ESG++: 'Tấm hộ chiếu xanh' đưa Vinhomes Green Paradise trở thành siêu đô thị đáng sống, đáng tự hào

Vinhomes Green Paradise - Hình mẫu ESG++ của kỷ nguyên đô thị tái sinh

Khi thế giới bước vào kỷ nguyên đô thị xanh, tái sinh và bền vững, Việt Nam cũng đang đánh dấu bước tiến lớn trên bản đồ toàn cầu bằng sự xuất hiện của Vinhomes Green Paradise tại Cần Giờ. Siêu đô thị tiên phong áp dụng triết lý ESG++, mô hình phát triển nơi con người, thiên nhiên và công nghệ cộng sinh trong cùng một nhịp sống hài hòa.

ESG++: "Tấm hộ chiếu xanh" của thời đại mới

Khi nhân loại bước vào thời kỳ phát triển bền vững, "đô thị xanh" không còn chỉ là trồng nhiều cây hay giảm phát thải, mà là một cấp độ cao hơn là đô thị tái sinh (Regenerative City), nơi không chỉ bảo vệ mà còn phục hồi thiên nhiên, tái tạo năng lượng và đa dạng sinh học.

Triết lý ESG++, phiên bản nâng cấp của ESG truyền thống, ra đời từ đó, bổ sung thêm 2 trụ cột là Regeneration (Tái sinh) và Resilience (Thích ứng). PGS.TS.KTS. Hoàng Mạnh Nguyên, Chủ tịch Viện Khoa học Công nghệ Đô thị xanh nhấn mạnh, đô thị tái sinh không phải là một "khối bê tông biết thở", mà là một cơ thể sống thực thụ. Trong cơ thể ấy, thiên nhiên là lá phổi, công nghệ là hệ thần kinh, quản trị là trái tim và cộng đồng cư dân là linh hồn. Hạ tầng, con người và tự nhiên không đối kháng mà cộng sinh, hỗ trợ lẫn nhau, làm giàu cho nhau.

Trên thế giới, những đô thị như Hammarby Sjöstad (Thụy Điển), Civita (Mỹ) hay King's Cross (Anh) đã chứng minh sức mạnh của mô hình này: môi trường trong lành hơn, cộng đồng cư dân hạnh phúc và thịnh vượng hơn, thương hiệu đô thị mạnh hơn và giá trị bất động sản tăng trưởng ổn định qua thời gian.

Costa Smeralda (Ý) là hình mẫu cho đô thị nghỉ dưỡng ESG hàng đầu trên thế giới.

Và nay, Việt Nam chính thức bước vào cuộc đua phát triển đô thị bền vững toàn cầu với Vinhomes Green Paradise - siêu đô thị tiên phong theo chuẩn ESG++, tựa lưng vào khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ được UNESCO công nhận.

Biểu tượng của Việt Nam trong kỷ nguyên đô thị ESG++

Tại Vinhomes Green Paradise, thiên nhiên không chỉ là bối cảnh mà là trung tâm của quy hoạch. Với mật độ xây dựng chỉ khoảng 16%, phần lớn diện tích được dành cho cây xanh, mặt nước, hành lang sinh thái và không gian công cộng, dự án kiến tạo một môi trường sống trong lành và một vùng đất di sản cho thế hệ mai sau. Mỗi tòa nhà, tuyến phố đều được quy hoạch để hòa vào cảnh quan tự nhiên, giảm thiểu can thiệp và phục hồi hệ sinh thái ven biển.

Chưa hết, Vinhomes Green Paradise được vận hành bằng hệ thống công nghệ thông minh toàn diện, ứng dụng IoT, AI và Big Data trong quản lý năng lượng, giao thông, nước sạch, rác thải… đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe như BREEAM Communities. Siêu đô thị cũng tiên phong sử dụng 100% năng lượng tái tạo từ nguồn điện gió ngoài khơi cách bờ 20km.

Không chỉ tận hưởng môi trường trong lành, mỗi cư dân tại đây sẽ là một "đại sứ xanh", cùng tham gia các hoạt động trồng rừng, tái chế rác thải, gìn giữ hệ sinh thái rừng, biển, để biến nơi mình sống trở thành một phần của quá trình tái sinh tự nhiên.

ESG++ không chỉ giúp nâng chuẩn sống, mà còn đưa Vinhomes Green Paradise trở thành điểm đến quốc tế của du lịch xanh và đầu tư bền vững.

Trên nền tảng hạ tầng xanh và công nghệ thông minh, Vinhomes Green Paradise kiến tạo một hệ sinh thái sống toàn diện. Cư dân được tận hưởng hệ thống y tế, giáo dục, thương mại, văn hóa, giải trí đẳng cấp quốc tế. Những công trình biểu tượng như nhà hát Sóng Xanh (Blue Waves Theatre) rộng 7ha, biển hồ Paradise Lagoon hơn 800ha, hai sân golf do huyền thoại Tiger Woods và Robert Trent Jones thiết kế, tổ hợp khách sạn 7.000 phòng và cảng du thuyền quốc tế 5 sao… đều được quy hoạch theo chuẩn xanh, hài hòa với tự nhiên, đưa nơi đây thành điểm đến quốc tế của du lịch bền vững.

Đặc biệt, Vin New Horizon - mô hình dịch vụ và đô thị hưu trí, dưỡng lão cao cấp đầu tiên tại Việt Nam tại Vinhomes Green Paradise sẽ mở ra lựa chọn an cư, nghỉ dưỡng mới cho người cao tuổi, đồng thời xây dựng một cộng đồng đa thế hệ bền vững.

Không chỉ tạo nên một biểu tượng đô thị xanh, sinh thái, tái sinh hàng đầu thế giới, Vinhomes Green Paradise còn là bệ phóng tăng trưởng cho Cần Giờ - vùng đất sở hữu địa thế "rừng vàng, biển bạc" nhưng nhiều chục năm chưa được khai thác xứng tầm. Khi đi vào vận hành, hệ sinh thái du lịch, thương mại, văn hóa, nghỉ dưỡng tại đây dự kiến sẽ thu hút khoảng 40 triệu lượt du khách mỗi năm, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động và thúc đẩy dịch chuyển cơ cấu kinh tế dịch vụ của TP.HCM.

Ở tầm nhìn dài hạn, Vinhomes Green Paradise còn tạo giá trị cộng hưởng giúp tài sản gia tăng bền vững. Từng căn biệt thự, nhà phố,... đều được xem như "tài sản xanh" của tương lai, khi giá trị không chỉ đến từ vị trí, mà từ triết lý sống hài hòa cùng tự nhiên cũng như vị thế khác biệt của chủ sở hữu.

Vinhomes Green Paradise đưa những “kỳ quan” độc đáo lần đầu hiện diện tại một đô thị sống.

Vinhomes Green Paradise đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong tư duy phát triển đô thị Việt Nam, từ việc "xây nhà" sang "xây tương lai". Không chỉ là nơi ở, đây còn là biểu tượng cho một triết lý sống mới, nơi mỗi con người được tận hưởng thiên nhiên, đồng thời trở thành một phần của hành trình tái sinh trái đất.

Nếu Singapore có Marina Bay và Dubai có The Palm, thì Cần Giờ với Vinhomes Green Paradise đang dần định hình vị thế "thiên đường xanh" của châu Á, biểu tượng của Việt Nam trong kỷ nguyên đô thị ESG++.

