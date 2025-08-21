Mới nhất
25+ mâm cơm gia đình ngon, bổ, rẻ: Ăn là nhớ, nhìn là thèm!

Thứ năm, 08:40 21/08/2025
GĐXH - Gia đình là chốn yêu thương, điểm tựa vững chắc. Với chị Nguyễn Cẩm Vân (đến từ Hà Nội), mâm cơm không chỉ ngon mà còn gắn kết, gửi trao yêu thương.

25+ mâm cơm gia đình ngon, bổ, rẻ: Ăn là nhớ, nhìn là thèm!- Ảnh 1.20+ mâm cơm giá rẻ với 3-4 món ngon mỗi ngày khiến các con 'nhanh chân về ăn cơm mẹ nấu'

GĐXH - Mâm cơm gia đình với những món ngon mỗi ngày tuy giản dị nhưng được chuẩn bị bằng cả tấm lòng sẽ góp phần làm nên mâm cơm tròn vị.

Bữa cơm gia đình là sợi dây để gắn kết yêu thương

"Có một nơi để về, đó là nhà. Có những người để yêu thương, đó là gia đình. Có được cả hai, đó là hạnh phúc" – chị Cẩm Vân mở đầu câu chuyện bằng những dòng cảm xúc mộc mạc nhưng đầy chân thành.

Với chị, gia đình chính là nơi tràn ngập yêu thương, sự bao dung, chở che. Đó cũng là nơi lưu giữ ký ức tuổi thơ, gắn liền với tiếng dao thớt, mùi khói bếp và những bữa cơm quây quần. "Gia đình là nơi mà dù đi đâu, làm gì, bận rộn đến mấy thì ta vẫn luôn muốn được trở về" – chị chia sẻ.

Trong hành trình vun đắp hạnh phúc, mâm cơm mỗi ngày chính là "sợi dây" gắn kết các thành viên. Dù bận rộn công việc, chị Nguyễn Cẩm Vân (đến từ Hà Nội) vẫn luôn cố gắng nấu những món ăn ngon, hợp khẩu vị để cả nhà cùng thưởng thức.

"Nhà mình thường không quá cầu kỳ, nhưng bữa nào cũng đủ đầy và vui vẻ. Quan trọng nhất là cả gia đình được ngồi bên nhau, trò chuyện và sẻ chia sau một ngày dài" – chị kể.

Không chỉ là dinh dưỡng, những mâm cơm giản dị còn mang đến sự gắn kết tinh thần. Đó là lý do chị Vân thường xuyên chia sẻ hình ảnh mâm cơm gia đình lên nhóm "Yêu Bếp", như một cách lan tỏa sự ấm áp đến mọi người.

Từ tình yêu dành cho gia đình, chị Nguyễn Cẩm Vân đã dồn tâm huyết vào từng bữa cơm hàng ngày. Những mâm cơm do chị chuẩn bị không chỉ đủ đầy dinh dưỡng, hợp khẩu vị mà còn được bày biện tinh tế, mang đến cảm giác ấm cúng và gắn kết. Mỗi mâm cơm là một lời nhắn gửi yêu thương, là sự chăm sóc lặng lẽ nhưng sâu sắc mà chị muốn dành cho những người thân yêu của mình.

Mâm cơm 1

25+ mâm cơm gia đình ngon, bổ, rẻ: Ăn là nhớ, nhìn là thèm!- Ảnh 2.

Mâm cơm gia đình có: Mỳ ý sốt kem + rau củ salad + gà chiên giòn.

Mâm cơm 2

25+ mâm cơm gia đình ngon, bổ, rẻ: Ăn là nhớ, nhìn là thèm!- Ảnh 3.

Mâm cơm gia đình có: Cá mú hấp + mì xào bò + đầu cá nấu măng chua.

Mâm cơm 3

25+ mâm cơm gia đình ngon, bổ, rẻ: Ăn là nhớ, nhìn là thèm!- Ảnh 4.

Mâm cơm gia đình có: Bún gạo lứt sườn chua + cháo đỗ đen + bít tết bò + sầu riêng.

Mâm cơm 4

25+ mâm cơm gia đình ngon, bổ, rẻ: Ăn là nhớ, nhìn là thèm!- Ảnh 5.

