Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 20/8/2025

Thứ tư, 15:46 20/08/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 20/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 19/8/2025Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 19/8/2025

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 19/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Chuyện khó tin: 3 người cùng trúng Vietlott trong một tối, giải độc đắc hơn 340 tỷ đã tìm về chủChuyện khó tin: 3 người cùng trúng Vietlott trong một tối, giải độc đắc hơn 340 tỷ đã tìm về chủ

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 3 người chơi cùng may mắn trúng giải Jackpot 1, 2 của xổ số Power 6/55 với tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 350 tỷ.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 20/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số thứ Tư ngày 20/8/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Bắc Ninh - XSBN, Đà Nẵng - XSDNG, Khánh Hòa - XSKH, Đồng Nai - XSDN, Cần Thơ - XSCT, Sóc Trăng - XSSTR.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Tư ngày 20/8/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 20/8/2025
Thứ TưĐồng NaiCần ThơSóc Trăng

20/8/2025

L: 8K3

L: K3T8

L: K3T8

Giải đặc biệt

960005

726304

076945

Giải nhất

79093

00607

20107

Giải nhì

85881

98154

32752

Giải ba

32135

01988

40808

45528

03840

36634

Giải tư

85407

73473

04547

09833

64649

25098

90019

93852

45638

24507

63058

21801

00339

40528

24266

56396

34028

27177

97717

74329

78390

Giải năm

3128

2859

8590

Giải sáu

3645

8818

4236

4329

2253

0634

7078

1859

8223

Giải bảy

849

062

540

Giải tám

71

7844

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Tư ngày 20/8/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung - 20/8/2025
Thứ TưĐà NẵngKhánh Hòa

20/8/2025

XSDNGXSKH
Giải đặc biệt

727120

102551

Giải nhất

57137

42131

Giải nhì

34816

61399

Giải ba

91808

54654

93334

28614

Giải tư

72906

89959

72771

87960

88808

96531

96812

29287

93673

48093

61047

09504

51041

48888

Giải năm

1444

0044

Giải sáu

7957

6088

2197

4164

9367

1154

Giải bảy

525

288

Giải tám

22

30

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Tư ngày 20/8/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Bắc THỨ TƯ NGÀY 20/8/2025
Bắc Ninh - Ký hiệu trúng giải Đặc Biệt: 1LB-2LB-11LB-5LB-6LB-9LB
ĐB

41034
Giải 1

68764
Giải 2

89982

55217
Giải 3

01035

17781

17010

46410

62464

92796
Giải 4

1978

0635

8009

1108
Giải 5

7300

7964

6030

3432

4071

8050
Giải 6

497

492

121
Giải 7

53

661019

XS Vietlott - Xổ số Vietlott

Xổ số Vietlott hôm nay thứ Tư ngày 20/8/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số Mega 6/45 thứ tư ngày 20/8/2025

  • 04

  • 09

  • 27

  • 32

  • 38

  • 42

Giá trị Jackpot:  35,445,053,000 đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
JackpotO O O O O O0

35,445,053,000

Giải Nhất

O O O O O 

18

10.000.000
Giải Nhì

O O O O O

1,309

300.000
Giải Ba

O O O O 

21,403

30.000
Vietlott thông báo có một khách hàng người nước ngoài trúng Jackpot hơn 32 tỷ đồngVietlott thông báo có một khách hàng người nước ngoài trúng Jackpot hơn 32 tỷ đồng

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 trị giá hơn 32 tỷ đồng cho người chơi may mắn.

Chia sẻ bất ngờ từ người trúng Vietlott có giá trị cao nhất lịch sử Việt NamChia sẻ bất ngờ từ người trúng Vietlott có giá trị cao nhất lịch sử Việt Nam

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 1 của xổ số Power 6/55 trị giá gần 345 tỷ đồng cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

Hồng Thủy
