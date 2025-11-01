Chọn nhà chung cư theo phong thủy mang lại vận may, hút tài lộc

Chọn căn chung cư dựa trên hướng của tòa nhà

Lý do nên chọn căn chung cư dựa trên hướng của tòa nhà là vì theo phong thủy, hướng này sẽ ảnh hưởng đến khí vận của gia chủ. Nếu chọn căn hộ có hướng hợp với tuổi và mệnh của mình, gia chủ sẽ đón được nhiều khí tốt, gặp nhiều may mắn, cải thiện sức khỏe, tài lộc, và thành công. Ngược lại, nếu chọn căn hộ có hướng không phù hợp, gia chủ sẽ gặp nhiều khó khăn và rắc rối.

Chọn nhà chung cư theo phong thủy để thu hút tài lộc là một chủ đề được nhiều người quan tâm.

Để chọn căn hộ có hướng phù hợp với tuổi và mệnh của mình, bạn cần tìm quẻ dịch tương ứng với tuổi âm lịch của mình, từ đó, đối chiếu để xác định cung mệnh. Cung mệnh sẽ chia làm hai nhóm: Đông Tứ Trạch (Đông Tứ Mệnh) và Tây Tứ Trạch (Tây Tứ Mệnh). Sau những bước trên, bạn sẽ xác định được hướng tốt hợp với mình và hướng xấu cần phải tránh khi mua nhà.

Chọn căn chung cư theo vị trí

Sau khi bạn đã lựa chọn được hướng phù hợp với tuổi của gia chủ thì cần xem xét đến vị trí căn hộ. Căn góc được coi là vị trí đẹp nhất trong chung cư vì có 2 mặt tiền, thoáng mát, nhiều ánh sáng và gió.

Đây cũng là vị trí lưu thông năng lượng tốt, rất có lợi cho phong thủy. Tuy nhiên, căn góc thường được mua nhanh chóng và có giá cao hơn. Nếu ở tầng trệt, căn hộ có diện tích mặt tiền lớn có thể phù hợp cho mục đích buôn bán.

Khi mua nhà, bạn cần lưu ý chọn căn hộ cách xa phòng cơ khí và thang máy để tránh tiếng ồn từ máy móc và người di chuyển. Tuy nhiên, vị trí chỉ là một phần cần xem xét trong quá trình chọn căn hộ. Bạn cũng nên xem xét các yếu tố khác để đảm bảo rằng căn hộ phù hợp với nhu cầu của mình.

Chọn căn hộ theo số tầng chung cư

Theo quan điểm phong thủy, mọi sự vật và hiện tượng đều có mối quan hệ gắn kết với nhau, bao gồm con người và kiến trúc. Dưới đây là danh sách các tầng chung cư có thể hòa hợp với từng tuổi:

Tuổi Tý, Tuất, Sửu, Mùi: Lựa chọn chung cư ở tầng 5 và 10 (tầng bản mệnh), hoặc ở tầng 2 và 7 (tầng quý nhân).

Tuổi Dần, Mão: Nên chọn chung cư ở tầng 3 và 8 (tầng bản mệnh), hoặc ở tầng 1 và 6 (tầng quý nhân).

Tuổi Tỵ, Ngọ: Phù hợp với chung cư ở tầng 2 và 7 (tầng bản mệnh), hoặc ở tầng 3 và 8 (tầng quý nhân).

Tuổi Thân, Dậu: Hợp với chung cư ở tầng 4 và 9 (tầng bản mệnh), hoặc ở tầng 5 và 10 (tầng quý nhân).

Tuổi Tý, Hợi: Tầng 1 và 6 (tầng bản mệnh), hoặc căn hộ ở tầng 4 và 9 (tầng quý nhân) là sự lựa chọn tốt cho gia chủ.

Lựa chọn cửa sổ căn hộ chung cư

Lựa chọn cửa sổ cho căn hộ chung cư đòi hỏi phải chú ý đến nhiều yếu tố, cụ thể như sau:

Phù hợp với phong cách thiết kế chung: Lựa chọn cửa sổ nên phù hợp với phong cách thiết kế tổng thể của căn hộ chung cư. Từ màu sắc, chất liệu và kiểu dáng của cửa sổ cần có sự kết nối với nhau và hợp với mệnh của gia chủ.

Kích thước hợp lý: Cửa sổ nên có kích thước phù hợp với từng gian phòng. Điều này giúp cân bằng ánh sáng tự nhiên và gió trong căn hộ. Đồng thời, cần tuân theo các quy chuẩn phong thủy để không làm ảnh hưởng xấu đến vận khí gia đình.

An toàn: Cửa sổ không nên được xây quá thấp, đặc biệt là trong nhà có trẻ nhỏ và người già. Sự an toàn vẫn là luôn là yếu tố cần được ưu tiên hàng đầu khi thiết kế nhà cửa.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.