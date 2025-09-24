Hai giám đốc doanh nghiệp bê tông ở Ninh Bình bị bắt vì đổ hàng chục triệu kg chất thải ra môi trường
GĐXH - Thời gian qua, các vụ đổ thải trái phép với khối lượng khổng lồ, kéo dài nhiều tháng liền, đã bị lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình phát hiện và xử lý hình sự.
Ngày 23/9, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, qua công tác điều tra, truy xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Thanh Xuân, trú tại xã Gia Lâm, tỉnh Ninh Bình về hành vi phạm tội "Gây ô nhiễm môi trường".
Đây là động thái mạnh tay của cơ quan chức năng nhằm ngăn chặn tình trạng các cơ sở sản xuất bê tông, vật liệu xây dựng lén lút thải bỏ chất thải ra môi trường, gây nguy cơ ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân cư và sản xuất nông nghiệp.
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 4/2023 đến nay, Bùi Thanh Xuân – Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư phát triển Xuân Khánh đã thu gom khối lượng lớn chất thải rắn thông thường và đổ vào khu vực đất lúa phía sau trạm trộn nhằm san lấp làm bãi chứa vật liệu xây dựng, nguồn gốc số chất thải này phát sinh từ quá trình sản xuất bê tông thương phẩm và thu gom từ một số hộ dân trên địa bàn huyện Nho Quan (cũ).
Hiện trường chất thải của Công ty TNHH Đầu tư phát triển Xuân Khánh lực lượng chức năng phát hiện.
Theo kết quả điều tra của cơ quan chức năng, tổng khối lượng chất thải Bùi Thanh Xuân đổ ra môi trường trái quy định của pháp luật lên tới gần 17,7 triệu kg.
Tại cơ quan điều tra, Bùi Thanh Xuân đã khai nhận toàn bộ hành vi sai phạm.
Trong một vụ án khác, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã khởi tố bị can Đỗ Thanh An – Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất bê tông Việt Nhật (có trạm sản xuất bê tông thương phẩm tại xã Ý Yên, Ninh Bình).
Cụ thể, ngày 18/9, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Đỗ Thanh An (SN 1969, trú tại phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) về hành vi phạm tội “Gây ô nhiễm môi trường” theo quy định tại khoản 1 Điều 235 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Kết quả điều tra xác định, từ tháng 9/2024 đến tháng 8/2025, Đỗ Thanh An với vai trò là Giám đốc Công ty cổ phần sản xuất bê tông Việt Nhật (có Trạm sản xuất bê tông thương phẩm tại xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình) đã chỉ đạo đổ trái phép 147.260kg (hơn 147 tấn) chất thải phát sinh từ quá trình sản xuất bê tông thương phẩm ra môi trường.
Theo Kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an xác định toàn bộ số chất thải nêu trên là chất thải thông thường.
Hiện, vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Video chất thải rắn đổ tràn lan ven đường ở Ý Yên, Ninh Bình:
