25+ mâm cơm gia đình ngon, bổ, rẻ: Ăn là nhớ, nhìn là thèm!
GĐXH - Gia đình là chốn yêu thương, điểm tựa vững chắc. Với chị Nguyễn Cẩm Vân (đến từ Hà Nội), mâm cơm không chỉ ngon mà còn gắn kết, gửi trao yêu thương.
Bữa cơm gia đình là sợi dây để gắn kết yêu thương
"Có một nơi để về, đó là nhà. Có những người để yêu thương, đó là gia đình. Có được cả hai, đó là hạnh phúc" – chị Cẩm Vân mở đầu câu chuyện bằng những dòng cảm xúc mộc mạc nhưng đầy chân thành.
Với chị, gia đình chính là nơi tràn ngập yêu thương, sự bao dung, chở che. Đó cũng là nơi lưu giữ ký ức tuổi thơ, gắn liền với tiếng dao thớt, mùi khói bếp và những bữa cơm quây quần. "Gia đình là nơi mà dù đi đâu, làm gì, bận rộn đến mấy thì ta vẫn luôn muốn được trở về" – chị chia sẻ.
Trong hành trình vun đắp hạnh phúc, mâm cơm mỗi ngày chính là "sợi dây" gắn kết các thành viên. Dù bận rộn công việc, chị Nguyễn Cẩm Vân (đến từ Hà Nội) vẫn luôn cố gắng nấu những món ăn ngon, hợp khẩu vị để cả nhà cùng thưởng thức.
"Nhà mình thường không quá cầu kỳ, nhưng bữa nào cũng đủ đầy và vui vẻ. Quan trọng nhất là cả gia đình được ngồi bên nhau, trò chuyện và sẻ chia sau một ngày dài" – chị kể.
Không chỉ là dinh dưỡng, những mâm cơm giản dị còn mang đến sự gắn kết tinh thần. Đó là lý do chị Vân thường xuyên chia sẻ hình ảnh mâm cơm gia đình lên nhóm "Yêu Bếp", như một cách lan tỏa sự ấm áp đến mọi người.
Từ tình yêu dành cho gia đình, chị Nguyễn Cẩm Vân đã dồn tâm huyết vào từng bữa cơm hàng ngày. Những mâm cơm do chị chuẩn bị không chỉ đủ đầy dinh dưỡng, hợp khẩu vị mà còn được bày biện tinh tế, mang đến cảm giác ấm cúng và gắn kết. Mỗi mâm cơm là một lời nhắn gửi yêu thương, là sự chăm sóc lặng lẽ nhưng sâu sắc mà chị muốn dành cho những người thân yêu của mình.
Mâm cơm 1
Mâm cơm 2
Mâm cơm 3
Mâm cơm 4
Mâm cơm 5
Mâm cơm 6
Mâm cơm 7
Mâm cơm 8
Mâm cơm 9
Mâm cơm 10
Mâm cơm 11
Mâm cơm 12
Mâm cơm 13
Mâm cơm 14
Mâm cơm 15
Mâm cơm 16
Mâm cơm 17
Mâm cơm 18
Mâm cơm 19
Mâm cơm 20
Mâm cơm 21
Mâm cơm 22
Mâm cơm 23
Mâm cơm 24
Mâm cơm 25
Mâm cơm 26
Những mâm cơm ngon, trình bày đẹp mắt của chị Vân đã nhận được nhiều lời khen ngợi. Với chị, đây không chỉ là niềm vui nấu nướng mà còn là món quà nhỏ dành cho gia đình sau những ngày bận rộn.
Chị xúc động chia sẻ: "Mình cảm ơn Yêu Bếp đã cho mình cơ hội học hỏi, tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm bếp núc và cả kỹ năng trong cuộc sống. Điều hạnh phúc nhất là nhìn thấy cả nhà quây quần bên mâm cơm, nồi cơm vơi dần và tiếng cười giòn giã vang lên."
Đối với chị Nguyễn Cẩm Vân, mâm cơm gia đình không chỉ là bữa ăn hàng ngày, mà còn là biểu tượng của tình thân, của sự đoàn viên. Những mâm cơm ấy nhắc nhở mỗi người về giá trị của gia đình – nơi luôn chờ ta trở về, dù cuộc sống ngoài kia có bận rộn đến đâu.