Mâm cơm gia đình có: Bún ngan măng khô + chè hạt sen long nhãn + dừa xiêm.

Mâm cơm 5

25+ mâm cơm gia đình ngon, bổ, rẻ: Ăn là nhớ, nhìn là thèm!- Ảnh 6.

Mâm cơm gia đình có: Gà luộc + mì xào lòng mề + hoa mướp xào tỏi + nước suýt gà + hoa quả tráng miệng

Mâm cơm 6

25+ mâm cơm gia đình ngon, bổ, rẻ: Ăn là nhớ, nhìn là thèm!- Ảnh 7.

Mâm cơm gia đình có: Tiết canh + thịt gà luộc + mướp xào lòng gà.

Mâm cơm 7

25+ mâm cơm gia đình ngon, bổ, rẻ: Ăn là nhớ, nhìn là thèm!- Ảnh 8.

Mâm cơm gia đình có: Nọng heo nướng + nụ bí xào tôm + canh rau ngót mướp + salad thịt bò bơ rau mầm.

Mâm cơm 8

25+ mâm cơm gia đình ngon, bổ, rẻ: Ăn là nhớ, nhìn là thèm!- Ảnh 9.

Món phở bò cho cả nhà được đổi mới hương vị.

Mâm cơm 9

25+ mâm cơm gia đình ngon, bổ, rẻ: Ăn là nhớ, nhìn là thèm!- Ảnh 10.

Mâm cơm gia đình có: Bánh bột lọc Huế + bánh chưng tiêu Huế + bún bò Huế.

Mâm cơm 10

25+ mâm cơm gia đình ngon, bổ, rẻ: Ăn là nhớ, nhìn là thèm!- Ảnh 11.

Mâm cơm gia đình có: Đậu sốt cà chua + cá nục rán + rau muống xào tỏi + măng muối chua cay.

Mâm cơm 11

25+ mâm cơm gia đình ngon, bổ, rẻ: Ăn là nhớ, nhìn là thèm!- Ảnh 12.

Mâm cơm gia đình có: Canh cua rau mướp + rong biển cuộn thịt bò nướng + tép khô xào khế chua + rau muống xào tỏi.

Mâm cơm 12

25+ mâm cơm gia đình ngon, bổ, rẻ: Ăn là nhớ, nhìn là thèm!- Ảnh 13.

Mâm cơm gia đình có: Steak + miến xào cua + hoa quả tráng miệng.

Mâm cơm 13

25+ mâm cơm gia đình ngon, bổ, rẻ: Ăn là nhớ, nhìn là thèm!- Ảnh 14.

Mâm cơm gia đình có: Nọng heo nướng dầu hào + canh hến nấu chua + cà muối + rau củ quả luộc + phồng tôm xúc hến.

Mâm cơm 14

25+ mâm cơm gia đình ngon, bổ, rẻ: Ăn là nhớ, nhìn là thèm!- Ảnh 15.

Mâm cơm gia đình có: Ốc hương nướng + chân gà nướng + nem thính + ốc hương sốt trứng muối.

Mâm cơm 15

25+ mâm cơm gia đình ngon, bổ, rẻ: Ăn là nhớ, nhìn là thèm!- Ảnh 16.

Mâm cơm gia đình có: Canh sườn nấu rau ngót + sườn xào chua ngọt + đậu nhồi thịt sốt cà chua + dưa cà mắm nêm.

Mâm cơm 16

25+ mâm cơm gia đình ngon, bổ, rẻ: Ăn là nhớ, nhìn là thèm!- Ảnh 17.

Mâm cơm gia đình có: Gà ác tần + nộm sứa + cơm đảo trứng tôm + canh bí xanh nấu đầu tôm ngọt lịm.

Mâm cơm 17

25+ mâm cơm gia đình ngon, bổ, rẻ: Ăn là nhớ, nhìn là thèm!- Ảnh 18.

Bánh cuốn + súp gà + chả lụa.

Mâm cơm 18

25+ mâm cơm gia đình ngon, bổ, rẻ: Ăn là nhớ, nhìn là thèm!- Ảnh 19.

Mâm cơm gia đình có: Nem lụi + bún gạo lứt + rau củ cuốn ăn kèm.

