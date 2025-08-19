Bất ngờ với món rau được CDC Mỹ công bố tốt nhất thế giới, hỗ trợ thải độc gan có ở chợ Việt, nhiều người bỏ qua

Vị ngọt của sườn non cùng với màu xanh bắt mắt của rau cải xoong sẽ mang đến cho bữa cơm của gia đình bạn một món canh ngon miệng. Cách chế biến món canh này đơn giản như nấu các loại canh thông thường khác. Bạn chỉ cần phi thơm chút hành, bỏ sườn vào và hạt nêm cho vào xào để ngấm gia vị. Khi sườn săn chín bỏ nước vào đun sôi, gia vị vừa ăn. Để nhỏ lửa trong khoảng 20 phút cho sườn mềm, bỏ rau cải xoong đã được rửa sạch vào đun thêm khoảng 5 phút là được.