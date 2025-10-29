Phụ nữ mắc u xơ tử cung: Đừng chịu đựng khi có dấu hiệu này
GĐXH - Khối u xơ tử cung khổng lồ, kích thước gần 30cm được lấy ra khỏi cơ thể bệnh nhân sau thời gian dài chịu cảm giác nặng bụng và đau tức vùng hạ vị.
Bệnh nhân T.H.V. (48 tuổi) sau thời gian dài chịu đựng cảm giác nặng bụng và đau tức vùng bụng, bà nhập viện trong tình trạng bụng to bất thường, đau tức và khó chịu vùng hạ vị. Qua thăm khám lâm sàng, bác sĩ phát hiện ổ bụng căng lớn, sờ thấy khối u chiếm toàn bộ ổ bụng.
Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) cho thấy khối u xơ đa thùy kéo dài từ vùng hạ vị lên đến tận mũi ức, chèn ép bàng quang, đại tràng và làm biến dạng toàn bộ cấu trúc vùng chậu. Bệnh nhân có tiền sử mổ u xơ tử cung từ nhiều năm trước.
Bác sĩ nhận định, đây là trường hợp u xơ tử cung kích thước lớn, tăng sinh mạch máu nhiều và có nguy cơ biến chứng cao.
Ê-kíp phẫu thuật do TS.BS. Trịnh Hồng Hạnh - Phó Trưởng khoa Phụ sản, phối hợp cùng Khoa Ngoại Tổng hợp, BVĐK An Sinh, trực tiếp tiến hành phẫu thuật mổ mở cắt hoàn toàn tử cung. Trong quá trình mổ, các bác sĩ phải gỡ dính nhiều vị trí giữa khối u với mạc nối lớn, đại tràng ngang và dạ dày, đồng thời kiểm soát chảy máu tỉ mỉ để bảo tồn các tạng lân cận.
Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, được kiểm soát tốt chảy máu, không gây tổn thương các cơ quan xung quanh.
Sau phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định, có thể ăn nhẹ và vận động sớm. Hiện sức khỏe bệnh nhân tiến triển tốt, vết mổ khô, không biến chứng và được xuất viện sau 3 ngày phẫu thuật.
Theo các bác sĩ, việc phát hiện và điều trị sớm u xơ tử cung đóng vai trò quan trọng, giúp hạn chế biến chứng và bảo tồn chức năng sinh sản. Phụ nữ nên khám phụ khoa định kỳ, đặc biệt khi có dấu hiệu bất thường như rong kinh, đau vùng hạ vị, bụng to nhanh hoặc rối loạn tiểu tiện.
