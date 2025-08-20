110+ mâm cơm mùa thu với nhiều món ăn ngon 'đỉnh nóc kịch trần', ăn là nghiền luôn!
GĐXH - Mùa thu se lạnh, lá vàng rơi là lúc lý tưởng để thưởng thức hơn 100 món ăn ngon ấm bụng, gợi nhớ ký ức và làm say lòng bất cứ ai.
Mùa thu – mùa của những hương vị quyến rũ
Khi tiết trời chuyển mình từ oi ả mùa hè sang se lạnh mùa thu, ẩm thực cũng khoác lên mình một diện mạo mới. Không còn là những món ăn mát lạnh, giải nhiệt, thực đơn mùa thu lại hướng về sự ấm áp, thơm nồng và đậm đà.
Mùi hương của cốm làng Vòng, vị béo bùi của hạt dẻ nướng, hay hơi ấm bốc lên từ nồi lẩu cá chua cay… Tất cả tạo nên một bản hòa tấu hương – vị – sắc của mùa thu Việt Nam.
Mùa này, phiên chợ sáng sớm trở nên đặc biệt hơn: rổ quả hồng giòn, mấy bó ngô nếp mới luộc còn nghi ngút khói, những túi bánh nướng thơm mùi lá chuối… Ẩm thực mùa thu không chỉ để ăn, mà còn để gợi nhớ và kết nối con người qua từng bữa cơm gia đình, từng cuộc hẹn cà phê vỉa hè.
Nếu bạn đang tìm kiếm những món ăn ngon mùa thu để làm phong phú thêm bữa ăn, hâm nóng những câu chuyện bên bàn tiệc, danh sách dưới đây sẽ là "cẩm nang" không thể bỏ qua.
Để bữa cơm mùa thu thêm phần ấm áp, chúng ta hãy cùng ghé căn bếp của các mẹ đảm Hà Thành - những người người luôn biết cách biến các nguyên liệu quen thuộc thành những món ăn vừa ngon mắt, vừa ngon miệng. Từ bát canh bí đỏ hầm xương ngọt thanh, đĩa cá kho tiêu dậy mùi, cho đến chén chè hạt sen long nhãn thơm bùi… Tất cả đều được các chị em khéo léo chế biến, gửi gắm trọn vẹn tình yêu thương dành cho gia đình.
Gợi ý món ăn ngon mùa thu đặc trưng miền Bắc
Mùa thu miền Bắc mang đến những mâm cơm dung dị nhưng thấm đẫm hương vị quê nhà. Bên mâm cơm nóng hổi, bát canh bí hầm xương tỏa mùi thơm ngọt thanh, đĩa cá kho tiêu dậy mùi quyện cùng từng hạt cơm trắng dẻo, bát rau muống luộc xanh mướt ăn kèm bát nước chấm mắm tỏi ớt cay nồng. Ngày se lạnh, bát canh rau đay nấu hay chả lá lốt nướng vừa thơm vừa béo cũng đủ làm ấm lòng. Tất cả hòa quyện, tạo nên bữa cơm mùa thu vừa ấm bụng, vừa gợi nhớ ký ức sum họp bên gia đình.
