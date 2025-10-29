Mới nhất
Dân số và phát triển

Phụ nữ mắc u xơ tử cung: Đừng chịu đựng khi có dấu hiệu này

Thứ tư, 09:08 29/10/2025 | Dân số và phát triển
GĐXH - Khối u xơ tử cung khổng lồ, kích thước gần 30cm được lấy ra khỏi cơ thể bệnh nhân sau thời gian dài chịu cảm giác nặng bụng và đau tức vùng hạ vị.

Bệnh nhân T.H.V. (48 tuổi) sau thời gian dài chịu đựng cảm giác nặng bụng và đau tức vùng bụng, bà nhập viện trong tình trạng bụng to bất thường, đau tức và khó chịu vùng hạ vị. Qua thăm khám lâm sàng, bác sĩ phát hiện ổ bụng căng lớn, sờ thấy khối u chiếm toàn bộ ổ bụng.

Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) cho thấy khối u xơ đa thùy kéo dài từ vùng hạ vị lên đến tận mũi ức, chèn ép bàng quang, đại tràng và làm biến dạng toàn bộ cấu trúc vùng chậu. Bệnh nhân có tiền sử mổ u xơ tử cung từ nhiều năm trước.

Bác sĩ nhận định, đây là trường hợp u xơ tử cung kích thước lớn, tăng sinh mạch máu nhiều và có nguy cơ biến chứng cao.

Phụ nữ mắc u xơ tử cung: Đừng chịu đựng khi có dấu hiệu này - Ảnh 1.

Khối u xơ tử cung kích thước khoảng 28x26x9,5 cm, nặng hơn 4,5 kg. Ảnh: BVCC

Ê-kíp phẫu thuật do TS.BS. Trịnh Hồng Hạnh - Phó Trưởng khoa Phụ sản, phối hợp cùng Khoa Ngoại Tổng hợp, BVĐK An Sinh, trực tiếp tiến hành phẫu thuật mổ mở cắt hoàn toàn tử cung. Trong quá trình mổ, các bác sĩ phải gỡ dính nhiều vị trí giữa khối u với mạc nối lớn, đại tràng ngang và dạ dày, đồng thời kiểm soát chảy máu tỉ mỉ để bảo tồn các tạng lân cận.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, được kiểm soát tốt chảy máu, không gây tổn thương các cơ quan xung quanh. 

Sau phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định, có thể ăn nhẹ và vận động sớm. Hiện sức khỏe bệnh nhân tiến triển tốt, vết mổ khô, không biến chứng và được xuất viện sau 3 ngày phẫu thuật.

Theo các bác sĩ, việc phát hiện và điều trị sớm u xơ tử cung đóng vai trò quan trọng, giúp hạn chế biến chứng và bảo tồn chức năng sinh sản. Phụ nữ nên khám phụ khoa định kỳ, đặc biệt khi có dấu hiệu bất thường như rong kinh, đau vùng hạ vị, bụng to nhanh hoặc rối loạn tiểu tiện.

Phẫu thuật cứu sản phụ 45 tuổi bị vỡ u xơ tử cung hiếm gặp khi mang thai 29 tuần ở Ninh BìnhPhẫu thuật cứu sản phụ 45 tuổi bị vỡ u xơ tử cung hiếm gặp khi mang thai 29 tuần ở Ninh Bình

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình bảo tồn tử cung, cứu sống mẹ con sản phụ trong ca bệnh hiếm gặp có tỉ lệ dưới 1% trên thế giới..

M.H (th)
Cách phòng ngừa bệnh viêm họng cấp lúc giao mùa đơn giản mà hiệu quả nhất

Cách phòng ngừa bệnh viêm họng cấp lúc giao mùa đơn giản mà hiệu quả nhất

Người phụ nữ ở Hà Nội nhập viện vì viêm gan cấp thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Người phụ nữ ở Hà Nội nhập viện vì viêm gan cấp thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Người phụ nữ 34 tuổi ở Quảng Ninh nhập viện gấp vì biến chứng nguy hiểm của u tuyến thượng thận

Người phụ nữ 34 tuổi ở Quảng Ninh nhập viện gấp vì biến chứng nguy hiểm của u tuyến thượng thận

Đau bụng, sụt cân nhanh, người đàn ông phải cắt túi mật thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Đau bụng, sụt cân nhanh, người đàn ông phải cắt túi mật thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Người đàn ông Quảng Ninh phải nhập viện sau khi tự pha nước muối để nhỏ mắt

Người đàn ông Quảng Ninh phải nhập viện sau khi tự pha nước muối để nhỏ mắt

Người đàn ông bị viêm đường tiết niệu tái phát, bác sĩ chỉ rõ nguyên nhân

Người đàn ông bị viêm đường tiết niệu tái phát, bác sĩ chỉ rõ nguyên nhân

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân bị hẹp niệu đạo nếu không được can thiệp kịp thời sẽ tiếp tục gây ứ đọng nước tiểu, làm tăng nguy cơ tái phát nhiễm khuẩn đường tiết niệu.

