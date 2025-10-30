Mới nhất
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Các kiêng kỵ xây nhà cần đặc biệt tránh ai cũng nên biết

Thứ năm, 13:01 30/10/2025
GĐXH - Một căn nhà lý tưởng không chỉ cần đáp ứng cả về công năng, thẩm mỹ mà cần tối ưu cả về mặt phong thủy. Các kiêng kỵ khi xây nhà là điều bất cứ gia chủ nào trước khi tiến hành hoàn thiện mái ấm của mình đều nên lưu tâm.

Kiêng kxây nphạm ngày, giờ xấu

Xây nhà là việc đại sự, vì vậy các gia chủ luôn chú trọng lựa ngày giờ cát lành trước khi động thổ hay khởi công.

Theo đó, phong thủy cho biết, các thời điểm xấu như ngày Tam nương, ngày Dương công kỵ nhật, ngày Nguyệt kỵ hay Nguyệt tận đều cần tránh khi dự định động thổ.

Các kiêng kỵ xây nhà cần đặt biệt tránh - Ảnh 1.

Xây nhà là việc đại sự, vì vậy các gia chủ luôn chú trọng lựa ngày giờ cát lành trước khi động thổ hay khởi công.

Với mỗi tháng luôn có sự đan xen giữa ngày Hoàng đạo (tốt) và ngày Hắc đạo (xấu), các gia chủ cần tham khảo thông tin chính xác hay nhờ các thầy phong thủy tư vấn để lựa được thời gian tối ưu nhất.

Kiêng kxây ntrên mảnh đất lồi lõm, hình tam giác

Các thế đất hình thù dị biệt (như hình tam giác, lồi lõm, khuyết góc…) không chỉ khó đạt về mặt thiết kế hay thẩm mỹ mà còn khiến gia tăng chi phí, không thể tối ưu hết không gian.

Bên cạnh đó, theo quan niệm phong thủy, do thế đất chia cắt nên có thể trong gia đình hay xảy ra chuyện bất hòa, mâu thuẫn.

Kiêng kxây n ncụt, xung trực nba đường

Phong thủy cho hay, vị trí xây nhà ở nơi ngõ cụt không chỉ bất lợi cho giao thông đi lại mà còn tiềm ẩn nhiều hung họa, đặc biệt khi xảy ra hỏa hoạn, sự cố sẽ ít có lối thoát, không có lợi về phong thủy.

Các kiêng kỵ xây nhà cần đặt biệt tránh - Ảnh 2.

Phong thủy cho hay, vị trí xây nhà ở nơi ngõ cụt không chỉ bất lợi cho giao thông đi lại mà còn tiềm ẩn nhiều hung họa.

Trong khi đó, vị trí xây nhà xung trực ngã ba đường không chỉ gặp các vấn đề về an ninh (nguy cơ bị trộm cắp tài sản, dễ có người nhòm ngó…) mà cũng không được xem là lý tưởng về phong thủy. Các ngôi nhà sát đường hay xung trực ngã ba đường rất dễ gặp họa sát thương (ảnh hưởng sự an ổn của người cư trú, tính an toàn vì vậy không cao).

Kiêng kxây ntrước mặt có cây cthụ, cột điện

Trước nhà có cây cổ thụ, cây lâu niên hay cột điện án ngữ không chỉ gây bất tiện khi đi lại mà cành lá của các cây lâu niên, cổ thụ thường um tùm dễ chắn ánh sáng (Dương khí) ở khu vực Minh đường (trước sân), khiến âm khí nặng nề, bất lợi cho ngôi nhà.

Đó là chưa kể nguy cơ khi có mưa bão, cây có thể bật gốc, cành lớn rơi đổ vào nhà; thậm chí sét đánh vào mạng lưới điện, gây chập cháy, rất thiếu an toàn.

Kiêng kxây nvới tường bao qcao

Việc xây tường nhà, tường bao xung quanh quá cao không chỉ kém về thẩm mỹ, mà còn vô hình trung gây nên sự bí bách, tù túng cho người cư trú.

Các kiêng kỵ xây nhà cần đặt biệt tránh - Ảnh 3.

Việc xây tường nhà, tường bao xung quanh quá cao không chỉ kém về thẩm mỹ, mà còn vô hình trung gây nên sự bí bách, tù túng cho người cư trú.

Bên cạnh đó, việc thiết kế tường bao quá cao còn gây ra cảm giác bất an (cho người ở trong) và cách biệt (từ hàng xóm chung quanh), vô cùng bất lợi về phong thủy.

Kiêng kỵ xây nhà với cửa chính phạm phong thủy

Cửa chính của căn nhà thuộc về "Dương trạch tam yếu" (3 nhân tố quan trọng nhất của nhà ở). Đây là nơi khởi khí, khai lộc, được ví như "cửa ngõ" đón nhận Khí cho toàn bộ Dương trạch, có vai trò không thể thay thế.

Các kiêng kỵ xây nhà liên quan tới cửa chính mà các bạn hết sức tránh phạm phải khi xây, như: Tránh thế phạm "Tam kiến môn" (mở cửa ra nhìn thấy bếp, gương, nhà vệ sinh). Tránh cửa chính và cửa hậu nằm trên một đường thẳng. Tránh thiết kế kích thước cửa quá lớn với diện tích căn nhà.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Các kiêng kỵ xây nhà cần đặt biệt tránh - Ảnh 4.Tại sao ban Thần tài thờ dưới đất

GĐXH - Hình ảnh ban thờ Thần tài - ông Địa thường được đặt tại huyền quan của mỗi nhà không còn quá lạ lẫm. Tuy nhiên, tại sao ban Thần tài thờ dưới đất cũng là câu hỏi của không ít người thắc mắc. Tẩt cả có trong bài viết sau.

Huyền Trang (T/h)
