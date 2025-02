Cherry rẻ không ngờ bán khắp nơi, giá chỉ 120 -130 nghìn đồng/kg

1 thùng 5 kg giá 500-700 nghìn đồng, giá lẻ 120-150 nghìn đồng/kg, bao giòn ngọt, bao kiểm tra, miễn ship… là những lời rao bán cherry ngọt ngào trên chợ mạng, thậm chí khách mua lẻ nửa kg cũng được miễn phí ship hay khách ăn ít vài lạng cũng được cửa hàng chấp nhận chia nhỏ theo yêu cầu.

Dạo các nền tảng mạng xã hội từ facebook, zalo, đâu đâu cũng bán cherry với giá rẻ. Hai hình thức rao bán giống nhau là "giải cứu cherry Chile” và “không giải cứu ai cả nhưng cherry đang mùa rộ nên có giá tốt”.

Cherry đang tràn ngập thị trường từ siêu thị đến các chợ, với giá nhiều nơi chỉ 120-130 nghìn đồng/kg. (Ảnh: FB M.Cầu)

Với loại được rao là "giải cứu", giá mội thùng 5kg là 589-599 nghìn đồng, giá bán lẻ 130 nghìn đồng/kg, hoặc hộp 2,5kg có giá được cho là "có 1 không 2" chỉ 300 nghìn đồng. Thậm chí không ít nơi bán giá 500 nghìn đồng/thùng 5kg.

Với loại được rao là loại hàng không giải cứu, giá mỗi hộp 2,5kg được bán 399 nghìn đồng, bán lẻ khoảng 160 nghìn đồng/kg.

Không chỉ chợ mạng mà các siêu thị, hàng trái cây ở nhiều chợ tại TP.HCM cũng liên tục hạ giá cherry từ trước Tết Ất Tỵ đến nay.

Tại chợ Bà Chiểu (Bình Thạnh), các quầy trái cây đang bán cherry với giá chỉ từ 120.000 - 150.000 đồng/kg, loại trái lớn, cứng, cuống tươi xanh cũng chỉ có giá cao nhất 180 nghìn đồng/kg.

Anh Thành, chủ một cửa hàng trong nhà lồng chợ, cho biết bình thường loại trái cây này anh luôn bán lẻ ở mức 500.000 - 600.000 đồng/kg, và chỉ bán số lượng vừa phải, vì khách bình dân không ai dám bỏ tiền mua ăn. Tuy nhiên từ Tết đến giờ, giá giảm đến mấy lần nên anh mạnh dạn nhập số lượng lớn để bán.

Tiểu thương này cũng cho biết loại trái cây từng rất đắt tiền này những ngày gần đây còn được bày tràn ra các tuyến đường xung quanh chợ để khách đi ngang tiện mua, với giá chỉ nhỉnh hơn 100 nghìn đồng/kg.

Tại các hệ thống siêu thị như MM Mega Market, Co.opmart, Tops market... cherry giá rẻ cũng đang "lấn át" ở khu vực trái cây nhập khẩu từ thời điểm Rằm tháng Chạp đến nay. Tại Tops market, GO!, giá cherry Chile (loại size 26-28mm) đang được bán 189.000 đồng/kg.

Từ trước Tết Ất Tỵ đến nay, các hệ thống siêu thị lớn cũng liên tục bán cherry với giá rẻ chưa từng có. (Ảnh: H. Linh)

Sát Tết, một loạt nhà bán lẻ lớn cũng tổ chức Lễ hội cherry Chile và bán loại trái cây này chỉ quanh mức 189-199 nghìn đồng/kg.

Theo thông tin từ Saigon Co.op, thời điểm 14-28/1/2025 (tức 15-29 tháng Chạp), các siêu thị thuộc hệ thống Saigon Co.op đã tổ chức lễ hội cherry nhập khẩu từ Chile, bán cherry giá 199.000 đồng/kg, thấp hơn 20-30% so với thị trường và ước tiêu thụ khoảng 100 tấn. Riêng ngày đầu mở bán, đã có hơn 20 tấn cherry được tiêu thụ.

Lý do giá cherry rẻ chưa từng có được các điểm bán cho rằng cherry Chile, loại đang bán chủ yếu tại Việt Nam hiện nay có sản lượng nhập về dồi dào. Một phần lý do là thị trường Trung Quốc đang siết chặt kiểm soát chất lượng nên các nhà nhập khẩu phải chuyển hướng sang các thị trường khác, trong đó có Việt Nam.

Ngoài ra, sự cố tàu chở 1.300 container cherry gặp sự cố một tháng trước, khiến lượng lớn cherry này không kịp nhập về Trung Quốc tiêu thụ dịp Tết, nên đã đưa sang các thị truờng khác tiêu thụ, trong đó có Việt Nam.

Một số điểm bán trái cây nhỏ phải tạm dừng nhập loại cherry Úc và New Zealand vì không cạnh tranh được. (Ảnh minh họa: P. Minh)

Tuy nhiên theo chị Huỳnh Thảo, một đầu mối nhập khẩu trái cây ở Gò Vấp, cherry trên thị trường đang có nhiều mức giá, nhiều loại hàng, chất lượng cũng không giống nhau. Loại giá rẻ 120-150 nghìn đồng/kg ngoài size nhỏ thì trái khá mềm, héo, rụng cuống, không còn giòn, ngọt. Ngay cả cherry Chile, loại trái to, giòn thì giá không dưới 400 nghìn đồng/kg vì chi phí nhập, chi phí kho lạnh rất lớn. Khách mua loại giá rẻ phải cẩn thận xem nguồn gốc xuất xứ, hạn sử dụng...

Ngoài ra, thị trường hiện nay đang có cherry Úc và New Zealand, với giá 500-550 nghìn đồng/kg, khách quen mua sẽ chấp nhận mức giá này vì "tiền nào của đó". Tuy nhiên, do cherry giá rẻ đang tràn ngập thị trường nên chị đang phải tạm dừng nhập các dòng cherry Úc và New Zealand, vì không cạnh tranh được.

Ông Nguyễn Xuân Hải - Tổng Giám đốc Klever Fruit, cũng cho biết giá cherry nhập khẩu dao động tùy thuộc vào từng loại, vùng trồng và thời điểm thu hoạch. Như cherry New Zealand hiện nay phải vận chuyển trực tiếp bằng máy bay về Việt Nam, nên giá không thể rẻ, giá bán lẻ không dưới 500 nghìn đồng/kg.