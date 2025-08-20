Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 19/8/2025 GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 19/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Chuyện khó tin: 3 người cùng trúng Vietlott trong một tối, giải độc đắc hơn 340 tỷ đã tìm về chủ GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 3 người chơi cùng may mắn trúng giải Jackpot 1, 2 của xổ số Power 6/55 với tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 350 tỷ.

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 20/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số thứ Tư ngày 20/8/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Bắc Ninh - XSBN, Đà Nẵng - XSDNG, Khánh Hòa - XSKH, Đồng Nai - XSDN, Cần Thơ - XSCT, Sóc Trăng - XSSTR.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam



Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Tư ngày 20/8/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 20/8/2025

Thứ Tư Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng 20/8/2025 L: 8K3 L: K3T8 L: K3T8 Giải đặc biệt 960005 726304 076945 Giải nhất 79093 00607 20107 Giải nhì 85881 98154 32752 Giải ba

32135 01988 40808 45528 03840 36634 Giải tư 85407 73473 04547 09833 64649 25098 90019 93852 45638 24507 63058 21801 00339 40528 24266 56396 34028 27177 97717 74329 78390 Giải năm 3128 2859 8590 Giải sáu 3645 8818 4236 4329 2253 0634 7078 1859 8223 Giải bảy 849 062 540 Giải tám 71 78 44

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung



Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Tư ngày 20/8/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung - 20/8/2025

Thứ Tư Đà Nẵng Khánh Hòa 20/8/2025 XSDNG XSKH Giải đặc biệt 727120 102551 Giải nhất 57137 42131 Giải nhì 34816 61399 Giải ba 91808 54654 93334 28614 Giải tư 72906 89959 72771 87960 88808 96531 96812 29287 93673 48093 61047 09504 51041 48888 Giải năm 1444 0044 Giải sáu 7957 6088 2197 4164 9367 1154 Giải bảy 525 288 Giải tám

22 30

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc



Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Tư ngày 20/8/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Bắc THỨ TƯ NGÀY 20/8/2025

Bắc Ninh - Ký hiệu trúng giải Đặc Biệt: 1LB-2LB-11LB-5LB-6LB-9LB ĐB 41034 Giải 1 68764 Giải 2 89982 55217 Giải 3 01035 17781 17010 46410 62464 92796 Giải 4 1978 0635 8009 1108 Giải 5 7300 7964 6030 3432 4071 8050 Giải 6 497 492 121 Giải 7 53 66 10 19



XS Vietlott - Xổ số Vietlott



Xổ số Vietlott hôm nay thứ Tư ngày 20/8/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số Mega 6/45 thứ tư ngày 20/8/2025

04

09

27

32

38

42 Giá trị Jackpot: 35,445,053,000 đồng Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng) Jackpot O O O O O O 0 35,445,053,000 Giải Nhất O O O O O 18 10.000.000 Giải Nhì O O O O O 1,309 300.000 Giải Ba O O O O 21,403 30.000

Vietlott thông báo có một khách hàng người nước ngoài trúng Jackpot hơn 32 tỷ đồng GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 trị giá hơn 32 tỷ đồng cho người chơi may mắn.