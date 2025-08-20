Lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 20-24/8/2025: Hàng loạt khách hàng bị cắt điện liên tục trong ngày để sửa chữa, bảo dưỡng lưới điện
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Đồng Nai sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Đồng Nai
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đồng Nai (lịch cắt điện Đồng Nai) từ 20-24/8/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 20-24/8/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 20-24/8/2025
Lịch cúp điện Trấn Biên
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
20/08/2025 07:30:00
20/08/2025 09:30:00
(Mất điện một phần P.Biên Hòa – Khu vực P.Hóa An cũ)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
20/08/2025 09:45:00
20/08/2025 11:45:00
(Mất điện một phần P.Biên Hòa – Khu vực P.Hóa An cũ)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
20/08/2025 13:30:00
20/08/2025 15:30:00
(Mất điện một phần P.Biên Hòa – Khu vực P.Hóa An cũ)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
21/08/2025 07:30:00
21/08/2025 09:30:00
(Mất điện một phần P.Biên Hòa – Khu vực P.Hóa An cũ)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
21/08/2025 08:00:00
21/08/2025 14:00:00
(Mất điện một phần P.Tam Hiệp)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
21/08/2025 09:00:00
21/08/2025 12:00:00
(Mất điện Bảo hiểm Xã hội tỉnh Đồng Nai)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
21/08/2025 09:45:00
21/08/2025 11:45:00
(Mất điện một phần P.Biên Hòa – Khu vực P.Hóa An cũ)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
21/08/2025 13:30:00
21/08/2025 15:30:00
(Mất điện một phần P.Biên Hòa – Khu vực P.Hóa An cũ)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/08/2025 07:30:00
22/08/2025 09:30:00
(Mất điện một phần P.Biên Hòa – Khu vực P.Tân Hạnh cũ)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/08/2025 07:30:00
22/08/2025 17:00:00
(Mất điện một phần P.Biên Hòa)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/08/2025 07:30:00
22/08/2025 17:00:00
(Mất điện một phần Quan Âm Tu viện - P.Biên Hòa)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/08/2025 09:45:00
22/08/2025 11:45:00
(Mất điện một phần P.Biên Hòa – Khu vực P.Tân Hạnh cũ)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/08/2025 13:00:00
22/08/2025 16:30:00
(Mất điện một phần P.Tam Hiệp)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/08/2025 13:00:00
22/08/2025 16:30:00
(Đang nhận nguồn MC 484 Thamyco) (Mất điện Hộ Kinh doanh Trần Văn Ban - P.Tam Hiệp)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Dầu Giây
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
22/08/2025 07:30:00
22/08/2025 09:45:00
Một phần Ấp Hưng Nghĩa - xã Dầu Giây
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/08/2025 09:45:00
22/08/2025 11:45:00
Một phần Ấp Hưng Nhơn - xã Dầu Giây
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/08/2025 12:45:00
22/08/2025 14:15:00
Một phần Ấp Đông Bắc - xã Gia Kiệm
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Trị An
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
23/08/2025 08:00:00
23/08/2025 13:00:00
Một phần ấp 6, xã Tân An (xã Vĩnh Tân cũ)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Long Khánh
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
20/08/2025 08:00:00
20/08/2025 11:30:00
- Mất điện khách hàng Mai Công Luận 2.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
20/08/2025 08:00:00
20/08/2025 11:30:00
- Mất điện khách hàng Mai Công Luận 1.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
21/08/2025 08:00:00
21/08/2025 11:30:00
- Mất điện khách hàng DreamLand, Quyên Khanh Thịnh.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/08/2025 08:00:00
24/08/2025 11:30:00
- Mất điện khách hàng Công ty EVERWELL.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/08/2025 08:00:00
24/08/2025 11:30:00
- Mất điện khách hàng Minh Huy 2
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/08/2025 11:00:00
24/08/2025 13:30:00
- Mất điện khách hàng Văn phòng Công ty Văn phòng ATAD
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Xuân Lộc
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