Món ăn ngon 1
- Canh chua
- Su su luộc chấm kho quẹt
- Gà chiên không dầu
- Cà muối
- Tráng miệng thanh long
Món ăn ngon 2
- Rau muống luộc
- Tai heo trộn thính
- Cá trắm kho
- Tráng miệng dưa hấu
Món ăn ngon 3
- Thịt luộc
- Bắp cải xào cà rốt
- Cá chiên
- Tráng miệng măng cụt
Món ăn ngon 4
- Cá trắm đen kho
- Canh trứng
- Bầu luộc
- Lạc rang muối
- Tráng miệng thanh long
Món ăn ngon 5
- Bắp cải luộc
- Cá trắm kho
- Bánh flan
- Tráng miệng xoài
Món ăn ngon 6
- Bắp cải luộc
- Trứng rán
- Sườn rim dứa
- Bánh mì mè đen
- Táo tráng miệng
Món ăn ngon 7
- Cá nướng
- Rau củ thái con chì
- Lạc
- Bún
- Lá nem
Món ăn ngon 8
- Rau lang luộc
- Đậu phụ sốt cà chua
- Salad
- Nem rán
- Khoai tây chiên
Món ăn ngon 9
- Salad
- Bầu luộc
- Thịt kho trứng
- Xôi đỗ dừa
- Chè đỗ xanh
- Táo tráng miệng
Món ăn ngon 10
- Bắp cải luộc
- Gà hầm thuốc bắc
- Lạc rang
- Thanh long tráng miệng
Món ăn ngon 11
- Chả lá lốt
- Lặc lày luộc
- Bí luộc
- Phồng tôm
- Cá quả rim tóp mỡ
Món ăn ngon 12
- Tai heo trộn thính
- Rau luộc
- Trứng cút kho
- Rau sống ăn kèm
- Tráng miệng măng cụt
Món ăn ngon 13
- Rau cải chíp luộc
- Kim chi
- Bí xanh luộc
- Đùi gà nướng
- Tráng miệng kiwi
Món ăn ngon 14
- Canh xương nấu rau củ
- Xôi lá dứa
- Phồng tôm
- Nem rán
- Giò
Món ăn ngon 15
- Gà sốt coca
- Mướp Nhật luộc
- Bí xanh luộc
- Kho quẹt
- Cơm đậu biếc hạt sen
- Tráng miệng kiwi
Món ăn ngon 16
- Salad
- Su su luộc
- Đậu que luộc
- Bắp cải luộc
- Thịt kho trứng
- Dưa hấu tráng miệng
Món ăn ngon 17
- Vịt quay
- Nộm dưa chuột
- Canh rau
- Trứng luộc
- Rau sống
- Ổi tráng miệng
Món ăn ngon 18
- Cơm niêu đậu biếc
- Sườn nấu bí xanh
- Chả lá lốt
- Đậu sốt cà chua
- Quả bơ xếp hoa hạt chia
Món ăn ngon mùa thu miền Trung - đậm đà hương vị nắng gió
Giữa tiết trời thu dịu nhẹ, ẩm thực miền Trung vẫn giữ trọn nét đậm đà, nồng nàn như chính con người nơi đây. Mỗi mâm cơm là sự kết hợp hài hòa giữa vị mặn mòi của biển, vị ngọt thanh từ rau củ và chút cay nồng đặc trưng của ớt, sả. Từ bát mì Quảng gà vàng ươm, đĩa bánh bột lọc lá chuối thơm dẻo, đến tô bún bò Huế bốc khói nghi ngút… tất cả mang đến một bản hòa tấu hương vị vừa dân dã, vừa quyến rũ, khiến mùa thu miền Trung thêm ấm áp và khó quên.
Món ăn ngon 19
- Bò xào ớt ngọt
- Gà chiên
- Canh bí đỏ
- Rau sống
- Táo tráng miệng
Món ăn ngon 20
- Cá ngừ sốt cà chua
- Khổ qua chà bông
- Canh rau nấu mọc
- Rau sống
- Roi tráng miệng
Món ăn ngon 21
- Đậu cô ve xào thịt bò
- Bí xanh luộc
- Canh xương sườn nấu rau củ
- Táo tráng miệng
Món ăn ngon 22
- Canh bí xanh nấu
- Cơm gà
Món ăn ngon 23
- Trứng rán
- Nem rán
- Canh rau cải
- Táo tráng miệng
Món ăn ngon 24
- Cá kho nghệ
- Cà tím nướng mỡ hành
- Rau muống luộc
- Thanh long tráng miệng
Món ăn ngon 25
- Canh rau cải ngọt nấu xương
- Sườn xào chua ngọt rau củ
- Thịt ba chỉ luộc
- Xoài tráng miệng
