Lịch cấm đường tại Hà Nội từ 25/10 đến 26/10 mới nhất

Thứ sáu, 16:57 24/10/2025 | Thời sự
GĐXH - Công an Hà Nội sẽ tạm cấm đường và phân luồng giao thông trong hai ngày 25 - 26/10, để phục vụ Lễ ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng cùng các sự kiện bên lề.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội, trong các ngày từ 25/10 đến 26/10/2025, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (số 2 Đại lộ Thăng Long, phường Từ Liêm) diễn ra Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng và các sự kiện bên lề.

Theo đó, Công an TP Hà Nội thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện như sau:

Thời gian tổ chức tạm cấm, hạn chế phương tiện:

- Từ 06h00' đến 22h00' ngày 25/10/2025;

- Từ 06h00' đến 16h00' ngày 26/10/2025.

Lịch cấm đường tại Hà Nội từ 25/10 đến 26/10 mới nhất - Ảnh 1.

Lực lượng CSGT bảo đảm TTATGT tại Trung tâm hội nghị Quốc gia. Ảnh: CATP Hà Nội

Các tuyến đường tạm cấm, hạn chế phương tiện:

Tạm cấm đối với các xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên, xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng Công an, Quân đội và các phương tiện ưu tiên khác theo quy định của pháp luật) và hạn chế đối với các phương tiện tham gia giao thông khác hoạt động trên một số tuyến đường: Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Phạm Hùng (từ Mễ Trì đến Đại lộ Thăng Long), Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, Vành đai III trên cao (từ Hồ Tùng Mậu đến cầu Thanh Trì và ngược lại), Đường gom Đại lộ Thăng Long (từ Phạm Hùng đến cầu vượt Tỉnh lộ 70).

Trong thời gian trên, Công an thành phố Hà Nội tổ chức hướng đi cho các phương tiện vòng, tránh khu vực tạm cấm, hạn chế phương tiện như sau:

- Các phương tiện từ các tỉnh phía Đông (Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh...) đi các tỉnh phía Bắc, Tây, Tây Bắc (Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang,...) di chuyển theo tuyến: cầu Thanh Trì - cao tốc Hà Nội, Bắc Giang - Quốc lộ 18 - đi các tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên,... và ngược lại; hoặc các phương tiện từ các tỉnh phía Đông (Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh...) đi các tỉnh phía Tây, Tây Bắc (Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên,...) di chuyển theo tuyến: cầu Thanh Trì - Đỗ Mười - Ngọc Hồi - Phan Trọng Tuệ - Cầu Bươu - Phúc La - Lê Trọng Tấn - Quốc lộ 6 - đi các tỉnh Phú Thọ, Sơn La... và ngược lại.

- Các phương tiện từ hướng đường Võ Văn Kiệt, cầu Thăng Long đi hướng Đại lộ Thăng Long: đi theo tuyến Phạm Văn Đồng - Hồ Tùng Mậu - Cầu Diễn - Quốc lộ 32 - Tỉnh lộ 70 - đi Đại lộ Thăng Long và ngược lại.

Đối với các tuyến đường và phương tiện khác, chấp hành theo quy định về hoạt động của các phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội và các văn bản điều chỉnh khác của cơ quan có thẩm quyền.

Công an TP Hà Nội yêu cầu tất cả Nhân dân và các phương tiện tham gia giao thông tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ và theo hướng dẫn, phân luồng của lực lượng chức năng; khi gặp các xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ phải khẩn trương chuyển hướng vào các đường ngang, điểm giao cắt gần nhất theo hướng dẫn của lực lượng chức năng để nhường đường cho đoàn xe ưu tiên.

Đề nghị Sở Xây dựng: Căn cứ vào thông báo phân luồng giao thông, chỉ đạo các đơn vị chức năng điều chỉnh lộ trình các tuyến xe khách, hạn chế hoạt động trên các tuyến đường theo nội dung thông báo.

Chi tiết lịch cấm đường ở Hà Nội từ 22h ngày 1/9 để phục vụ diễu binh, diễu hànhChi tiết lịch cấm đường ở Hà Nội từ 22h ngày 1/9 để phục vụ diễu binh, diễu hành

Công an Hà Nội thông báo phương án phân luồng giao thông nhằm bảo đảm an toàn, trật tự và phục vụ các hoạt động Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Lịch cấm đường phục vụ diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9 mới nhấtLịch cấm đường phục vụ diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9 mới nhất

GĐXH - Dưới đây là chi tiết lịch cấm đường phục vụ diễu binh Quốc khánh 2/9 mới nhất.

L.Vũ (th)
