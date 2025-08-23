Chiêm ngưỡng sản phẩm gốm sứ được phủ vàng 24k độc đáo
GĐXH - Những sản phẩm gốm được phủ vàng nano 24k độc đáo đang gây chú ý tại Không gian văn hóa di sản gốm sứ Nason của Tiến sĩ Lê Duy Hảo.
Tối 22/8, Tổ chức Trái tim người lính và cựu chiến binh Lê Duy Hảo tổ chức giới thiệu Không gian văn hóa di sản gốm sứ Nason.
Tại sự kiện, Tiến sĩ Lê Duy Hảo đã được Hội Di sản Văn hóa Việt Nam trao Bằng chứng nhận Không gian di sản văn hóa - khu trưng bày và giới thiệu sản phẩm gốm sứ tâm linh Nason. Đây là dấu mốc quan trọng trong hành trình hơn một thập kỷ ông miệt mài nghiên cứu, sáng tạo và khẳng định thương hiệu gốm sứ Việt Nam.
Cựu chiến binh, Kỷ lục gia Lê Duy Hảo sinh năm Kỷ Hợi 1959 tại xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy (cũ) của tỉnh Phú Thọ. Năm 18 tuổi, Lê Duy Hảo nhập ngũ, trực tiếp chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên (Hà Giang) trong đội hình Lữ đoàn Công binh 543, Quân khu 2. Sau hơn 11 năm trong quân ngũ với quân hàm Thượng úy, ông phục viên, trở về quê hương, bắt đầu hành trình lập nghiệp đầy gian nan.
Không gian văn hóa di sản gốm sứ NASON trưng bày những tác phẩm được tạo tác từ quá trình nghiên cứu, sáng tạo bền bỉ, miệt mài của Kỷ lục gia thế giới, cựu chiến binh Lê Duy Hảo.
Mang trong mình khát vọng cống hiến, từ năm 2010, ông bắt tay vào khởi nghiệp gốm sứ. Tự học nghề, mời nghệ nhân giỏi về Đào Xá, trực tiếp tham gia hầu hết công đoạn sản xuất - từ tạo mẫu, vẽ trang trí, pha men, dựng lò đến đốt lò, ông kiên trì ghi chép, thử nghiệm, điều chỉnh từng chi tiết kỹ thuật. Trên diện tích gần 30ha được tỉnh cấp phép, hình ảnh người cựu chiến binh ngày ngày cần mẫn khảo sát, thử nghiệm đã trở nên quen thuộc với người dân địa phương.
Với quyết tâm tìm lối đi riêng, ông đã đưa chữ "duyên", chữ "giác" vào sản phẩm gốm sứ vẽ vàng, chế tác từ tinh thể thạch anh. Qua quá trình nung luyện ở nhiệt độ cao, từ 1.300°C đến gần 2.000°C, dòng gốm độc đáo chính thức ra đời, mang tên Gốm sứ tâm linh Nason.
Theo Tiến sĩ Lê Duy Hảo, sự khác biệt của gốm Nason nằm ở thành phần tinh thể thạch anh và kỹ thuật nung luyện đặc biệt, tạo nên hiệu ứng màu sắc độc đáo. Không ngừng sáng tạo, ông tiếp tục ứng dụng công nghệ phủ vàng nano 24K, nâng cao giá trị và chất lượng sản phẩm, đưa gốm Nason vươn tầm thị trường trong và ngoài nước.
Năm 2018, gốm sứ Nason được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) và Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) công nhận là dòng gốm sứ có tỷ lệ thạch anh cao nhất Việt Nam và thế giới.
Một năm sau, ông được Viện Đại học Kỷ lục thế giới trao bằng Tiến sĩ danh dự, ghi nhận những cống hiến trong lĩnh vực sáng tạo. Mới đây, Trung tâm Giám định và Chứng thực Bản quyền tác giả số Việt Nam tiếp tục cấp chứng nhận bản quyền cho "Quy trình vẽ và phủ vàng nano trên gốm sứ tâm linh Nason" – một bước khẳng định mới cho dòng gốm này.
Cùng với những thành tựu cá nhân, Tiến sĩ Lê Duy Hảo đã chính thức ra mắt Không gian văn hóa – di sản gốm sứ tâm linh Nason. Đây là địa chỉ để công chúng tìm hiểu về nghề gốm truyền thống trong diện mạo mới, gắn liền với giá trị tâm linh, văn hóa Việt Nam.
