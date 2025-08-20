Học Tăng Thanh Hà nấu 5 món ăn dân dã, dễ làm mà ngon miệng đưa cơm
GĐXH - Tăng Thanh Hà cùng mẹ chế biến món canh nghêu nấu khế chua, một món ăn giản dị, quen thuộc trong mùa hè oi bức.
1. Học Tăng Thanh Hà nấu món bún riêu tôm độc đáo
Trong trường hợp không có tôm càng xanh, bạn cũng có thể học cách chế biến từ Tăng Thanh Hà với phiên bản biến tấu từ tôm khô.
Tôm khô sau khi đã ngâm mềm, các bạn cho vào máy xay nhuyễn. Cho toàn bộ phần thịt băm, giò sống, hành tím, tỏi xay nhuyễn, 2 quả trứng gà và phần tôm khô xay nhuyễn vào một tô lớn. Thêm tiếp vào tô 2 muỗng cà phê hạt nêm, 1/3 muỗng cà phê bột ngọt, 1/3 muỗng canh đường, 1/3 muỗng canh mắm tôm, 1/2 muỗng canh dầu màu điều. Đảo và quết đều tay và để cho phần chả thấm gia vị trong khoảng 20 phút.
Sau khi ninh nồi nước dùng với phần xương heo (hoặc xương gà), hành tây và củ cải trắng cắt khúc, 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê hạt nêm, bạn cần chiên đậu và xào cà chua.
Kế đến, dùng muỗng cho từng viên chả tôm vào nồi. Vặn lửa to, nấu cho đến khi chả chín và nước dùng sôi trở lại. Khi nước dùng vừa sôi, thêm vào nồi phần cà chua xào, 2 muỗng cà phê hạt nêm, 2 muỗng cà phê đường, 1/2 muỗng cà phê muối, hạ nhỏ lửa và đun thêm 10 phút cho các nguyên liệu thấm đều gia vị. Cuối cùng cho phần đậu hũ vào, đảo đều khoảng 5 phút nữa rồi tắt bếp.
2. Học Tăng Thanh Hà nấu canh nghêu nấu khế chua
Cách làm canh nghêu nấu khế chua
Đầu tiên, nghêu được rửa sạch, luộc sơ để mở miệng, phần nước luộc giữ lại và lọc bỏ cặn. Khế chua cắt lát mỏng hoặc thái hình ngôi sao, lưu ý phải chọn loại khế chua mới làm nổi bật hương vị món ăn. Cà chua thái múi cau.
Phi thơm hành tím hoặc tỏi, cho khế và cà chua vào xào sơ để dậy mùi. Sau đó, đổ nước luộc nghêu đã lọc vào đun sôi, cho thịt nghêu vào. Cuối cùng là nêm nếm gia vị với nước mắm, chút đường (để tạo vị ngọt thanh đặc trưng miền Nam). Khi canh sôi lại, tắt bếp và cho các loại rau thơm đã thái nhỏ như hành lá, rau răm, thì là vào.
Trong một lần đi chợ ở vùng biển thời gian gần đây, tôi được một ngư dân sống ven biển nói rằng dùng dầu ăn và muối để khiến ngao nhả cát là cách sai. Theo ông việc đổ dầu ăn và muối vào không giải quyết được vấn đề.
GĐXH - Loại rau gia vị quen thuộc này được sử dụng phổ biến trong nhiều món ăn, đem tới những lợi ích nhất định với sức khỏe người sử dụng.
Nếu bạn yêu thích các món ăn được chế biến từ bánh tráng thì nhất định nên thử món bánh tráng bọc khoai tây vừa lạ vừa ngon này nhé!
GĐXH - Mùa thu se lạnh, lá vàng rơi là lúc lý tưởng để thưởng thức hơn 100 món ăn ngon ấm bụng, gợi nhớ ký ức và làm say lòng bất cứ ai.
GĐXH – Rau này có giá thành rẻ, được CDC Hoa Kỳ đánh giá cao, đạt 100/100 điểm trong bảng xếp hạng dinh dưỡng giúp hỗ trợ thải độc gan, cải thiện thị lực mà nhiều người bỏ qua.
GĐXH - Với vài quả táo, ít bơ, đường và kem tươi, chị Trần Thư đã làm nên bánh táo kem tươi mềm xốp, chua ngọt hài hòa, khiến “Yêu Bếp” xuýt xoa.
GĐXH - Nhiều người khi bị mỡ máu cao thì nghĩ ngay đến việc cắt giảm chất béo. Nhưng cách làm này không đúng. Và bạn hoàn toàn có những lựa chọn thay thế cho bữa ăn.
GĐXH - Các nghiên cứu chỉ ra rằng loại rau này có thể tăng cường enzyme thải độc gan và bảo vệ gan khỏi tổn thương.
Khi món ăn được mẹ tôi dọn ra bàn ăn, tất cả mọi người đều đã sẵn sàng cầm đũa và ăn hết veo "trong vòng một nốt nhạc".
GĐXH - Phương Oanh đầu tư rất nhiều tâm huyết để chăm chút cho từng chi tiết trong căn bếp.
GĐXH - Chỉ vài món ngon quen thuộc, bạn đã có mâm cơm ‘bá cháy’ khiến cả nhà mê mẩn, ăn hết veo cơm mà không cần cầu kỳ hay tốn nhiều thời gian.