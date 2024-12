Chính thức từ 1/7/2025, người nộp thuế sẽ thực hiện nghĩa vụ thuế qua mã số định danh

Mã số thuế được biết đến là một dãy số, chữ cái hoặc ký tự được cấp bởi cơ quan quản lý thuế, theo quy định của Luật quản lý thuế cho người nộp thuế. Theo luật hiện hành, người nộp thuế, cơ quan quản lý thuế, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác khi thực hiện các nghĩa vụ thuế sẽ thực hiện sử dụng qua mã số thuế.

Tuy nhiên, theo Thông tư 86/2024/TT-BTC Bộ Tài chính vừa ban hành, thay thế Thông tư 105/2020, quy định về đăng ký thuế, áp dụng từ ngày 6/2/2025, theo đó về đăng ký thuế, mã số thuế do cơ quan thuế cấp cho cá nhân, hộ gia đình, hộ kinh doanh sẽ được sử dụng đến hết ngày 30/6/2025.

Như vậy, kể từ ngày 1/7/2025, số định danh cá nhân do Bộ Công an cấp sẽ được sử dụng thay thế mã số thuế đối với cá nhân, hộ gia đình, hộ kinh doanh. Đối với doanh nghiệp và tổ chức, mã số thuế do cơ quan thuế cấp vẫn được sử dụng.

Số định danh cá nhân của công dân Việt Nam do Bộ Công an cấp theo quy định của pháp luật về căn cước là dãy số tự nhiên, gồm 12 chữ số được sử dụng thay cho mã số thuế của người nộp thuế là cá nhân, người phụ thuộc. Thông tư này nhằm đồng bộ hóa dữ liệu quản lý thuế với hệ thống thông tin quốc gia về dân cư, tạo thuận lợi cho việc tra cứu, quản lý và giám sát thuế hiệu quả hơn.