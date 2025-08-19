Mới nhất
Bất ngờ với món rau được CDC Mỹ công bố tốt nhất thế giới, hỗ trợ thải độc gan có ở chợ Việt, nhiều người bỏ qua

Thứ ba, 19:38 19/08/2025 | Ăn
GĐXH – Rau này có giá thành rẻ, được CDC Hoa Kỳ đánh giá cao, đạt 100/100 điểm trong bảng xếp hạng dinh dưỡng giúp hỗ trợ thải độc gan, cải thiện thị lực mà nhiều người bỏ qua.

Bất ngờ bộ phận của rau cần tây hay bỏ đi là siêu thực phẩm giúp thải độc gan, dễ dàng trong chế biếnBất ngờ bộ phận của rau cần tây hay bỏ đi là siêu thực phẩm giúp thải độc gan, dễ dàng trong chế biến

GĐXH – Đây là loại rau quen thuộc trong bữa ăn được các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá là “siêu thực phẩm” với khả năng hỗ trợ thải độc gan, chống oxy hóa, lợi tiểu và cải thiện tuần hoàn máu.

Rau cải xoong hỗ trợ thải độc gan

Bất ngờ với món rau được CDC Mỹ công bố tốt nhất thế giới, hỗ trợ thải độc gan có ở chợ Việt, nhiều người bỏ qua- Ảnh 2.

Cải xoong là món rau dân dã có giá thành rẻ, dễ tìm mua ở chợ hay siêu thị. Cải xoong được CDC Hoa Kỳ đánh giá cao, đạt 100/100 điểm trong bảng xếp hạng dinh dưỡng, vượt qua nhiều loại rau khác. Trong loại rau này có chứa nhiều chất chống oxy hóa như vitamin C, beta-carotene, lutein… Các dưỡng chất này giúp bảo vệ gan khỏi tác hại của gốc tự do, đồng thời thúc đẩy quá trình khử độc trong cơ thể.

Bất ngờ với món rau được CDC Mỹ công bố tốt nhất thế giới, hỗ trợ thải độc gan có ở chợ Việt, nhiều người bỏ qua- Ảnh 3.

Rau cải xoong còn chứa nhiều diệp lục có khả năng gắn kết, trung hòa các độc tố, kim loại nặng. Bổ sung rau này trong bữa ăn hàng ngày vừa giảm nguy cơ tích tụ mỡ, giúp gan làm việc hiệu quả hơn. Một nghiên cứu đăng trên Journal of Applied Toxicology đưa ra, các hợp chất trong cải xoong có thể tăng cường hoạt động của enzym giải độc gan, nhất là nhóm enzym pha II giúp cơ thể xử lý và đào thải độc chất nhanh hơn.

Bất ngờ với món rau được CDC Mỹ công bố tốt nhất thế giới, hỗ trợ thải độc gan có ở chợ Việt, nhiều người bỏ qua- Ảnh 4.

Rau cải xoong với nhiều chất xơ, kali… cũng giúp thanh lọc máu, hỗ trợ tiêu hóa và cải thiện sức khỏe tim mạch. Cách tốt nhất để tận dụng lợi ích từ cải xoong là mọi người dùng làm salad, ép lấy nước, xào nhanh với tỏi… Trong quá trình chế biến nên hạn chế đun quá lâu và nấu ở nhiệt độ cao để giữ nguyên vitamin và enzyme có lợi.

Món ngon với rau cải xoong hỗ trợ thải độc gan, bảo vệ tim mạch

Rau cải xoong xào tỏi

Bất ngờ với món rau được CDC Mỹ công bố tốt nhất thế giới, hỗ trợ thải độc gan có ở chợ Việt, nhiều người bỏ qua- Ảnh 5.

Chỉ cần cải xoong, thêm chút tỏi là bạn cũng đã có một món ăn hấp dẫn cho các thành viên trong gia đình.

Bất ngờ với món rau được CDC Mỹ công bố tốt nhất thế giới, hỗ trợ thải độc gan có ở chợ Việt, nhiều người bỏ qua- Ảnh 6.

Nộm rau cải xoong là một món ăn thanh mát, giòn ngon. Rau cải xoong có thể kết hợp cùng các loại nguyên liệu khác như thịt bò, tai heo, tôm, cà chua, hành tây, đậu phộng và các loại gia vị để tạo thành món nộm. Món ăn này có thể ăn kèm với các loại rau thơm như húng lủi...

Bất ngờ với món rau được CDC Mỹ công bố tốt nhất thế giới, hỗ trợ thải độc gan có ở chợ Việt, nhiều người bỏ qua- Ảnh 7.

Vị ngọt của sườn non cùng với màu xanh bắt mắt của rau cải xoong sẽ mang đến cho bữa cơm của gia đình bạn một món canh ngon miệng. Cách chế biến món canh này đơn giản như nấu các loại canh thông thường khác. Bạn chỉ cần phi thơm chút hành, bỏ sườn vào và hạt nêm cho vào xào để ngấm gia vị. Khi sườn săn chín bỏ nước vào đun sôi, gia vị vừa ăn. Để nhỏ lửa trong khoảng 20 phút cho sườn mềm, bỏ rau cải xoong đã được rửa sạch vào đun thêm khoảng 5 phút là được.


Ra chợ thấy 6 thực phẩm này nên mua ngay, đây đều là siêu thực phẩm thải độc gan cực tốt, làm nhiều món ngon mà ít người biếtRa chợ thấy 6 thực phẩm này nên mua ngay, đây đều là siêu thực phẩm thải độc gan cực tốt, làm nhiều món ngon mà ít người biết

GĐXH – Gan đóng vai trò như “nhà máy” thải độc trong cơ thể. Việc bổ sung các thực phẩm tốt sẽ giúp gan hoạt động hiệu quả hơn. Chợ Việt có 6 loại thực phẩm này, nếu thấy hãy mua ngay để giải độc gan với những món ngon dễ làm theo gợi ý sau.

Được ví như ‘hải sản của đất’, đây là siêu thực phẩm cực sẵn ở chợ Việt giúp kiểm soát đường huyết tốt, chế biến được nhiều món ngonĐược ví như ‘hải sản của đất’, đây là siêu thực phẩm cực sẵn ở chợ Việt giúp kiểm soát đường huyết tốt, chế biến được nhiều món ngon

GĐXH - Đây là thực phẩm rẻ tiền, chế biến được nhiều món ngon giúp giảm lượng đường trong máu, tăng cường độ chắc khỏe của xương, giảm nguy cơ loãng xương mà mọi người dễ dàng thấy ở các chợ.


 

Hà My
