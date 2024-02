Chị em thi nhau chia sẻ ‘cành củi khô’ bung nở hoa trắng xóa vào đúng ngày Tết, báo hiệu một năm ấm no, căng tràn lộc lá

Bí quyết chọn và chăm sóc tuyết mai bung nở đúng dịp Tết 2024

Đối với những người đã có kinh nghiệm chơi hoa tuyết mai thì rất dễ để phân biệt và chọn được loại đảm bảo sẽ nở theo ý của gia chủ. Còn những người chưa có nhiều kinh nghiệm thì bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn 'tip' chọn tuyết mai 'chuẩn không cần chỉnh'.

Theo chị Thanh Nhài (Quảng Ninh ) chia sẻ, tuyết mai có 2 loại là tuyết mai vườn và tuyết mai rừng. Tùy sở thích của mỗi người mà chọn loại mình yêu thích để trưng trong nhà. Dưới đây là một số điểm phân biệt giữa 2 loại hoa này để bạn có thể nắm được và có sự lựa chọn cho riêng mình.

Tuyết mai là một trong những loại hoa được nhiều gia đình ưa chuộng cắm trong dịp Tết.

Về đặc điểm: Tuyết mai vườn cành ngắn hơn tuyết mai rừng, hoa to hơn, nở sớm, nhiều lá, nụ và nở dày hơn so với tuyết mai rừng. Bên cạnh đó, lá tuyết mai vườn tròn nhỏ xanh đậm chứ không xanh non như tuyết mai rừng. Mới mua về các cành đều có lá xanh và mắt hoa sẵn trên cành, thân màu nâu nhạt pha ánh xanh chứ không nâu sậm như tuyết mai rừng.

Về độ bền: Hoa tuyết mai vườn tươi trong khoảng 2 tuần (ít hơn tuyết mai rừng 1 tuần), thời điểm đẹp nhất từ ngày thứ 7 đến ngày thứ 12. Muốn nở đẹp nhất và không bị rụng cánh đúng 3 ngày Tết âm lịch thì tầm 23-25 tháng 12 âm lịch là mọi người mua hoa về cắm.

Cách chọn tuyết mai vườn: Chọn bó lá xanh, dày mắt hoa, rũ nhẹ cả bó không bị rụng lá thì 100% là hàng sẽ nở đẹp. Mắt hoa càng dầy thì hoa nở càng nhiều. Nếu dưỡng tốt, hoa nở sẽ đạt đến độ trắng dày đặc kín từ gốc tới ngọn trông như những bông tuyết trắng rất thích mắt.

Bình tuyết mai vườn (phía trước) và bình tuyết mai rừng (phía sau) khoe sắc cùng nhau, mỗi loại đều mang cho mình một vẻ đẹp riêng.

Cách dưỡng hoa tuyết mai: Hoa mua về cắt hết những cành nhỏ còn bám ở gốc, cắt chéo và chẻ gốc tầm 5-7cm để đảm bảo việc hút nước lên hoa một cách tốt nhất. Mỗi ngày phun ẩm vào toàn bộ bề mặt cành hoa 1-2 lần sáng, tối tuỳ vào độ ẩm của thời tiết.

"Tuyết mai là thân gỗ nên việc thay nước không cần thường xuyên, cắm sau 1 tuần tôi rửa sạch gốc và thay nước một lần duy nhất (cắt gốc và chẻ gốc cao thêm), khi hoa đã nở không nên thay nước để tránh việc rụng cánh hoa. Trong bình nước tuyết mai tôi có pha gói dưỡng hoa và luôn có thêm vài giọt dầu rửa bát để nước cắm lâu cũng không lên mùi hôi", chị Nhài bật mí.

Gói dưỡng hoa mọi người có thể dễ dàng mua ngoài thị trường.

Một số hình ảnh tuyết mai bung nở trắng xóa đúng dịp Tết 2024

Một bình tuyết mai vườn có thể tươi trong 2 tuần.

Bình hoa nở ngày thứ 9, lúc này hoa căng cánh điểm xuyến lá xanh tươi trông mơn mởn rất thích mắt.

Tuyết mai vườn sẵn nụ lá, cành lại ngắn hơn tuyết mai rừng nên chăm nở cũng nhanh hơn tuyết mai rừng.

Nếu chăm sóc hoa đúng cách, hoa sẽ nở đúng ngày theo mong muốn của gia chủ.

Hoa nở trắng xóa từ gốc tới ngọn, ai nhìn cũng thích mê.

Màu xanh của lá và trắng của hoa tương đối cân bằng nhau.

Hàng ngày phun sương cho hoa từ 1-2 lần để cung cấp đủ độ ẩm.

Hoa của tuyết mai vườn bông nở to hơn tuyết mai rừng.

Bình tuyết mai vườn sau 1 đêm lên bình mới có ít bông nở trắng lưa thưa như này. Mọi người nhớ cắt chéo và chẻ gốc 5-7cm cho hoa hút nước nở đều.

Bó tuyết mai vườn khi ngày đầu tiên mua sẽ có lá xanh, mắt hoa dày, cành không màu nâu sậm như tuyết mai rừng, (chú ý tránh lựa phải bó chỉ có lá xanh, tuyết mai sẽ không nở hoa).



Tuyết mai lá xanh tươi, mắt nụ dày và rũ nhẹ có ít lá hoa bị rụng là bó tuyết mai vườn chuẩn, đảm bảo nở trắng sau 1 tuần cắm.