Mâm cơm 19

25+ mâm cơm gia đình ngon, bổ, rẻ: Ăn là nhớ, nhìn là thèm!- Ảnh 20.

Mâm cơm gia đình có: Gà luộc lá chanh + chả lụa + nộm gà xé phay + canh miến.

Mâm cơm 20

25+ mâm cơm gia đình ngon, bổ, rẻ: Ăn là nhớ, nhìn là thèm!- Ảnh 21.

Mâm cơm hôm nay có: Vịt quay + rau muống xào tỏi + thịt kho trứng + hoa quả tráng miệng.

Mâm cơm 21

25+ mâm cơm gia đình ngon, bổ, rẻ: Ăn là nhớ, nhìn là thèm!- Ảnh 22.

Mâm cơm gia đình có: Cơm đảo trứng tôm + bún gà măng mọc.

Mâm cơm 22

25+ mâm cơm gia đình ngon, bổ, rẻ: Ăn là nhớ, nhìn là thèm!- Ảnh 23.

Mâm cơm gia đình có: Sườn rim dứa + cá xào nghệ + rau bí luộc + dưa muối.

Mâm cơm 23

25+ mâm cơm gia đình ngon, bổ, rẻ: Ăn là nhớ, nhìn là thèm!- Ảnh 24.

Mâm cơm gia đình có: Trâu sốt vang + rau thiên lý luộc với mướp + trâu xào lá lốt + mận tráng miệng.

Mâm cơm 24

25+ mâm cơm gia đình ngon, bổ, rẻ: Ăn là nhớ, nhìn là thèm!- Ảnh 25.

Mâm cơm gia đình có: Ốc gai hấp + sò huyết nướng + cháo đậu đen đường.

Mâm cơm 25

25+ mâm cơm gia đình ngon, bổ, rẻ: Ăn là nhớ, nhìn là thèm!- Ảnh 26.

Mâm cơm gia đình có: Cánh gà chiên mắm + rau muống xào + bò xào lúc lắc.

Mâm cơm 26

25+ mâm cơm gia đình ngon, bổ, rẻ: Ăn là nhớ, nhìn là thèm!- Ảnh 27.

Bún riêu cua + quẩy và rau sống ăn kèm + bánh gio mật mía.

Những mâm cơm ngon, trình bày đẹp mắt của chị Vân đã nhận được nhiều lời khen ngợi. Với chị, đây không chỉ là niềm vui nấu nướng mà còn là món quà nhỏ dành cho gia đình sau những ngày bận rộn.

Chị xúc động chia sẻ: "Mình cảm ơn Yêu Bếp đã cho mình cơ hội học hỏi, tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm bếp núc và cả kỹ năng trong cuộc sống. Điều hạnh phúc nhất là nhìn thấy cả nhà quây quần bên mâm cơm, nồi cơm vơi dần và tiếng cười giòn giã vang lên."

Đối với chị Nguyễn Cẩm Vân, mâm cơm gia đình không chỉ là bữa ăn hàng ngày, mà còn là biểu tượng của tình thân, của sự đoàn viên. Những mâm cơm ấy nhắc nhở mỗi người về giá trị của gia đình – nơi luôn chờ ta trở về, dù cuộc sống ngoài kia có bận rộn đến đâu.

25+ mâm cơm gia đình ngon, bổ, rẻ: Ăn là nhớ, nhìn là thèm!- Ảnh 28.Những món ăn ngon trong mâm cơm nhà khiến nồi cơm ‘bay màu’ trong tích tắc, ăn một miếng là ghiền!

GĐXH - Không cần cầu kỳ, chỉ vài món ngon ‘bá cháy’ cũng đủ biến bữa cơm gia đình thêm ấm cúng, tròn vị, khiến cả nhà ăn hết veo nồi cơm.

25+ mâm cơm gia đình ngon, bổ, rẻ: Ăn là nhớ, nhìn là thèm!- Ảnh 29.Vợ đảm 9x tiết lộ những mâm cơm ngon 'nịnh chồng', vừa dễ nấu vừa dễ ăn để giữ gìn hạnh phúc

GĐXH - Một mâm cơm ngon không chỉ no bụng mà còn “nịnh” trái tim, giúp hôn nhân thêm mặn nồng và ngọt ngào mỗi ngày.

Khánh Linh
