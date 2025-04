Chợ Việt có 1 loại quả là 'kem chống nắng tự nhiên', chống tia UV: Làm 3 món ăn vừa ngon lại ngọt mát, đưa vị vô cùng

Khi mùa xuân qua đi, thời tiết trở nên nóng nực hơn, trời có những hôm nắng gay gắt, khó chịu. Khi mùa hè đến, chị em phụ nữ thường đặc biệt chú trọng tới việc bảo vệ làn da của mình. Ngoài việc trang bị những vật dụng che nắng cần thiết thì bôi kem chống nắng hay xây dựng chế độ ăn uống có các thực phẩm có tính chống nắng, chống tia cực tím cũng giúp chị em bảo vệ da hiệu quả. Theo các chuyên gia cho rằng, các loại thực phẩm tuy không thể thay thế hoàn toàn việc sử dụng kem chống nắng hoặc các biện pháp bảo vệ da khác. Tuy nhiên các dưỡng chất có trong những thực phẩm đó sẽ phần nào hỗ trợ bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời.

Một trong số những loại nguyên liệu có thể hỗ trợ chị em chống nắng cũng như ngăn chặn tia cực tím một cách hiệu quả đó là dưa chuột. Dưa chuột là loại trái cây rất giàu vitamin K giúp làm lành da, vì vậy rất tốt để làm dịu vết cháy nắng. Bên cạnh đó loại quả ngọt mát này chứa các chất flavonoid, tanin, và vitamin C có tính chống oxy hóa cao, giúp chống lại các gốc tự do gây tổn hại tế bào được tạo ra bởi các tia UV... Do đó nó được ví von như là dạng kem chống nắng tự nhiên, giúp hỗ trợ bảo vệ làn da. Ngoài ra, đã có một số nghiên cứu chỉ ra rằng, dưa chuột có tác dụng "làm mát", có thể ngăn ngừa và kiểm soát phản ứng viêm trong cơ thể và tạo ra các enzym tốt giúp giảm. Thực tế, có rất nhiều loại kem chống nắng có thành phần chiết suất dưa chuột như một dạng chất giúp làm giảm tình trạng da cháy nắng hiệu quả. Thêm nữa, dưa chuột rất giàu nước (với hơn 96%), vì thế chúng có tác dụng dưỡng ẩm cho da cực cao.

Dưới đây chúng ta hãy "thủ" sẵn những công thức làm món ngon từ dưa chuột để sẵn sàng bảo vệ làn da của mình khỏi nắng nóng chói chang trong những ngày tháng sắp tới nhé!

1. Dưa chuột tangtang

Nguyên liệu để làm món dưa chuột tangtang

2-3 quả dưa chuột, 1 quả ớt xanh (ớt ngọt Hàn Quốc), 2 thìa canh giấm, 1 thìa canh đường, 1 thìa cà phê muối, 3 thìa canh hạt vừng trắng xay (hoặc giã nhỏ), 1/2 thìa canh tỏi băm.

Cách làm món dưa chuột tangtang

Bước 1: Bạn rửa sạch dưa chuột dưới vòi nước sau đó ngâm qua nước muối (hoặc dùng máy rửa rau quả để khử tạp chất và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nếu có). Sau đó bạn cắt bỏ 2 đầu quả dưa chuột. Ớt xanh rửa sạch, cắt thành từng miếng mỏng. Cho dưa chuột vào túi nilon, đập dập bằng dao hoặc chày.

Bước 2: Sau đó bạn lấy dưa chuột ra khỏi túi nilon, rồi tách/bẻ thành từng miếng vừa ăn. Cho dưa chuột và ớt xanh vào âu trộn. Tiếp đó, thêm giấm, đường, muối, tỏi băm vào và trộn đều cho ngấm. Sau đó bày ra đĩa, rắc thêm vừng giã lên trên là món ăn hoàn thành.

Thành phẩm món dưa chuột tangtang

Như vậy chỉ qua vài thao tác đơn giản là bạn đã có món ăn giòn ngon, mát lịm lại có công dụng giúp bảo lên làn da chống nắng. Sở dĩ gọi món ăn này là dưa chuột tangtang vì mô phỏng theo tiếng đập dập bằng dao để vẫn giữ được độ giòn. Bên cạnh đó khi cho thêm ớt sẽ tạo thêm tầng hương vị cho món ăn. Nếu bạn thích ăn cay có thể thêm vào để cùng với vị chua ngọt khiến món ăn tăng vị đầm đà, nồng nàn. Món này chế biến nhanh chóng với những nguyên liệu đơn giản nên rất thích hợp làm món ăn kèm hoặc đồ ăn nhẹ!