Không gian Văn hóa Di sản Gốm sứ Tâm linh NASON tại 132 phố Lạc Nghiệp, phường Bạch Mai, TP. Hà Nội. Không gian mở cửa miễn phí, sẽ giúp công chúng hiểu sâu sắc hơn về nguyên liệu, kỹ thuật chế tác gốm sứ, về những dòng sản phẩm hoàn hảo, những kiệt tác nghệ thuật hiếm thấy, từ đó lan tỏa những hình đẹp về gốm sứ NASON tới cộng đồng xã hội.
'Gia đình Haha', 'Vietnam's Next Top Model', 'Chiến sĩ quả cảm' hứa hẹn 'bùng nổ' cuối tuần nàyXem - nghe - đọc - 2 giờ trước
GĐXH - Chương trình "Gia đình Haha", "Chiến sĩ quả cảm", "Vietnam's Next Top Model" với nhiều nội dung hấp dẫn sẽ lên sóng VTV trong hai ngày cuối tuần này.
NSND Như Quỳnh, Tiểu đội trưởng Tạ phim 'Mưa đỏ' góp mặt trong MV 'Nỗi đau giữa hòa bình' của Hòa MinzyXem - nghe - đọc - 5 giờ trước
GĐXH - Hòa Minzy mời diễn viên Phương Nam (vai chồng), người thủ vai Tạ - đội trưởng Tiểu đội 1 trong Mưa đỏ và NSND Như Quỳnh (vai mẹ) vào MV Nỗi đau giữa hòa bình. Những phân cảnh của NSND tại hiện trường khiến nhiều người không kìm được nước mắt.
Bị đuổi việc, Oanh quát mắng bé Bắp và chủ động chia tay TuấnXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 24 "Cầu vồng ở phía chân trời", sau hàng loạt điều tồi tệ xảy với Oanh nên cô cho chị Ngà nghỉ việc vì không đủ khả năng trả lương và chủ động chia tay Tuấn.
Việt Nam chính thức có kênh truyền hình đối ngoại quốc gia phủ sóng toàn cầuXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Vietnam Today – Cửa sổ nhìn về Việt Nam, là kênh truyền hình đối ngoại đầu tiên của Việt Nam, chính thức lên sóng từ ngày 7/9/2025. Vietnam Today phát sóng 24/7 bằng tiếng Anh, ứng dụng công nghệ cung cấp phụ đề đa ngôn ngữ, phù hợp với từng quốc gia và vùng lãnh thổ nơi kênh được truyền dẫn.
Người dân yêu cầu làm rõ nguyên nhân cá chết hàng loạt, lãnh đạo xã tìm cách né tránhXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 15 "Có anh, nơi ấy bình yên", xuất hiện hàng loạt tin đồn về trại lợn, mỏ đá và tố cáo khiến ông Chủ tịch xã Thứ lao đao.
Xem cầu truyền hình chính luận - nghệ thuật 'Thời cơ vàng' diễn ra tối nay 22/8 tại Hà Nội, Huế và TP.HCMXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Chương trình cầu truyền hình "Thời cơ vàng" sẽ được truyền hình trực tiếp vào tối nay trên kênh VTV1 từ ba điểm cầu Hà Nội, Huế và TP.HCM.
Oanh suy sụp vì thua lỗ, chồng cũ giành lại quyền nuôi conXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 23 "Cầu vồng ở phía chân trời", Oanh đối diện với khó khăn khi thua lỗ cổ phiếu, cùng với đó là sức ép đòi nuôi con từ chồng cũ.
VTV Đặc biệt với câu chuyện 'Hạt giống hạnh phúc' từ đất nước CubaXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Bộ phim tài liệu "Hạt giống hạnh phúc" của VTV tái hiện hành trình đưa giống lúa Việt Nam đến Cuba, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai quốc gia.
Chủ tịch xã Thứ tìm cách 'lo lót' giữ ghế sau sáp nhậpXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Trong tập 15 "Có anh, nơi ấy bình yên", nhiều chuyện xảy ra khiến tình hình trong xã căng thẳng, trong khi ông Chủ tịch xã Thứ tìm mọi cách để lo giữ ghế sau khi sáp nhập.
Giọng ca 10X từng giành HCV âm nhạc quốc tế trình làng MV 'Truyền thống Việt Nam'Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Mới đây, ca sĩ Dương Minh Quý (SN 2001) ra mắt MV đầu tay mang tên "Truyền thống Việt Nam" như lời tri ân của thế hệ trẻ dành cho cha ông nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Giữa lúc bất hòa với chồng, Trúc Lam va phải 'phi công'Xem - nghe - đọc
GĐXH - Trong tập 6 "Gió ngang khoảng trời xanh", vợ chồng Trúc Lam vẫn chưa tìm được tiếng nói chung về việc có bầu thì bất ngờ xuất hiện "người thứ 3" xen vào.