Món ăn ngon 26
- Cá mè kho lá nghệ
- Rau muống luộc
- Dưa leo xào giá
- Nước rau luộc
- Táo tráng miệng
Món ăn ngon 27
- Cá kho
- Canh trai nấu
- Canh ngao hấp
- Mướp luộc
- Dứa tráng miệng
Món ăn ngon 28
- Canh mướp nấu xương
- Trứng rán
- Đậu que xào
- Táo tráng miệng
Món ăn ngon 29
- Canh rau rút
- Rau muống luộc
- Cá kho
- Táo tráng miệng
Món ăn ngon 30
- Canh bắp cải nấu cà chua
- Đậu sốt cà chua
- Chân gà ngâm xả tắc
- Rau sống
Món ăn ngon 31
- Cá chiên
- Canh cua
- Đậu sốt cà chua
- Quả mận
- Cà muối
Món ăn ngon 32
- Cá chiên
- Xương nấu canh rau củ
- Bắp cải luộc
Món ăn ngon 33
- Tôm biển hấp
- Bắp cải luộc
- Mướp đắng nhồi thịt
- Nước canh cà chua
Món ăn ngon 34
- Canh chua
- Tôm biển hấp
- Cá nấu chua
- Dưa lê tráng miệng
Món ăn ngon 35
- Canh chua
- Nộm
- Đậu Hà Lan luộc
- Đậu cô ve luộc và cà rốt
- Đâu sốt chà chua
- Trứng cuộn
Món ăn ngon 36
- Nem lụi
- Rau muống xào tỏi
- Dưa chuột
- Nước rau
- Đu đủ tráng miệng
Món ăn ngon 37
- Đậu Hà lan luộc
- Tôm hấp
- Canh xương sườn nấu khoai sọ
- Bắp cải luộc
- Cà muối
Món ăn ngon 38
- Dưa chuột
- Trứng luộc
- Cá chiên
- Canh xương sườn nấu rau củ
- Rau thơm
Món ăn ngon 39
- Mực xào
- Canh cải ngọt
- Đậu cô ve xào thịt
- Chả mực
- Cà muối sổi
Món ăn ngon 40
- Bắp cải xào
- Thịt chiên
- Canh xương sườn nấu rau củ
- Thịt heo luộc
- Sầu riêng
Món ăn ngon 41
- Súp lơ xanh
- Dưa chuột
- Rau sống
- Nước cà chua chấm rau
- Cua biển hấp
Món ăn ngon 42
- Chả thịt chiên trứng
- Mực xào rau củ
- Rau muống luộc
- Nước rau luộc
- Táo tráng miệng
Món ăn ngon 43
- Chân giò hầm bí
- Khổ qua chà bông
- Su su xào cà rốt
- Dưa lê tráng miệng
Món ăn ngon miền Nam - ngọt, béo, dân dã mà khó quên
Món ăn ngon 44
- Nem nắm
- Canh cải ngọt nấu thịt lợn nạc
- Lòng heo xào dưa chua
- Cơm rang thập cẩm
- Cá kho
- Đậu cô ve luộc
Món ăn ngon 45
- Bắp cải luộc
- Trứng chiên hành lá
- Trứng gà luộc
- Mực xào thơm
- Nước canh rau luộc
Món ăn ngon 46
- Su hào luộc
- Trứng chiên
- Nước luộc su hào dầm sấu
- Chả mực sốt cà chua
- Thịt trưng mắm tép
Món ăn ngon 47
- Cà muối
- Thịt bò xào
- Rau muống xào
- Canh chua nấu đầu cá
- Cá chiên
Món ăn ngon 48
- Cà muối
- Dưa chuột
- Cá chiên miếng nhỏ
- Rau muống xào
- Nước canh rau muống
Món ăn ngon 49
- Chả chiên
- Rau muống luộc
- Trứng chiên
- Thịt rang cháy cạnh
- Nước rau muống luộc
Món ăn ngon 50
- Cà muối
- Canh bí đỏ nấu xương
- Cá kho
- Trứng chiên hành lá
- Đậu sốt nấm
- Bắp cải luộc
- Cơm trắng
Món ăn ngon 51
- Canh nấm cà chua
- Thịt rang cháy cạnh
- Trứng chiên hành lá
- Cà muối
- Măng xào
Món ăn ngon 52
- Đậu cô ve xào lòng gà
- Nước canh luộc cà chua
- Lạc rang muối
- Sung muối
- Thịt kho tàu
Món ăn ngon 53
- Dưa chua xào
- Thịt băm
- Cá kho
- Canh bí xanh
- Cà muối
Món ăn ngon 54
- Canh cua rau đay
- Tôm rang
- Cà muối
- Thịt quay
- Trứng cút chiên
- Đậu chiên
