm thực hiện công tác dân số...
10 năm, người phụ nữ Hà Nội mổ đẻ đến 5 lầnDân số và phát triển - 6 ngày trước
GĐXH - Khi mang thai lần 5, sản phụ được phát hiện rau tiền đạo trung tâm và rau cài răng lược xâm lấn sâu vào tử cung, một tình trạng vô cùng nguy hiểm, đặc biệt ở sản phụ có nhiều vết mổ cũ.
Lan tỏa thông điệp 'Là con gái để tỏa sáng'Dân số và phát triển - 6 ngày trước
GĐXH - Hội thi "Là con gái để tỏa sáng" năm 2025 do Sở Y tế Nghệ An phối hợp tổ chức tại xã Quỳ Hợp tạo nên không khí sôi nổi, ý nghĩa, giúp nữ sinh thể hiện tài năng, trí tuệ và hiểu biết về dân số, sức khỏe sinh sản vị thành niên.
Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hônDân số và phát triển
GĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.