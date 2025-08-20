Trong trường hợp không có tôm càng xanh, bạn cũng có thể học cách chế biến từ Tăng Thanh Hà với phiên bản biến tấu từ tôm khô.

Tôm khô sau khi đã ngâm mềm, các bạn cho vào máy xay nhuyễn. Cho toàn bộ phần thịt băm, giò sống, hành tím, tỏi xay nhuyễn, 2 quả trứng gà và phần tôm khô xay nhuyễn vào một tô lớn. Thêm tiếp vào tô 2 muỗng cà phê hạt nêm, 1/3 muỗng cà phê bột ngọt, 1/3 muỗng canh đường, 1/3 muỗng canh mắm tôm, 1/2 muỗng canh dầu màu điều. Đảo và quết đều tay và để cho phần chả thấm gia vị trong khoảng 20 phút.

Sau khi ninh nồi nước dùng với phần xương heo (hoặc xương gà), hành tây và củ cải trắng cắt khúc, 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê hạt nêm, bạn cần chiên đậu và xào cà chua.

Kế đến, dùng muỗng cho từng viên chả tôm vào nồi. Vặn lửa to, nấu cho đến khi chả chín và nước dùng sôi trở lại. Khi nước dùng vừa sôi, thêm vào nồi phần cà chua xào, 2 muỗng cà phê hạt nêm, 2 muỗng cà phê đường, 1/2 muỗng cà phê muối, hạ nhỏ lửa và đun thêm 10 phút cho các nguyên liệu thấm đều gia vị. Cuối cùng cho phần đậu hũ vào, đảo đều khoảng 5 phút nữa rồi tắt bếp.