Món ăn ngon 55
- Thịt và lòng heo luộc
- Bí nấu
- Chân giò heo
- Canh chua
- Rau sống
Món ăn ngon 56
- Canh rau rền
- Cà muối
- Thịt viên sốt cà chua
- Trứng chiên hành lá
- Dứa tráng miệng
Món ăn ngon 57
- Rau muống luộc
- Đậu sốt cà chua
- Nước canh rau luộc
Món ăn ngon 58
- Thịt bò muối
- Đậu rán
- Cà pháo muối
- Canh cua rau đay nấu mướp
Món ăn ngon 59
- Thịt heo quay
- Lòng heo xào dưa chua
- Canh chua
- Rau sống
- Cơm trắng
Món ăn ngon 60
- Canh chua nấu cá
- Chả cá
- Súp lơ luộc
- Cải ngọt luộc
Món ăn ngon 61
- Canh cải ngọt nấu thịt lợn nạc
- Thịt heo luộc
- Nộm giá cà rốt
- Rau sống
- Trứng luộc
- Cơm trắng
Món ăn ngon 62
- Bò cuốn nấm nướng
- Canh rau đay
- Cá thu sốt cà chua
- Cơm trắng
Món ăn ngon mùa thu ấm áp khiến cả nhà chỉ muốn quây quần bên mâm cơm gia đình
Với mẹ đảm Mộc Anh, nấu ăn không chỉ để no bụng mà còn là cách gửi gắm yêu thương. Giữa tiết trời thu se lạnh, mâm cơm nhà chị giản dị mà tròn vị: một ít rau muống luộc xanh mướt, bắp chuối già giòn ngọt, trái cà vừa chín tới, thỉnh thoảng thêm đĩa cá kho béo ngậy hoặc thịt mỡ vàng ươm. Không cầu kỳ, không xa hoa, nhưng mỗi bữa cơm đều mang hơi ấm sum vầy, để cả nhà ngồi bên nhau, sẻ chia câu chuyện và cùng cảm nhận hạnh phúc trong từng miếng ăn.
Và rồi, giữa hương thu dịu nhẹ, mâm cơm mùa thu của mẹ đảm Mộc Anh hiện ra, mộc mạc mà đủ đầy, khiến bất cứ ai cũng muốn ngồi lại thật lâu để thưởng thức.
Món ăn ngon 63
- Canh chua chay
- Cơm chiên trái thơm
- Nấm kim châm sốt dầu hào
- Chả giò chay
- Đậu hũ cuộn rong biển sốt cà
Món ăn ngon 64
- Mắm chua
- Thịt luộc
- Đậu rồng
- Canh củ
Món ăn ngon 65
- Canh bí đỏ
- Thịt kho tiêu
- Rau luộc
Món ăn ngon 66
- Bún nước tương
Món ăn ngon 67
- Cá kho
- Rau dền luộc
- Canh củ tím
- Khô bóp xoài
Món ăn ngon 68
- Canh bí
- Bí nụ xào tỏi
- Cá kho nghệ
Món ăn ngon 69
- Cá rô kho
- Cá chiên
- Canh bầu
- Cải dúng
Món ăn ngon 70
- Đậu hủ chiên sả
- Bắp Cải luộc chấm chao
- Canh củ môn
Món ăn ngon 71
- Mắm dưa cà
- Rau muống luộc -
- Cá hú kho
- Trứng dầm nước mắm
Món ăn ngon 72
- Canh lá ngót tôm khô
- Mắm chưng
- Cá rô kho
- Đậu rồng chuối chát ăn kèm
Món ăn ngon 73
- Thịt ram
- Rau muống xào tỏi
- Canh cải
Món ăn ngon 74
- Ếch kho
- Canh bí
- Rau hẹ
- Cá hấp
Món ăn ngon 75
- Trứng chiên nước mắm
- Cá chiên
- Canh lá giang
- Rau sống
Món ăn ngon 76
- Thịt kho
- Khổ qua nhồi thịt
- Bánh chưng
- Nộm
- Cơm trắng
Món ăn ngon 77
- Cà tím nướng
- Cá con kho thịt
- Rau lang luộc
- Canh mướp
Những mâm cơm mùa thu ấm áp đơn giản mà ngon, đầy yêu thương của mẹ đảm Hà Thành
Chị Lan Anh chia sẻ, Hà Nội những ngày thu mát mẻ, se lạnh khiến bữa cơm gia đình trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Mùa thu, chị thường nấu các món nóng, ấm bụng như canh cà bung, ốc om chuối đậu, thịt bò xào khoai tây… vừa hợp thời tiết, vừa đưa cơm.