20/08/2025 08:30:00
20/08/2025 11:00:00
Một phần ấp Thọ Hòa Xuân Thọ- xã Xuân Lộc.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
20/08/2025 13:30:00
20/08/2025 16:00:00
Một phần ấp Thọ Hòa Xuân Thọ- xã Xuân Lộc.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
21/08/2025 08:00:00
21/08/2025 10:30:00
- Khu vực ấp 2 và một phần ấp 3 Xuân Hòa xã Xuân Hòa (đường vô Soocbabuông); - Các trạm khách hàng Trại Cai nghiện Xuân Hòa, Cơ Sở Phan Thành Tâm, Cơ Sở Phan Thành Tâm 2, Cơ sở Hồ Sơn Tư, Khổ qua rừng Xuân Hòa, Trại gà Vi Cẩm Tú, Phạm Tấn Phong, Cường Thuận IDICO, Công ty Nguyễn Thiên Phúc, Cty Thức Uống Gạo, Công Ty Cổ Phần Eastwood Energy - xã Xuân Hòa.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
21/08/2025 13:00:00
21/08/2025 16:30:00
Một phần các ấp 6, 8 Xuân Bắc - xã Xuân Bắc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
21/08/2025 14:00:00
21/08/2025 16:30:00
Một phần các ấp 2, 2A - Xuân Hưng xã Xuân Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/08/2025 08:00:00
22/08/2025 12:00:00
Một phần ấp Bình Tân Xuân Phú - xã Xuân Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/08/2025 13:30:00
22/08/2025 16:30:00
Một phần ấp Tân Hưng - xã Xuân Thành và một phần ấp Gia Hòa Xuân Trường - xã Xuân Lộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/08/2025 08:30:00
23/08/2025 11:30:00
Một phần ấp 2B Xuân Bắc - xã Xuân Bắc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/08/2025 06:30:00
24/08/2025 15:30:00
Một phần khu 8 - xã Xuân Lộc và một phần ấp Tân Tiến - xã Xuân Lộc (đường Nguyễn Thị Minh Khai)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/08/2025 08:30:00
24/08/2025 11:30:00
Một phần ấp Bảo Định, Chiến Thắng - xã Xuân Định
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Định Quán
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
20/08/2025 10:45:00
20/08/2025 13:00:00
Ấp 8 - xã Thanh Sơn.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Long Thành
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
21/08/2025 07:30:00
21/08/2025 17:00:00
Tỉnh Đồng Nai: Một phần xã Xuân Đường (xã Cẩm Đường cũ)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
21/08/2025 08:00:00
21/08/2025 10:00:00
Tỉnh Đồng Nai: Phụ tải Công ty Hempel – KCN Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/08/2025 06:00:00
22/08/2025 17:00:00
Tỉnh Đồng Nai: Một phần phường Long Hưng (xã Long Hưng và một phần phường An Hòa cũ)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
24/08/2025 08:00:00
24/08/2025 11:00:00
Tỉnh Đồng Nai: Phụ tải Công ty Cadivi Đồng Nai, Công ty Năng lượng Gelex Ninh Thuận – KCN Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/08/2025 10:45:00
24/08/2025 14:00:00
Tỉnh Đồng Nai:Phụ tải trạm T2-1000kVA Công ty Cổ Phần Vina G7 – phường Tam Phước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Nhơn Trạch
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
21/08/2025 07:00:00
21/08/2025 14:00:00
Một phần ấp 2, một phần ấp 3 -xã Nhơn Trạch
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
21/08/2025 08:30:00
21/08/2025 16:00:00
Một phần Ấp Phước Lai - xã Nhơn Trạch
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cẩm Mỹ
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
20/08/2025 07:50:00
20/08/2025 16:30:00
Ấp Suối Râm, Ấp Suối Cả, Ấp Duyên Lãng xã Cẩm Mỹ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Trảng Bom
không có lịch ngừng giảm cung cấp điện
Lịch cúp điện Long Bình
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
22/08/2025 08:00:00
22/08/2025 11:00:00
Trạm Solar Lê Trung Hậu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/08/2025 11:00:00
22/08/2025 14:30:00
Trạm Solar Ánh Tuyết
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/08/2025 07:00:00
23/08/2025 18:00:00
Một Phần KP3, 4, 4B, 4C P. Trảng Dài cũ. Một Phần Ấp Ông Hường X.Thiện Tân H.Vĩnh Cửu cũ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
24/08/2025 07:00:00
24/08/2025 18:00:00
Một Phần KP3, 3A 4, 4B, 4C P. Trảng Dài cũ. Một Phần Ấp Ông Hường X.Thiện Tân H.Vĩnh Cửu cũ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
24/08/2025 08:00:00
24/08/2025 11:00:00
Một Phần KP3, 4 P. Trảng Dài cũ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