2. Canh dưa chuột trứng

Nguyên liệu để nấu canh dưa chuột trứng

1-2 quả trứng gà (tùy thuộc khẩu phần ăn), 1-2 quả dưa chuột, một chút tinh bột bắp, một chút gia vị, một chút bột nêm (hoặc tinh chất cốt gà).

Cách nấu canh dưa chuột trứng

Bước 1: Ngâm dưa chuột với nước vo gạo có pha chút muối rồi rửa lại thật sạch. Sau đó cắt bỏ 2 đầu rồi thái dưa chuột thành các lát mỏng vừa. Tiếp theo bạn đặt một nồi nước lên bếp (nếu có nước dùng gà thì càng tốt, canh sẽ ngon hơn), đun sôi. Sau đó cho dưa chuột thái lát vào. Tiếp tục đun sôi ở lửa lớn sau đó hạ lửa nhỏ.

Bước 2: Đập trứng vào bát, đánh đều. Sau đó đổ vào nồi dưa chuột đang sôi. Lưu ý đổ trứng từ từa và vừa đổ, vừa khuấy nhẹ để tạo vân trứng. Sau đó bạn nên gia vị rồi đổ nước tinh bột bắp vào, khuấy nhẹ chờ sôi lại là tắt bếp. Bạn cũng có thể cho thêm vài giọt dầu mè vào để món ăn thơm ngon hơn. Lấy canh ra bát là có thể thưởng thức.

Thành phẩm món canh dưa chuột trứng

Món canh nấu theo kiểu này vừa quen mà lạ. Trước đây nếu bạn thường nấu canh cà chua trứng thì giờ hãy thử ngay món canh này. Với nguyên liệu là dưa chuột và trứng, món ăn này không chỉ mang lại cảm giác thanh nhẹ, giải nhiệt hiệu quả mà còn hỗ trợ bạn chăm sóc làn da, chống lại ánh nắng mặt trời.

3. Thịt bò xào dưa chuột

Nguyên liệu làm món thịt bò xào dưa chuột

200g thịt bò, 2 quả dưa chuột, 1 quả ớt ngọt xanh, 1/2 thìa canh tỏi băm, một chút gừng, một chút rượu nấu ăn, 1 thìa canh nước tương, gia vị.

Cách làm món thịt bò xào dưa chuột

Bước 1: Rửa sạch và thái thịt bò thành các miếng rồi xắt dạng sợi. Sau đó cho vào bát, thêm chút rượi nấu ăn, nước tương, chút gia vị và ướp trong 30 phút cho ngấm. Dưa chuột rửa sạch, cắt thành dạng dải. Gừng cắt sợi, ớt cắt đôi theo chiều dọc rồi xắt thành từng dải.

Bước 2: Đun nóng dầu trong chảo. Khi dầu nóng khoảng 70% thì bạn cho gừng vào xào đến khi dậy mùi thơm. Tiếp theo bạn cho ớt vào xào thêm một lúc. Kế tiếp bạn trút thịt bò đã ướp vào, xào cho đến khi chuyển màu và các sợi tơi, phân bố đều. Xào một lúc rồi thêm dưa chuột thái sợi, tỏi và nên thêm chút nước tương cho vừa khẩu vị. Lấy món ăn ra đĩa là có thể thưởng thức cùng cơm nóng.

Thành phẩm món thịt bò xào dưa chuột

Thông thường chúng ta hay xào thịt bò với cần tây, hành tây, cà rốt. Nhưng hôm nay bạn hãy thử xào thịt bò với dưa chuột thử xem, một món ăn chế biến đơn giản nhưng rất ngon. Thịt bò có giá trị dinh dưỡng cao còn dưa chuột giòn thanh mát. Món ăn này dùng cùng cơm rất hợp vị, bạn hãy thử ngay nhé!

Như vậy là với 3 món ngon mà chế biến đơn giản từ dưa chuột, bạn đã có thêm những món ăn cải thiện khẩu vị cho gia đình lại góp phần bổ sung dưỡng chất cho làn da chống nắng! Chúc các bạn thành công và ngon miệng!