Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 20/8/2025
Kết quả xổ số
Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 20/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Theo đó, xổ số thứ Tư ngày 20/8/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Bắc Ninh - XSBN, Đà Nẵng - XSDNG, Khánh Hòa - XSKH, Đồng Nai - XSDN, Cần Thơ - XSCT, Sóc Trăng - XSSTR.
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Tư ngày 20/8/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Tư
|Đồng Nai
|Cần Thơ
|Sóc Trăng
20/8/2025
L: 8K3
L: K3T8
L: K3T8
|Giải đặc biệt
960005
726304
076945
|Giải nhất
79093
00607
20107
|Giải nhì
85881
98154
32752
|Giải ba
32135
01988
40808
45528
03840
36634
|Giải tư
85407
73473
04547
09833
64649
25098
90019
93852
45638
24507
63058
21801
00339
40528
24266
56396
34028
27177
97717
74329
78390
|Giải năm
3128
2859
8590
|Giải sáu
3645
8818
4236
4329
2253
0634
7078
1859
8223
|Giải bảy
849
062
540
|Giải tám
71
|78
|44
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung
Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Tư ngày 20/8/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Tư
|Đà Nẵng
|Khánh Hòa
20/8/2025
|XSDNG
|XSKH
|Giải đặc biệt
727120
102551
|Giải nhất
57137
42131
|Giải nhì
34816
61399
|Giải ba
91808
54654
93334
28614
|Giải tư
72906
89959
72771
87960
88808
96531
96812
29287
93673
48093
61047
09504
51041
48888
|Giải năm
1444
0044
|Giải sáu
7957
6088
2197
4164
9367
1154
|Giải bảy
525
288
|Giải tám
22
30
KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc
Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Tư ngày 20/8/2025 có kết quả như sau:
|Bắc Ninh - Ký hiệu trúng giải Đặc Biệt: 1LB-2LB-11LB-5LB-6LB-9LB
|ĐB
|
41034
|Giải 1
|
68764
|Giải 2
89982
|
55217
|Giải 3
01035
17781
|
17010
46410
62464
|
92796
|Giải 4
1978
0635
8009
|
1108
|Giải 5
7300
7964
|
6030
3432
4071
|
8050
|Giải 6
497
492
|
121
|Giải 7
53
|66
|10
|19
XS Vietlott - Xổ số Vietlott
Xổ số Vietlott hôm nay thứ Tư ngày 20/8/2025 có kết quả như sau:
04
09
27
32
38
42
Giá trị Jackpot: 35,445,053,000 đồng
|Giải thưởng
|Trùng khớp
|Số lượng giải
|Giá trị giải (đồng)
|Jackpot
|O O O O O O
|0
35,445,053,000
|Giải Nhất
O O O O O
18
|10.000.000
|Giải Nhì
O O O O O
1,309
|300.000
|Giải Ba
O O O O
21,403
|30.000