"Trong nhóm, tôi thấy mâm cơm của các chị rất đẹp, từ món ăn đến bát đĩa và cách bày biện. Còn mâm cơm nhà tôi thì khá đơn giản, vì chưa đầu tư bát đĩa đẹp hay trình bày cầu kỳ. Chỉ những hôm nhớ ra mới chụp, nên ảnh còn chưa đẹp mắt," - chị Lan Anh chia sẻ.
Gia đình chị có 2 vợ chồng, 2 bé 3 tuổi, 9 tháng tuổi và một cô giúp việc. Thường ngày, chị hay ăn cùng ông bà ngoại nên đôi khi bữa ăn không được đầy đủ như mong muốn. Từ khi sinh em bé thứ hai, chị tranh thủ nấu những mâm cơm đủ chất để cả nhà ăn ngon, đồng thời quyết tâm giảm cân.
Dưới đây là những mâm cơm mùa thu của chị Lan Anh tuy giản dị nhưng đầy ắp tình cảm, từ món chính đến món canh, rau đều mang hơi ấm của gia đình, khiến ai nhìn cũng muốn ngồi xuống ăn cùng.
Món ăn ngon 78
- Cánh gà sốt chua ngọt
- Tôm bỏ lò phô mai
- Bánh mì
- Khoai tây chiên
- Rượu vang
Món ăn ngon 79
- Đậu chiên
- Thịt kho tàu
- Salad
- Chân giò hầm
- Bún rối
Món ăn ngon 80
- Xôi cốm sen dừa
- Chả nem rán
- Tôm hấp dừa
- Gà luộc
- Giò xếp hoa
- Miến
- Rau sống
- Súp lơ luộc
Món ăn ngon 81
- Nem rán
- Bún rối
- Rau sống
- Quả na tráng miệng
Món ăn ngon 82
- Canh rau
- Củ hành muối
- Thịt quay giòn bì
- Canh rau rút
- Cà muối
Món ăn ngon 83
- Cải chíp luộc
- Mọc
- Đậu sốt cà chua
- Trứng chiên hành lá
- Nước rau luộc
Món ăn ngon 84
- Cá chiên
- Thịt vịt luộc
- Chả quế
- Canh bầu nấu
- Rau sống
Món ăn ngon 85
- Salad
- Sốt rau củ phô mai
- Quả dưa muối
- Bánh mì ăn kèm
- Bánh mousse chanh leo
- Mít tráng miệng
Món ăn ngon 86
- Lặc lè (mướp rừng) xào
- Trứng kho thịt
- Cá kho
- Rau muống luộc
- Nước rau luộc
- Quả quýt
Món ăn ngon 87
- Cánh gà chiên
- Canh rau đay nấu mướp
- Cá khô
- Đậu chiên
- Rau sống
Món ăn ngon 88
- Rau dền luộc
- Canh rau mùng tơi
- Tai heo trộn thính
- Vịt quay
Món ăn ngon 89
- Đậu que luộc
- Tôm sốt cà chua
- Đậu tẩm hành
- Mỳ trộn
- Cá thu sốt
Món ăn ngon 90
- Đậu que xào thịt bò
- Sườn sướng nồi chiên không dầu
- Canh rau
- Quả cam tráng miệng
Món ăn ngon 91
- Rau muống luộc
- Thịt băm
- Cánh gà chiên
- Nước rau luộc
- Quả mận tráng miệng
Món ăn ngon 92
- Tôm xào
- Thịt băm
- Canh bí xanh nấu xương
- Thịt xào xả ớt
- Phồng tôm
- Kim chi
- Táo
Món ăn ngon 93
- Gà ủ muối
- Nem bì trộn thính
- Khoai tây chiên
- Bò bít tết sốt tiêu đen
- Canh thảo mộc
- Salad
- Bánh mì
- Rượu vang
- Nước cốt dừa
- Rau sống ăn kèm