Người phụ nữ hiếm muộn được bác sĩ khuyên giảm cân để mang thai: Kết quả bất ngờ

Người phụ nữ hiếm muộn được bác sĩ khuyên giảm cân để mang thai: Kết quả bất ngờ

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Dựa trên nguyện vọng giảm cân để được làm mẹ, bác sĩ đã xây dựng liệu trình giảm cân an toàn, đảm bảo sức khỏe cho chị Hiền.

8 loại đồ uống tự làm hỗ trợ thận và đường tiết niệu khỏe mạnh

8 loại đồ uống tự làm hỗ trợ thận và đường tiết niệu khỏe mạnh

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Thận là cơ quan quan trọng trong cơ thể, có nhiệm vụ lọc bỏ chất thải, cân bằng nước và điện giải, đồng thời duy trì huyết áp ổn định. Để bảo vệ và tăng cường chức năng của thận, việc bổ sung những loại đồ uống tự nhiên, dễ làm tại nhà là một lựa chọn an toàn và hiệu quả.

Dây rốn thắt nút có đẻ thường được không?

Dây rốn thắt nút có đẻ thường được không?

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Dây rốn thắt nút là một tình trạng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Mặc dù vẫn có thể sinh thường an toàn nhưng đòi hỏi phải được theo dõi rất chặt chẽ bởi các bác sĩ chuyên khoa có nhiều kinh nghiệm.

Người phụ nữ 51 tuổi thoát khỏi u buồng trứng đường kính 6cm nhờ làm việc này

Người phụ nữ 51 tuổi thoát khỏi u buồng trứng đường kính 6cm nhờ làm việc này

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ đã cắt bỏ khối u buồng trứng bằng phương pháp phẫu thuật nội soi qua đường âm đạo, giúp người bệnh không sẹo, rất ít đau và hồi phục sau mổ nhanh chóng.

21 năm mang hình thể nữ nhưng đi khám tá hỏa phát hiện giới tính nam

21 năm mang hình thể nữ nhưng đi khám tá hỏa phát hiện giới tính nam

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

GĐXH - Tại bệnh viện, kết quả xét nghiệm cho thấy bộ nhiễm sắc thể 46,XY giới tính di truyền là nam. Chụp cộng hưởng từ (MRI) xác định hai tinh hoàn nằm trong ống bẹn, không có tử cung và buồng trứng.

Dấu hiệu bị đục thủy tinh thể ở người già rất dễ bị bỏ qua

Dấu hiệu bị đục thủy tinh thể ở người già rất dễ bị bỏ qua

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

GĐXH - Người bệnh bị đục thủy thinh thể nặng đến viện khám mắt trong tình trạng hai mắt mờ nhòe, nhìn kém, thấy mọi vật đều bị ám vàng, sai lệch màu sắc so với thực tế.

10 lý do khiến chị em dễ tăng cân trong thời kỳ mãn kinh

10 lý do khiến chị em dễ tăng cân trong thời kỳ mãn kinh

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Phụ nữ trung niên, đặc biệt trong giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh, dễ tăng cân là do sự kết hợp phức tạp của nhiều yếu tố sinh học, nội tiết tố và lối sống.

Hoàn thiện hồ sơ Dự thảo Luật Dân số, sẵn sàng trình tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV

Hoàn thiện hồ sơ Dự thảo Luật Dân số, sẵn sàng trình tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Phạm vi điều chỉnh của dự án Luật Dân số gồm: Duy trì mức sinh thay thế; giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh; thích ứng với già hóa dân số, dân số già; nâng cao chất lượng dân số; truyền thông, vận động, giáo dục về dân số; các điều kiện bảo đảm thực hiện công tác dân số...

10 năm, người phụ nữ Hà Nội mổ đẻ đến 5 lần

10 năm, người phụ nữ Hà Nội mổ đẻ đến 5 lần

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Khi mang thai lần 5, sản phụ được phát hiện rau tiền đạo trung tâm và rau cài răng lược xâm lấn sâu vào tử cung, một tình trạng vô cùng nguy hiểm, đặc biệt ở sản phụ có nhiều vết mổ cũ.

Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn

Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn

Dân số và phát triển

GĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.

10 năm, người phụ nữ Hà Nội mổ đẻ đến 5 lần

10 năm, người phụ nữ Hà Nội mổ đẻ đến 5 lần

Dân số và phát triển
21 năm mang hình thể nữ nhưng đi khám tá hỏa phát hiện giới tính nam

21 năm mang hình thể nữ nhưng đi khám tá hỏa phát hiện giới tính nam

Dân số và phát triển
TP Hải Phòng: Đạt mức sinh thay thế và duy trì nhiều năm

TP Hải Phòng: Đạt mức sinh thay thế và duy trì nhiều năm

Dân số và phát triển
Báo động nguyên nhân người dân ở Đồng bằng Sông Cửu Long “chưa giàu đã già”

Báo động nguyên nhân người dân ở Đồng bằng Sông Cửu Long “chưa giàu đã già”

Đường lối - Chính sách

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn "giadinh.suckhoedoisong.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