- Nho tráng miệng
Món ăn ngon 94
- Bún bò trộn Nam bộ
Món ăn ngon 95
- Thịt kho tàu và trứng gà
- Trứng chiên hành lá
- Canh cải cúc nấu thịt băm
- Giò lụa
- Quả quýt
Món ăn ngon 96
- Thịt luộc
- Dưa chua xào lòng heo
- Nem rán
- Phồng tôm
- Bánh chưng
- Chả mực
- Nem rán
- Salad
- Phồng tôm
Món ăn ngon 97
- Xôi nghệ
- Xôi tím nếp cẩm
- Bún
- Gà
- Canh miến nấu lòng gà
- Táo tráng miệng
Món ăn ngon 98
- Sủi cảo hấp
- Canh chuối nấu đậu
- Su su luộc
- Quả quýt tráng miệng
Món ăn ngon 99
- Rau luộc
- Nước rau luộc
- Tôm rang mỡ hành
- Đậu tẩm hành
Món ăn ngon 100
- Xôi sen dừa
- Thịt luộc
- Canh cua
- Cà muối
Món ăn ngon 101
- Sườn nướng
- Đậu nấu chuối ốc
- Mướp đắng nhồi thịt
- Nem chua
Món ăn ngon 102
- Thịt kho tàu
- Canh rau
- Đậu nấu chuối ốc
- Cà xào
Món ăn ngon 103
- Canh bí xanh
- Lặc lè luộc
- Nước rau luộc
- Gà nướng nồi chiên không dầu
- Thịt và trứng cút kho tàu
Món ăn ngon 104
- Sườn sốt
- Pizza tự làm
- Trứng chiên hành lá
- Canh dọc mùng
Món ăn ngon 105
- Canh cua
- Thịt quay giòn bì
- Cà muối
- Cá thu sốt
- Bánh trôi
- Chè trôi
Món ăn ngon 106
- Đậu tẩm hành
- Rau xào tỏi
- Nước rau muống luộc
- Thịt kho trứng cút
- Nem chua
- Quả quýt
Món ăn ngon 107
- Thịt viên chiên
- Đậu que luộc
- Mực xào
- Canh chua
- Quả táo và nho tráng miệng
Món ăn ngon 108
- Chả lụa
- Bò sốt vang
- Canh rau
- Dưa hấu tráng miệng
- Bánh ngọt
Món ăn ngon 109
- Nhộng xào
- Canh hến
- Trứng chiên hành lá
- Thịt kho tàu
- Chuối tráng miệng
Món ăn ngon 110
- Rau muống luộc
- Chả lá lốt
- Thịt gà
- Nước rau luộc
- Khoai lang
- Quýt tráng miệng
Món ăn ngon 111
- Đậu nấu chuối ốc
- Đậu que luộc
- Thịt quay giòn bì
- Chân giò hun khói
- Tôm rang
- Nước rau
- Xoài xanh tráng miệng
Món ăn ngon 112
- Su hào xào
- Thịt gà kho
- Thị kho tàu
- Nước rau luộc cà chua
- Đậu que luộc
Món ăn ngon 113
- Bánh chuối
- Pizza
- Cá hồi sốt tiêu
- Salad
- Ngô luộc
- Bánh phần lan
Những mâm cơm mùa thu đủ đầy, tất cả đều mang trong mình hương vị ấm áp và giá trị gắn kết gia đình. Giữa nhịp sống bận rộn, chỉ cần vài món ăn hợp mùa, chế biến từ nguyên liệu tươi ngon và trình bày tinh tế, bạn đã có thể biến bữa cơm thường ngày thành khoảnh khắc đáng nhớ. Hãy để những gợi ý trong bài trở thành nguồn cảm hứng để bạn vào bếp, tạo nên mâm cơm vừa ngon miệng vừa đong đầy yêu thương, giúp gia đình luôn sum vầy và hạnh phúc.
